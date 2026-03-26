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उपभोक्ताओं का आरोप, गैस सिलेंडर में भरा पानी, खाली का वजन भी 22 किलो, जांच शुरू

पहला मामला गोगुंदा कस्बे के मुकेश मेघवाल से जुड़ा है. उन्होंने गत 14 मार्च को स्थानीय गैस एजेंसी से सिलेंडर लिया था, जो मात्र 9 दिन में ही खत्म हो गया. शक होने पर जब उन्होंने सिलेंडर को उलटा किया, तो उसमें से पानी निकलने लगा. इसके बाद वे सिलेंडर को एजेंसी पर लेकर पहुंचे और मौके पर ही पानी निकालकर दिखाया. यह देखकर वहां मौजूद अन्य उपभोक्ता भी हैरान रह गए और विरोध जताने लगे.

उदयपुर: जिले के गोगुंदा क्षेत्र में घरेलू गैस सिलेंडरों को लेकर चौंकाने वाला मामला सामने आया है. जहां उपभोक्ताओं ने सिलेंडरों में गैस की जगह पानी भरे होने का आरोप लगाया है. दो अलग-अलग घटनाओं में सिलेंडर असामान्य रूप से जल्दी खत्म हुए और जांच करने पर उनमें से पानी निकलने की बात सामने आई. मामला सामने आते ही ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया और प्रशासन ने जांच शुरू कर दी है.

दूसरा मामला पड़ावली गांव के उदयसिंह का है. उनका सिलेंडर खाली होने के बाद भी असामान्य रूप से भारी लग रहा था. संदेह होने पर जब सिलेंडर का वजन किया गया, तो वह 22 किलो निकला. जबकि सामान्य तौर पर खाली सिलेंडर का वजन करीब 15.3 किलो होता है. इस हिसाब से सिलेंडर में लगभग 6-7 किलो अतिरिक्त वजन पाया गया, जिसे पानी होने की आशंका जताई जा रही है.

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ग्रामीणों ने मौके पर ही प्रदर्शन करते हुए बताया कि एक भरे हुए सिलेंडर का कुल वजन करीब 29.5 किलो होता है, जिसमें 14.2 किलो गैस और 15.3 किलो सिलेंडर का वजन शामिल रहता है. ऐसे में खाली सिलेंडर का 22 किलो होना गंभीर गड़बड़ी की ओर इशारा करता है. मामला बढ़ने पर उपभोक्ता बड़ी संख्या में गैस एजेंसी पहुंचे और विरोध दर्ज कराया. बाद में एजेंसी संचालक ने प्रभावित उपभोक्ताओं को दूसरे सिलेंडर उपलब्ध कराए, लेकिन लोगों में नाराजगी बनी हुई है.

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प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लेते हुए गैस एजेंसी संचालक को नोटिस जारी किया है. गोगुंदा के उपखंड अधिकारी शुभम भैंसारे के निर्देश पर रसद विभाग ने जांच शुरू कर दी है. प्रवर्तन निरीक्षक अरविंद गर्ग के अनुसार, मामले की जांच की जा रही है और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. इधर, गैस कंपनी की टीम भी मौके पर पहुंची और संदिग्ध सिलेंडरों को अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है.