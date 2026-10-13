SPECIAL: प्याज के बाद सभी हरी सब्जियों के दाम बढ़े, टमाटर हुआ लाल, धनिया ने किया बजट टाइट
रांची में त्योहारों के मौसम में हरी सब्जियों की बढ़ती कीमतें लोगों की जेब पर भारी पड़ रही हैं. भुवन किशोर झा की रिपोर्ट.
Published : October 13, 2026 at 10:42 AM IST
रांची: त्योहार के इस मौसम में आम उपभोक्ता वस्तुओं के दाम में आई तेजी के साथ सब्जियों के दाम बढ़ने से परेशानी में डाल दिया है. पहले से ही प्याज का दाम 50 रुपये प्रतिकिलो के पार है. ऊपर पर से हरी सब्जियों के दाम में आई तेजी ने उपभोक्ताओं को और परेशान कर दिया है. सब्जियों के दाम में हुई वृद्धि के कारण लोग विकल्प के तौर पर राजमा, सोयाबीन जैसी चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं. राजभवन के नजदीक बने वेंडर मार्केट में जब ईटीवी भारत की टीम सब्जियों के दाम जानने पहुंचा तो हर सब्जी के दाम 50 रुपये से ऊपर का था.
लगातार बारिश और ट्रांसपोर्टिंग कॉस्ट ने बढ़ाया दाम
रांची सहित राज्य के अन्य जिलों में इस बार हुई लगातार बारिश ने सब्जी के फसल को काफी क्षति पहुंचाया है. बारिश के साथ-साथ ट्रांसपोर्टिंग कॉस्ट बढ़ने की वजह से किसान सब्जी के दाम बढ़ाने को मजबूर हैं. सब्जी दुकानदार मनोज साहू कहते हैं कि बारिश की वजह से सब्जी के दाम में उछाल आया है. नया फसल छठ के बाद निकलने पर ही इसमें नरमी आएगी. हालत यह है कि हर सब्जी का दाम में 10 से 20 रुपये प्रति किलो तक का बढ़ोतरी हुई है.
इधर सब्जी के दाम में हुई वृद्धि की वजह से आम उपभोक्ता परेशान हैं और किसी तरह से जीवन यापन करने के लिए सब्जी का इस्तेमाल कर रहे हैं. महिला ग्राहक अंजना बताती है कि पैसा तो बढ़ा नहीं है, लेकिन बाजार में हर सामान का दाम बढ़ चुका है. हर सब्जी 40 रुपये से 100 रुपये तक प्रति किलो अभी मिल रहा है. ग्राहक कृष्णा राम महंगाई से काफी दुखी है. ईटीवी भारत से बात करते हुए बड़े ही दुखी मन से कहते हैं कि जो थैला 100 रुपया में भरता था, आज वो 300 में भी नहीं भर रहा है. ऐसे में जीने के लिए क्या करें थोड़ा-थोड़ा लेकर काम चलाते हैं.
नवंबर के बाद सब्जी के दाम में कमी आने की संभावना
सब्जी के दाम में नवंबर के बाद कमी आने की संभावना जताई जा रही है. आमतौर पर छठ के बाद नया सब्जी बाजार में आता है और इसकी पैदावार बढ़ती है. आलू, मटर, गोभी और टमाटर जैसी सब्जी स्थानीय स्तर पर किसान बड़े पैमाने पर उगाते हैं, जो नवंबर के बाद तैयार होता है. जिसके बाद बाजार में आवक बढ़ते ही इसके दाम में कमी आ जाती है. वर्तमान में स्थानीय किसानों द्वारा उत्पादित और बेंगलुरु से आ रहे टमाटर की वजह से इसका दाम 60 रुपये के करीब है.
ऐसे में अगर स्थानीय टमाटर मार्केट में नहीं आया तो इसका दाम 100 रुपये तक पहुंच जायेगा. क्योंकि टमाटर कच्चा कारोबार है. इस वजह से बाहर से जो सप्लाई होनी चाहिए वो नहीं हो पा रहा है. हालांकि अभी भी रांची के मार्केट में फुलगोभी का आवक बढ़ने के बावजूद पटना का परवल की मांग है, जो 80-100 रुपये प्रति किलो बिक रहा है.
ये भी पढ़ें: चीनी की कीमत में उछाल पर कांग्रेस का केंद्र पर आरोप, कहा- मोदी शासन काल में रिश्तेदारों को पहुंच रहा फायदा, जनता परेशान
महंगाई और पेपर लीक पर युवा कांग्रेस का हल्ला बोल, शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग
पेट्रोल-डीजल के दामों में लगातार हो रही वृद्धि का विरोध, कांग्रेस का केंद्र के खिलाफ प्रदर्शन