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SPECIAL: प्याज के बाद सभी हरी सब्जियों के दाम बढ़े, टमाटर हुआ लाल, धनिया ने किया बजट टाइट

ग्राफिक्स इमेज ( Etv Bharat )

रांची: त्योहार के इस मौसम में आम उपभोक्ता वस्तुओं के दाम में आई तेजी के साथ सब्जियों के दाम बढ़ने से परेशानी में डाल दिया है. पहले से ही प्याज का दाम 50 रुपये प्रतिकिलो के पार है. ऊपर पर से हरी सब्जियों के दाम में आई तेजी ने उपभोक्ताओं को और परेशान कर दिया है. सब्जियों के दाम में हुई वृद्धि के कारण लोग विकल्प के तौर पर राजमा, सोयाबीन जैसी चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं. राजभवन के नजदीक बने वेंडर मार्केट में जब ईटीवी भारत की टीम सब्जियों के दाम जानने पहुंचा तो हर सब्जी के दाम 50 रुपये से ऊपर का था.

लगातार बारिश और ट्रांसपोर्टिंग कॉस्ट ने बढ़ाया दाम