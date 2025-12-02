ETV Bharat / state

अंबाला में बिजली बिल वसूलने गए कर्मचारियों से उपभोक्ता ने किया दुर्व्यवहार, यूनियन ने किया थाने पर घेराव, दी चेतावनी

HSEB यूनियन का प्रदर्शन ( ETV Bharat )

अंबाला: छावनी के छप्परबंद मोहल्ला में HSEB विभाग के आदेश पर डिफॉल्टर अमाउंट वसूलने गए बिजली कर्मचारियों से एक उपभोक्ता और उसके परिजनों ने गाली-गलौज की. साथ ही दुर्व्यवहार किया. मामला लगभग 92 हजार रुपए के बकाया बिल का है. इस घटना से बिजली कर्मचारियों में नाराजगी है. नाराज यूनियन ने संबंधित परिजनों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए अंबाला कैंट सदर थाना में शिकायत दर्ज करवाई है. HSEB यूनियन ने दी चेतावनी : HSEB यूनियन नेताओं का कहना है कि पुलिस द्वारा शिकायत के 48 घंटे बीत जाने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई है. इस पर नाराज यूनियन ने चेतावनी दी है कि अगर उपभोक्ताओं के खिलाफ जल्द कार्रवाई नहीं हुई, तो वे अंबाला कैंट सदर थाना का घेराव करेंगे.यूनियन नेताओं ने कहा कि बिजली विभाग के कर्मचारियों पर दुर्व्यवहार करने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाने चाहिए. उपभोक्ता ने किया दुर्व्यवहार: यूनियन की मानें तो फोरमैन की निगरानी में गठित टीम बिल वसूलने छप्परबंद मोहल्ला स्थित उपभोक्ता के घर गई थी.इस दौरान उपभोक्ता और उसके परिजनों ने कर्मचारियों के साथ हाथापाई की, गाली-गलौज की और उन्हें वहां से जाने के लिए कहा. इस घटना के बाद बिजली विभाग की टीम ने तुरंत अंबाला कैंट सदर थाना में शिकायत दर्ज करवाई. अंबाला में बिजली बिल वसूलने गए कर्मचारियों से उपभोक्ता ने किया दुर्व्यवहार (ETV Bharat)