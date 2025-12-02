ETV Bharat / state

अंबाला में बिजली बिल वसूलने गए कर्मचारियों से उपभोक्ता ने किया दुर्व्यवहार, यूनियन ने किया थाने पर घेराव, दी चेतावनी

अंबाला छावनी में बिजली बिल वसूलने गई टीम से उपभोक्ता और उसके परिजनों ने दुर्व्यवहार किया.

Ambala HSEB union protest
HSEB यूनियन का प्रदर्शन (ETV Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : December 2, 2025 at 2:23 PM IST

अंबाला: छावनी के छप्परबंद मोहल्ला में HSEB विभाग के आदेश पर डिफॉल्टर अमाउंट वसूलने गए बिजली कर्मचारियों से एक उपभोक्ता और उसके परिजनों ने गाली-गलौज की. साथ ही दुर्व्यवहार किया. मामला लगभग 92 हजार रुपए के बकाया बिल का है. इस घटना से बिजली कर्मचारियों में नाराजगी है. नाराज यूनियन ने संबंधित परिजनों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए अंबाला कैंट सदर थाना में शिकायत दर्ज करवाई है.

HSEB यूनियन ने दी चेतावनी : HSEB यूनियन नेताओं का कहना है कि पुलिस द्वारा शिकायत के 48 घंटे बीत जाने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई है. इस पर नाराज यूनियन ने चेतावनी दी है कि अगर उपभोक्ताओं के खिलाफ जल्द कार्रवाई नहीं हुई, तो वे अंबाला कैंट सदर थाना का घेराव करेंगे.यूनियन नेताओं ने कहा कि बिजली विभाग के कर्मचारियों पर दुर्व्यवहार करने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाने चाहिए.

उपभोक्ता ने किया दुर्व्यवहार: यूनियन की मानें तो फोरमैन की निगरानी में गठित टीम बिल वसूलने छप्परबंद मोहल्ला स्थित उपभोक्ता के घर गई थी.इस दौरान उपभोक्ता और उसके परिजनों ने कर्मचारियों के साथ हाथापाई की, गाली-गलौज की और उन्हें वहां से जाने के लिए कहा. इस घटना के बाद बिजली विभाग की टीम ने तुरंत अंबाला कैंट सदर थाना में शिकायत दर्ज करवाई.

अंबाला में बिजली बिल वसूलने गए कर्मचारियों से उपभोक्ता ने किया दुर्व्यवहार (ETV Bharat)

यूनियन नेताओं का प्रदर्शन और हड़ताल : बिजली कर्मचारियों की यूनियन ने बताया कि पुलिस की निष्क्रियता के चलते उन्होंने पिछले दिन दो घंटे का प्रदर्शन किया था. वहीं आज भी दो घंटे का प्रदर्शन और हड़ताल किया है. यूनियन नेता बलवंत सिंह का कहना है कि, "अगर पुलिस जल्द कार्रवाई नहीं करती है तो वे थाने का घेराव करेंगे."

SDO का बयान: इस मामले पर SDO मोहित ने बताया कि, "छप्परबंद मोहल्ला में एक उपभोक्ता का लगभग 92 हजार रुपए का बकाया बिल था. इसके अलावा नगर में लगभग 20 अन्य उपभोक्ताओं के भी बड़े-बड़े बकाया बिल हैं. इन बकाया राशि वसूलने के लिए फोरमैन की निगरानी में एक टीम गठित की गई है. टीम ने निगम के आदेश के अनुसार बिल वसूलने का काम किया, लेकिन उपभोक्ताओं के दुर्व्यवहार के कारण मामला थाने तक गया."

कार्रवाई न होने पर मामला डीएसपी स्तर तक ले जाने की चेतावनी: SDO ने आगे कहा कि, "यदि पुलिस द्वारा शिकायत के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई, तो बिजली विभाग इसे डीएसपी स्तर तक ले जाएगा. विभाग कर्मचारियों की सुरक्षा और अधिकारों की रक्षा के लिए पूरी तरह गंभीर है."

