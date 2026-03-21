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कंज्यूमर जस्टिस रिपोर्ट 2026 : राजस्थान तीसरे स्थान पर, सुधार के साथ चुनौतियां भी बरकरार

कंज्यूमर जस्टिस रिपोर्ट 2026 में राजस्थान की सूरते हाल बेहतर स्थिति के साथ चुनौती बयां कर रहे हैं.

कंज्यूमर जस्टिस रिपोर्ट (प्रतीकात्मक)
कंज्यूमर जस्टिस रिपोर्ट (प्रतीकात्मक) (Getty Image)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : March 21, 2026 at 7:06 PM IST

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जयपुर : कंज्यूमर जस्टिस की ताजा रिपोर्ट में राजस्थान ने उपभोक्ता विवाद निपटान प्रणाली की क्षमता के आधार पर देशभर में तीसरा स्थान हासिल किया है. यह रिपोर्ट इंडिया जस्टिस रिपोर्ट की ओर से मार्च 2026 में जारी की गई, जिसमें राज्यों की उपभोक्ता आयोगों की कार्यक्षमता का विस्तृत आकलन किया गया है. इस अध्ययन में राज्य और जिला स्तर पर उपभोक्ता विवाद निपटान तंत्र की क्षमता को परखा गया है.

ये रिपोर्ट सूचना का अधिकार (RTI) और संसदीय आंकड़ों के आधार पर तैयार की गई है. इसमें बजट, आधारभूत संरचना, मानव संसाधन, कार्यभार और विविधता जैसे मानकों पर राज्यों का मूल्यांकन किया गया है. रिपोर्ट का उद्देश्य यह समझना है कि राज्य कंज्यूमर प्रोटक्शन एक्ट 2019 के तहत अपनी जिम्मेदारियों को कितनी प्रभावी तरीके से निभा रहे हैं.

अनंत शर्मा , संरक्षक, केन्स व डॉ. जी. एल. मीना, अध्यक्ष, राज्य उपभोक्ता आयोग (द्वितीय). (ETV Bharat jaipur)

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राष्ट्रीय स्तर पर स्थिति : कंज्यूमर जस्टिस रिपोर्ट के अनुसार इस बार आंध्र प्रदेश पहले पायदान पर है, जबकि दूसरे स्थान पर मध्य प्रदेश और राजस्थान इस बार तीसरे पायदान पर है. इसके अलावा कर्नाटक चौथे और पश्चिम बंगाल पांचवें स्थान पर रहे, जबकि तेलंगाना और झारखंड निचले पायदान पर रहे. रिपोर्ट में राजस्थान के प्रदर्शन को लेकर कई सकारात्मक बिंदु सामने आए हैं. साल 2021 से 2025 के बीच राज्य उपभोक्ता आयोग में अध्यक्ष का पद लगातार भरा रहा. इस बीच 2021 से 2025 के बीच राज्य को कुल 149.2 करोड़ रुपए का बजट आवंटन मिला, जो देश में उच्च स्तर पर है. राज्य में सर्किट बेंच की संख्या अधिक रही, जहां कुल मामलों का लगभग 33 प्रतिशत दर्ज हुआ. ये आंकड़े बताते हैं कि राज्य ने ढांचे और संसाधनों के स्तर पर सुधार के प्रयास किए हैं.

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रिपोर्ट में सामने आई कमियां. (ETV Bharat gfx)

कमियां भी बनी चिंता का कारण : हालांकि, रिपोर्ट में कुछ गंभीर खामियां भी उजागर हुई हैं. 2022 से 2024 के बीच एक भी मामला मध्यस्थता के लिए नहीं भेजा गया. बीते पांच सालों में केस निपटान दर 80 प्रतिशत से कम रही. आयोग में सदस्यों की रिक्तियां 2021 में 10 प्रतिशत से बढ़कर 2025 में 30 प्रतिशत हो गईं, जो ये संकेत देते हैं कि संसाधनों के बावजूद कार्यप्रणाली में सुधार की जरूरत है.

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सकारात्मक पहलू. (ETV Bharat gfx)

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मामलों का विश्लेषण क्या कहता है : रिपोर्ट के अनुसार 2010 से 2024 के बीच राजस्थान में राज्य उपभोक्ता आयोग में लगभग 33,500 मामले दर्ज हुए, जिनमें से करीब 3,000 मामले लंबित रहे. हर तीन में से एक मामला बीमा क्षेत्र से जुड़ा रहा और इसके बाद बिजली से जुड़े 16 प्रतिशत और बैंकिंग से जुड़े 14 प्रतिशत मामले रहे. मामलों के निपटान में देरी भी सामने आई है. करीब 50 प्रतिशत मामलों के निपटान में 365 दिनों से अधिक समय लगा. इसके अलावा स्टाफ की कमी भी बड़ी चुनौती बनी रही. राज्य उपभोक्ता आयोग में स्टाफ की कमी भी एक बड़ी समस्या के रूप में सामने आई है. साल 2025 तक 130 स्वीकृत पदों में से 36 प्रतिशत पद खाली रहे. 10 स्वीकृत सदस्य पदों में से 3 पद रिक्त रहे. विशेषज्ञों के अनुसार, पर्याप्त स्टाफ के बिना मामलों का त्वरित निपटान संभव नहीं है.

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यह रही रिपोर्टट. (ETV Bharat gfx)

विशेषज्ञ समिति की सिफारिशें : रिपोर्ट में वर्ष 2000 की बगला कमेटी की सिफारिशों का भी उल्लेख किया गया है. इसके अनुसार आयोग में कम से कम 38 कर्मचारियों का स्टाफ होना चाहिए. हर 250 लंबित मामलों पर अतिरिक्त कर्मचारी नियुक्त किए जाने चाहिए. इन मानकों के मुकाबले वर्तमान स्थिति कमजोर मानी गई है. उपभोक्ता मामले के जानकारी और कंज्यूमर एक्शन एंड नेटवर्क समिति (केन्स) के संरक्षक अनंत शर्मा ने कहा कि कंज्यूमर जस्टिस रिपोर्ट 2026 में राजस्थान का तीसरे स्थान पर पहुंचना एक बड़ी उपलब्धि है, लेकिन साथ ही यह भी स्पष्ट है कि राज्य को अभी कई मोर्चों पर सुधार करने की जरूरत है. तुलनात्मक रूप से स्थिति सुधरी है, लेकिन अभी भी चुनौतियां जारी हैं.

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शर्मा ने कहा कि जिस तरह से मामलों के निस्तारण में समय लग रहा है, वह मानक के मुताबिक कहीं ज्यादा है. इसका जिक्र इस रिपोर्ट में भी हो रहा है. एक तिहाई मामलों में 3 साल से ज्यादा का समय लग रहा है, जो चिंता की बात है. इसके बाद जिला कमीशन में और उसके बाद अपील कमीशन से निशुल्क कमीशन में जाने पर 8 से 10 साल का भी समय लग जाता है. इसी तरह से ई जागृति के जरिए कोई शिकायत फाइल करने जाता है, तो उसके लिए अभी समस्याएं जस की तस हैं. सिस्टम पेपर लेस होने की जगह अभी पेपर पेश भी करने पड़ते हैं. इस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम करने की जरूरत है. कई मोचन पर उपभोक्ताओं में भी जागरूकता लाने की जरूरत है.

उपभोक्ताओं में आ रही है जागरूकता : राज्य उपभोक्ता आयोग द्वितीय के अध्यक्ष डॉ. जीएल मीणा ने कहा कि उपभोक्ता आयोग के चेयरमैन जस्टिस देवेंद्र कच्छावा के नेतृत्व में प्रदेश में अच्छा काम हुआ है. उनके कोर्ट में हाल में बॉलीवुड से जुड़े अभिनेता और अभिनेत्री के भ्रामक विज्ञापन का मामला आया था, जिसके बाद सख्ती के साथ इन विज्ञापनों पर रोक लगाने के आदेश हुआ था. इसी तरह से उन्होंने बताया कि कैसे एक फूड चेन आउटलेट पर खाद्य पदार्थों की क्वालिटी के मामले में भी आयोग की ओर से सख्ती बरतते हुए उपभोक्ता को जागरूक रखने का काम किया गया था. इसके पीछे लगातार कंज्यूमर फोरम जागरूक होकर सक्रियता के साथ अपनी भागीदारी निभा रहे हैं.

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