देवघर का कंज्यूमर कोर्ट एक साल से ठप, 300 से ज्यादा मामले लंबित
देवघर में उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग एक साल से निष्क्रिय है. वजह अध्यक्ष और सदस्यों का ना होना है.
Published : June 22, 2026 at 5:05 PM IST
देवघर: उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा और उन्हें त्वरित न्याय दिलाने के उद्देश्य से बनाए गए जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग की स्थिति देवघर में खुद सवालों के घेरे में है. उपभोक्ताओं को न्याय दिलाने वाला यह आयोग पिछले करीब एक वर्ष से निष्क्रिय पड़ा है, जिसके कारण सैकड़ों मामले लंबित हैं और पीड़ित उपभोक्ता न्याय की आस में लगातार आयोग के चक्कर काटने को मजबूर हैं.
उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत गठित जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में नियमानुसार एक अध्यक्ष और दो सदस्यों का होना अनिवार्य है. लेकिन देवघर में पिछले एक वर्ष से न तो अध्यक्ष की नियुक्ति हो पाई है और न ही सदस्यों की. परिणामस्वरूप आयोग में किसी भी मामले की सुनवाई नहीं हो पा रही है और लोगों को केवल अगली तारीख देकर वापस भेजा जा रहा है.
हर दिन लोगों को निराश होकर जाना पड़ता हैः अधिवक्ता
उपभोक्ता मामलों की पैरवी करने वाली अधिवक्ता रजनी बताती हैं कि आयोग में पदाधिकारी नहीं होने के कारण हर दिन दूर-दराज से आने वाले लोगों को निराश होकर लौटना पड़ता है. जिन मामलों में त्वरित सुनवाई होनी चाहिए, वे फाइलों में दबकर रह गए हैं और उपभोक्ताओं को राहत मिलने की कोई उम्मीद फिलहाल नजर नहीं आ रही है.
समय और पैसे दोनों बर्बाद होते हैंः उपभोक्ता
अपने मामले की सुनवाई के लिए आयोग पहुंची एक उपभोक्ता ने बताया कि वह कई महीनों से न्याय की प्रतीक्षा कर रही हैं. हर बार सुनवाई की उम्मीद लेकर कोर्ट पहुंचती हैं, लेकिन उन्हें सिर्फ नई तारीख दे दी जाती है. इससे समय और पैसे दोनों की बर्बादी हो रही है.
आंकड़ों के अनुसार देवघर उपभोक्ता आयोग में अब तक लगभग 3125 मामले दर्ज हुए हैं, जिनमें करीब 2800 मामलों का निष्पादन किया जा चुका है. हालांकि पिछले एक वर्ष से आयोग के निष्क्रिय रहने के कारण करीब 300 मामले लंबित पड़े हैं और इनकी सुनवाई पूरी तरह ठप है.
व्यापारी करते हैं मनमानी
अधिवक्ता संजीव कुमार का कहना है कि जब आयोग सक्रिय था तब उपभोक्ताओं को समय पर न्याय मिलता था और धोखाधड़ी करने वाले दुकानदारों तथा संस्थानों पर कार्रवाई भी होती थी. लेकिन वर्तमान स्थिति में उपभोक्ता खुद को असहाय महसूस कर रहे हैं. आयोग के निष्क्रिय होने से कई व्यापारी और संस्थान भी मनमानी करने लगे हैं, क्योंकि उनके खिलाफ कार्रवाई का प्रभावी मंच ही ठप पड़ा हुआ है.
उन्होंने बताया कि नियुक्ति प्रक्रिया में बदलाव और नई नियमावली लागू होने के कारण अध्यक्ष और सदस्यों की बहाली लंबित है. यही वजह है कि आयोग लंबे समय से बिना नेतृत्व के चल रहा है.
इस मामले पर देवघर के उपायुक्त सौरभ कुमार भुवानिया ने कहा कि यह मामला उनके संज्ञान में आया है. उपभोक्ताओं के हितों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार के संबंधित अधिकारियों तक इस समस्या को पहुंचाया जाएगा ताकि आयोग को जल्द से जल्द सक्रिय किया जा सके.
आयोग निष्क्रिय होने से उपभोक्ता परेशान
सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब बाजार में उपभोक्ताओं के साथ ठगी, एमआरपी से अधिक कीमत वसूलने, खराब सेवाएं देने और अन्य शिकायतों के मामले लगातार सामने आते रहते हैं, तब जिले का उपभोक्ता आयोग ही निष्क्रिय हो जाए तो आम लोगों को न्याय कहां से मिलेगा? अब निगाहें सरकार पर टिकी हैं कि आखिर देवघर के हजारों उपभोक्ताओं को न्याय दिलाने वाला यह आयोग कब दोबारा सक्रिय हो पाता है.
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