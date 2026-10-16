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बीमा कंपनी ने ठुकराया क्लेम, उपभोक्ता मंच ने दिए पीड़ित परिवार को 15.70 लाख भुगतान के आदेश

उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ( ETV Bharat Jhalawar )

झालावाड़ : बीमा पॉलिसी होने के बावजूद मृतका के परिजनों को क्लेम राशि का भुगतान न करने के मामले में उपभोक्ता मंच ने कड़ा रुख अपनाया है. जहरीले कीड़े के काटने से महिला की मौत के बाद बीमा कंपनी ने क्लेम का दावा खारिज कर दिया था. उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने बीमा कंपनी की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करते हुए पीड़ित परिवार के पक्ष में फैसला सुनाया है. आयोग ने बीमा कम्पनी को मानसिक संताप और परिवाद खर्च के कुल 15 लाख 70 हजार रुपए का भुगतान पीड़ित परिवार को देने के आदेश जारी किए हैं.