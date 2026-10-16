बीमा कंपनी ने ठुकराया क्लेम, उपभोक्ता मंच ने दिए पीड़ित परिवार को 15.70 लाख भुगतान के आदेश

बीमा कंपनी ने ठुकराया क्लेम, उपभोक्ता मंच ने दिए पीड़ित परिवार को 15.70 लाख भुगतान के आदेश
पोस्टमार्टम में भी मौत का कारण जहरीले कीड़े का काटना सामने आया था.
Published : October 16, 2026 at 8:14 PM IST
झालावाड़ : बीमा पॉलिसी होने के बावजूद मृतका के परिजनों को क्लेम राशि का भुगतान न करने के मामले में उपभोक्ता मंच ने कड़ा रुख अपनाया है. जहरीले कीड़े के काटने से महिला की मौत के बाद बीमा कंपनी ने क्लेम का दावा खारिज कर दिया था. उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने बीमा कंपनी की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करते हुए पीड़ित परिवार के पक्ष में फैसला सुनाया है. आयोग ने बीमा कम्पनी को मानसिक संताप और परिवाद खर्च के कुल 15 लाख 70 हजार रुपए का भुगतान पीड़ित परिवार को देने के आदेश जारी किए हैं.
मामले में जानकारी देते हुए उपभोक्ता मंच के सदस्य वीरेन्द्र सिंह रावत ने बताया कि अकलेरा निवासी प्रेमचंद की माता कांति बाई का 15 लाख रुपए का एक्सीडेंट गार्ड बीमा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी से कराया था. पॉलिसी में प्रेमचंद को नामिनी बनाया गया था. पॉलिसी की अवधि के दौरान जहरीले कीड़े के काटने से कांति बाई की मौत हो गई. पोस्टमार्टम में भी मौत का कारण जहरीले कीड़े का काटना सामने आया. इसके बाद परिवादी ने बीमा राशि प्राप्त करने के लिए आवश्यक दस्तावेज जमा कराए, लेकिन बीमा कंपनी ने क्लेम खारिज कर दिया. इससे परेशान होकर परिवादी ने उपभोक्ता आयोग की शरण ली. उन्होंने बताया कि परिवादी की शिकायत के बाद इंश्योरेंस कंपनी को नोटिस भेज जवाब तलब किया गया.
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45 दिन में करना होगा पीड़ित परिवार को भुगतान : आयोग ने दोनों पक्षों की बहस व दलीलें सुनने और साक्ष्यों का अध्ययन करने के बाद आयोग ने बीमा कंपनी को 15 लाख रुपए की बीमा राशि, 50 हजार रुपए मानसिक संताप तथा 20 हजार रुपए परिवाद खर्च के रूप में देने के आदेश दिए. इसके अलावा परिवादी को परिवाद की तारीख से राशि प्राप्त होने तक 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज देने का भी आदेश दिया है. बीमा कंपनी को यह संपूर्ण राशि फैसला होने के 45 दिनों के भीतर पीड़ित परिवार को देनी होगी. वीरेंद्र सिंह रावत ने बताया कि इस फैसले से बीमा क्लेम खारिज होने के बाद न्याय की लड़ाई लड़ रहे परिवार को राहत मिली है.
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