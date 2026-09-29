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ऑपरेशन के बाद मरीज के पेट में ही छोड़ दी सर्जिकल सामग्री, दो डॉक्टरों पर कसा शिकंजा

हिमाचल में ऑपरेशन के दौरान मेडिकल लापरवाही के बाद दो डॉक्टरों को शिकायतकर्ता (मरीज) को मुआवजा चुकाने के आदेश.

Chamba medical negligence Case
चंबा में मेडिकल लापरवाही का मामला (GETTY IMAGE)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : September 29, 2026 at 6:50 PM IST

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चंबा: कभी-कभी किसी पुराने इलाज की परेशानी लंबे समय बाद अचानक सामने आती है और उसके पीछे की वजह चौंकाने वाली होती है. चंबा जिले के डलहौजी क्षेत्र के एक व्यक्ति के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ. पेट के ऑपरेशन के करीब एक साल बाद शुरू हुए तेज दर्द ने ऐसी स्थिति का खुलासा किया, जिसके बाद उसे दोबारा सर्जरी करवानी पड़ी. अब मामले की सुनवाई करते हुए जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने दो डॉक्टरों को 5.12 लाख रुपए मुआवजा देने के आदेश दिए हैं.

तेज पेट दर्द के बाद हुआ खुलासा

दरअसल चंबा जिले के एक व्यक्ति को ऑपरेशन के करीब एक साल बाद दोबारा पेट में तेज दर्द की शिकायत हुई. जांच में उसके पेट में करीब 8×8 सेंटीमीटर का संग्रह (Collection) मिला, जिसमें सर्जिकल सामग्री होने के संकेत मिले. बाद में दूसरी सर्जरी कर पेट से सर्जिकल सामग्री निकाली गई. बहरहाल मामले की सुनवाई करते हुए जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग चंबा ने पहली सर्जरी करने वाले दो डॉक्टरों को शिकायतकर्ता को 5,12,026 रुपए मुआवजा देने का आदेश दिया है. इसके अलावा शिकायत की तारीख से भुगतान तक 9 प्रतिशत सालाना ब्याज और 15 हजार रुपए मुकदमा खर्च भी देना होगा.

2019 में हुआ था पहला ऑपरेशन

डलहौजी तहसील के दुहका निवासी राकेश कुमार को 29 जुलाई 2019 को पेट में दर्द की शिकायत के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया. जांच के दौरान पित्ताशय (Gallbladder) में पथरी की समस्या सामने आई. इसके बाद उसका ऑपरेशन किया गया और 3 अगस्त 2019 को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई. इसके बाद कुछ समय तक स्थिति सामान्य रही, लेकिन करीब एक साल बाद सितंबर 2020 में उसे फिर से पेट में तेज दर्द होने लगा. समस्या बढ़ने पर उसने फिर आगे डॉक्टर के पास जांच करवाई.

जांच में सामने आई चौंकाने वाली स्थिति

13 सितंबर 2020 को राकेश कुमार ने चंडीगढ़ में सीटी स्कैन कराया. जांच में पित्ताशय के नीचे करीब 8×8 सेंटीमीटर का संग्रह दिखाई दिया. रिपोर्ट में इसके अंदर हवा के छोटे बिंदुओं के साथ टांके से जुड़ी सामग्री भी नजर आई. इसके बाद उसने पठानकोट में अल्ट्रासाउंड कराया. जिसमें पिछली सर्जरी के दौरान इस्तेमाल होने वाली सर्जिकल सामग्री के शरीर के अंदर रह जाने की आशंका जताई गई.

दूसरी सर्जरी में निकाली गई सर्जिकल सामग्री

मामले की गंभीरता को देखते हुए राकेश कुमार ने पंचकूला के एक अस्पताल में अपना इलाज करवाया. 1 अक्टूबर 2020 को उसकी दोबारा से सर्जरी हुई. इस दौरान उसके पेट में मौजूद सर्जिकल सामग्री को बाहर निकाला गया. इसके बाद राकेश कुमार ने पहली सर्जरी से जुड़े मेडिकल ट्रीटमेंट में हुई गड़बड़ी को लेकर उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग का दरवाजा खटखटाया.

आयोग ने मानी डॉक्टरों की गलती

मामले की सुनवाई के दौरान उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने मेडिकल रिकॉर्ड और उपलब्ध साक्ष्यों की समीक्षा की. आयोग ने माना कि पहली सर्जरी के दौरान इस्तेमाल हुई सामग्री का पेट में रह जाना स्वीकार्य मेडिकल स्टैंडर्ड के अनुरूप नहीं था. इसी आधार पर इसे सेवा में कमी और मेडिकल लापरवाही का गंभीर मामला माना गया. राकेश कुमार ने आयोग के समक्ष कुल 6,52,026 रुपए का दावा किया था. उपलब्ध दस्तावेजों और मामले के तथ्यों की समीक्षा के बाद आयोग ने 5,12,026 रुपए का मुआवजा निर्धारित किया. दोनों डॉक्टरों को ये राशि संयुक्त और पृथक रूप से चुकाने के निर्देश दिए गए हैं. जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग चंबा के अध्यक्ष हिमांशु मिश्रा और सदस्य नारायण ठाकुर ने इस मामले में आदेश सुनाया. आदेश के मुताबिक मुआवजे की राशि के साथ शिकायत की तारीख से भुगतान होने तक 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज और 15 हजार रुपए मुकदमा खर्च भी देना होगा.

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