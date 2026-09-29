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ऑपरेशन के बाद मरीज के पेट में ही छोड़ दी सर्जिकल सामग्री, दो डॉक्टरों पर कसा शिकंजा

चंबा में मेडिकल लापरवाही का मामला ( GETTY IMAGE )

चंबा: कभी-कभी किसी पुराने इलाज की परेशानी लंबे समय बाद अचानक सामने आती है और उसके पीछे की वजह चौंकाने वाली होती है. चंबा जिले के डलहौजी क्षेत्र के एक व्यक्ति के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ. पेट के ऑपरेशन के करीब एक साल बाद शुरू हुए तेज दर्द ने ऐसी स्थिति का खुलासा किया, जिसके बाद उसे दोबारा सर्जरी करवानी पड़ी. अब मामले की सुनवाई करते हुए जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने दो डॉक्टरों को 5.12 लाख रुपए मुआवजा देने के आदेश दिए हैं.

तेज पेट दर्द के बाद हुआ खुलासा दरअसल चंबा जिले के एक व्यक्ति को ऑपरेशन के करीब एक साल बाद दोबारा पेट में तेज दर्द की शिकायत हुई. जांच में उसके पेट में करीब 8×8 सेंटीमीटर का संग्रह (Collection) मिला, जिसमें सर्जिकल सामग्री होने के संकेत मिले. बाद में दूसरी सर्जरी कर पेट से सर्जिकल सामग्री निकाली गई. बहरहाल मामले की सुनवाई करते हुए जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग चंबा ने पहली सर्जरी करने वाले दो डॉक्टरों को शिकायतकर्ता को 5,12,026 रुपए मुआवजा देने का आदेश दिया है. इसके अलावा शिकायत की तारीख से भुगतान तक 9 प्रतिशत सालाना ब्याज और 15 हजार रुपए मुकदमा खर्च भी देना होगा. 2019 में हुआ था पहला ऑपरेशन डलहौजी तहसील के दुहका निवासी राकेश कुमार को 29 जुलाई 2019 को पेट में दर्द की शिकायत के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया. जांच के दौरान पित्ताशय (Gallbladder) में पथरी की समस्या सामने आई. इसके बाद उसका ऑपरेशन किया गया और 3 अगस्त 2019 को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई. इसके बाद कुछ समय तक स्थिति सामान्य रही, लेकिन करीब एक साल बाद सितंबर 2020 में उसे फिर से पेट में तेज दर्द होने लगा. समस्या बढ़ने पर उसने फिर आगे डॉक्टर के पास जांच करवाई. जांच में सामने आई चौंकाने वाली स्थिति