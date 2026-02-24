ETV Bharat / state

बिजली उत्पादन इकाइयों का लंबे समय तक बंद रहना प्रदेश की जनता के साथ अन्याय : उपभोक्ता परिषद

लखनऊ : उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष व केंद्र सहित राज्य सलाहकार समिति के सदस्य अवधेश कुमार वर्मा ने प्रदेश में बड़ी संख्या में उत्पादन इकाइयों के बंद (शटडाउन) रहने पर गंभीर आपत्ति जताई है. परिषद का कहना है कि जब उपभोक्ताओं से फिक्स्ड चार्ज की वसूली की जा रही है, तब बिजली उत्पादन इकाइयों का लंबे समय तक बंद रहना प्रदेश की जनता के साथ अन्याय है.

उपभोक्ता परिषद के मुताबिक, यूपी में कुल 22 उत्पादन इकाइयां रिवर्स शटडाउन (RSD), प्लांड शटडाउन (AOH) या अन्य कारणों से बंद हैं. इनमें अल्पकालीन और दीर्घकालीन दोनों प्रकार की इकाइयां शामिल हैं. कई इकाइयां 'लो डिमांड', 'पीपीए की अनुपलब्धता' और 'मेंटेनेंस' जैसे कारणों से बंद बताई गई हैं.

उनका कहना है कि केंद्र की तरफ से बनाए गए कानून कंस्यूमर राइट रूल 2020 की धारा 10 के तहत ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में 24 घंटे निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने का प्रावधान है. ऐसे में अगर उत्पादन इकाइयां बंद रहें और प्रदेश में रोस्टर लागू हो, तो यह नियमों की भावना के विपरीत है. उपभोक्ता परिषद ने विशेष रूप से प्रमुख तापीय परियोजनाओं की इकाइयों के बंद रहने पर सवाल उठाए हैं.



