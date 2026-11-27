बिहार के एक शख्स ने किया प्लास्टिक से निर्मित चावल बिकने का दावा, मचा हड़कंप
Plastic Rice: सीतामढ़ी में एक शख्स ने प्लास्टिक का चावल बिकने का दावा किया और आपूर्ति विभाग समेत कई अधिकारियों से शिकायत की. रिपोर्ट-धर्मेंद्र झा
Published : November 27, 2026 at 7:08 PM IST
सीतामढ़ी: बिहार के सीतामढ़ी में चावल की गुणवत्ता को लेकर एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसने खाद्य सुरक्षा और बाजार में बिक रहे अनाज की गुणवत्ता पर सवाल खड़े कर दिए हैं. शहर के गौशाला चौक स्थित एक किराना दुकान से खरीदे गए चावल को एक उपभोक्ता ने नकली और प्लास्टिक से निर्मित होने की आशंका जताई है. इस दावे के साथ ही हड़कंप मच गया है.
प्लास्टिक का चावल होने की उपभोक्ता की शिकायत
मामला सिर्फ शिकायत तक सीमित नहीं रहा. उपभोक्ता घर में पकाए गए चावल को लेकर सीधे समाहरणालय पहुंच गया और अधिकारियों के सामने अपनी शिकायत रखी. उसने आपूर्ति विभाग समेत जिले के कई वरीय अधिकारियों को लिखित आवेदन देकर चावल की गुणवत्ता की जांच कराने और संबंधित दुकानदार के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है. हालांकि, चावल प्लास्टिक का है या नहीं, इसकी अभी तक किसी आधिकारिक जांच में पुष्टि नहीं हुई है.
"गौशाला चौक स्थित किराना दुकान से हमने चावल खरीदा था. घर में चावल पकाने के बाद उसकी गुणवत्ता को लेकर संदेह हुआ. चावल देखने और उसकी बनावट से हमें इसके नकली होने की आशंका हुई. इसी को लेकर हम पका हुआ चावल लेकर समाहरणालय पहुंचे हैं. अधिकारियों से मांग की है कि इसकी जांच कराई जाए, ताकि सच्चाई सामने आए और किसी दूसरे उपभोक्ता के साथ ऐसी परेशानी नहीं हो."- सुशील कुमार, उपभोक्ता
पका हुआ चावल लेकर पहुंचा समाहरणालय
दरअसल, पूरा मामला सीतामढ़ी नगर निगम क्षेत्र के वार्ड नंबर-11 का है. यहां के निवासी सुशील कुमार ने शहर के गौशाला चौक स्थित एक किराना दुकान से चावल खरीदा था. सुशील कुमार का आरोप है कि घर में चावल पकाने के बाद उसकी गुणवत्ता सामान्य चावल जैसी नहीं लगी.
अधिकारियों से की शिकायत
इसके बाद उन्हें चावल के नकली होने और प्लास्टिक से निर्मित होने की आशंका हुई. इस आशंका के बाद उन्होंने मामले को गंभीरता से लेते हुए अधिकारियों से शिकायत करने का निर्णय लिया. वह घर में पकाए गए चावल को लेकर समाहरणालय पहुंच गए. वहां उन्होंने अधिकारियों को चावल दिखाते हुए पूरे मामले की जानकारी दी.
"बाजार में उपभोक्ताओं को किस गुणवत्ता का चावल बेचा जा रहा है, इसकी जांच होनी चाहिए. दुकानदार ने मुझे सामान्य चावल बताकर ऐसा चावल बेचा, जिसकी गुणवत्ता संदिग्ध है. चावल पकाने के बाद इसकी बनावट और स्वरूप को लेकर संदेह हुआ. इसके बाद मैंने शिकायत की है."- सुशील कुमार, उपभोक्ता
अधिकारियों ने दिया उचित कार्रवाई का आश्वासन
सुशील कुमार ने आपूर्ति विभाग सहित जिले के कई वरीय अधिकारियों को लिखित शिकायत दी है. उन्होंने मांग की है कि संबंधित दुकान से बेचे जा रहे चावल के नमूने की जांच कराई जाए, ताकि वास्तविकता सामने आ सके. शिकायत के बाद अधिकारियों ने उचित जांच कराने और आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया है.
प्लास्टिक का चावल होने की आधिकारिक पुष्टि नहीं
चावल की किस्म, प्रसंस्करण, मिलावट या अन्य कारणों से भी उसके पकने के तरीके और बनावट में अंतर हो सकती है. ऐसे में यह जरूरी है कि संबंधित चावल का विधिवत नमूना लेकर प्रयोगशाला में परीक्षण कराया जाए. जांच में यह भी स्पष्ट होना चाहिए कि चावल किस मिल या कंपनी का है, उसकी पैकिंग और गुणवत्ता संबंधी जानकारी क्या है. उसमें किसी प्रकार की मिलावट तो नहीं की गई है.
पहले भी पकड़े जा चुके हैं संदिग्ध अनाज
सीतामढ़ी जिला भारत-नेपाल अंतरराष्ट्रीय सीमा से सटा हुआ है. जिले की खुली सीमा और दोनों देशों के बीच आवागमन के कारण खाद्य पदार्थों और अन्य वस्तुओं की आवाजाही लगातार होती रहती है. इसी सीमा क्षेत्र में पूर्व में भी तस्करी के जरिए संदिग्ध खाद्य पदार्थों की खेप पहुंचने और बरामदगी के मामले सामने आते रहे हैं.
स्थानीय स्तर पर समय-समय पर प्लास्टिक के चावल, मटर के दाने, मक्के के दाने और अन्य अनाज की तस्करी से जुड़ी शिकायतें और बरामदगी की खबरें सामने आई हैं. सीमा क्षेत्र में प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों ने अलग-अलग मौकों पर कार्रवाई भी की है.
इन घटनाओं के कारण बाजार में बिकने वाले खाद्यान्न की गुणवत्ता को लेकर उपभोक्ताओं के बीच समय-समय पर चिंता पैदा होती रही है. हालांकि, पूर्व में हुई बरामदगी और वर्तमान मामले को सीधे जोड़कर देखना उचित नहीं होगा. गौशाला चौक की दुकान से खरीदे गए चावल का नेपाल से आने या चीन निर्मित होने का फिलहाल कोई प्रमाण सामने नहीं आया है.
खाद्य सुरक्षा और आपूर्ति विभाग पर टिकी निगाहें
इस पूरे मामले में अब सबसे अहम सवाल यह है कि उपभोक्ता द्वारा खरीदा गया चावल वास्तव में किस गुणवत्ता का है. क्या चावल में किसी तरह की मिलावट है, क्या यह निर्धारित मानकों के अनुरूप है या फिर पकाने के बाद इसकी बनावट को लेकर उपभोक्ता को गलतफहमी हुई है? इन तमाम सवालों का जवाब वैज्ञानिक जांच के बाद ही मिल सकेगा.
ऐसे मामलों में खाद्य सुरक्षा विभाग की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है. संबंधित दुकान से चावल का नमूना लेकर अधिकृत प्रयोगशाला में जांच कराई जा सकती है. जांच में गड़बड़ी मिलने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जा सकती है. वहीं, आपूर्ति विभाग भी शिकायत के आधार पर अपने स्तर से आवश्यक जांच कर सकता है. उपभोक्ता की शिकायत के बाद अब लोगों की निगाहें प्रशासनिक कार्रवाई पर टिकी हैं.
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