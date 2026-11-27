ETV Bharat / state

बिहार के एक शख्स ने किया प्लास्टिक से निर्मित चावल बिकने का दावा, मचा हड़कंप

प्लास्टिक का चावल होने की उपभोक्ता की शिकायत ( ETV Bharat )

सीतामढ़ी: बिहार के सीतामढ़ी में चावल की गुणवत्ता को लेकर एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसने खाद्य सुरक्षा और बाजार में बिक रहे अनाज की गुणवत्ता पर सवाल खड़े कर दिए हैं. शहर के गौशाला चौक स्थित एक किराना दुकान से खरीदे गए चावल को एक उपभोक्ता ने नकली और प्लास्टिक से निर्मित होने की आशंका जताई है. इस दावे के साथ ही हड़कंप मच गया है.

प्लास्टिक का चावल होने की उपभोक्ता की शिकायत