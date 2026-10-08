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जेडीए आयुक्त सिद्धार्थ महाजन और जोन-9 उपायुक्त सूर्यकांत शर्मा के गिरफ्तारी वारंट जारी, उपभोक्ता आयोग का आदेश

जिला न्यायालय जयपुर(File Photo) ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: जिला उपभोक्ता आयोग क्रम-2 ने भूमि आवंटन से जुड़े मामले में जेडीए आयुक्त सिद्धार्थ महाजन और जेडीए के जोन-9 के उपायुक्त सूर्यकांत शर्मा के गिरफ्तारी वारंट जारी किए हैं. आयोग ने पुलिस कमिश्नर को कहा है कि दोनों अधिकारियों को गिरफ्तार कर 12 अक्टूबर को पेश किया जाए. आयोग ने यह आदेश कृष्णा के अवमानना परिवाद पर सुनवाई करते हुए दिए.