उपभोक्ता जागरूकता यात्रा पहुंची जयपुर, CCI के चेयरमैन ने कही ये बड़ी बात

जयपुर : देश में उपभोक्ता कानून लागू हुए 40 साल हो गए हैं, लेकिन आज भी आम उपभोक्ता अपने आपको संरक्षित महसूस नहीं करता है. उपभोक्ता के अधिकारों की प्रभावी क्रियान्विति नहीं हो पा रही है. सरकार अपने स्तर पर काम कर रही है, लेकिन उपभोक्ता जागरूकता की कमी है. इसी क्रम में उपभोक्ता जागरूकता भारत यात्रा शुरू की गई है. यह कहना था कंज्यूमर कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया के नेशनल चैयरमेन डॉ. अनंत शर्मा का. उपभोक्ता जागरूकता यात्रा के जयपुर पहुंचने पर शुक्रवार को टोंक रोड स्थित तोतुका भवन में भव्य समारोह की आयोजित किया गया, जिसमें अनंत शर्मा ने कहा कि उपभोक्ता जागरूकता यात्रा देश भर के 145 शहरों में करीब 17000 किलोमीटर का सफर करके उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करेगी.

कंज्यूमर कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया के नेशनल चैयरमेन डॉ. अनंत शर्मा ने बताया कि केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने उपभोक्ता जागरूकता यात्रा को दिल्ली से रवाना किया है. जागरूकता यात्रा सभी प्रदेशों और केंद्र शासित प्रदेशों में दौरा करेगी. जमीनी स्तर पर दलित, किसान, मजदूर तक संदेश पहुंचाने के लिए यात्रा जारी है. इसके साथ ही उनकी समस्याओं का भी अध्ययन किया जा रहा है, जिसकी रिपोर्ट भारत सरकार और राज्य सरकार को सौंपी जाएगी, ताकि बदलाव लाए जा सके. मुख्य तौर पर मिलावट आज बड़ी समस्या बन गई है. नापतोल में गड़बड़ी और भ्रामक विज्ञापनों की भी समस्या है. ऑनलाइन खरीदारी में भी गड़बड़ी हो रही है.

इन सभी मुद्दों पर ज्यादातर उपभोक्ता जागरूक नहीं है. हम ऑडियो-वीडियो के जरिए कोशिश कर रहे हैं कि उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों की जानकारी दी जा सके. सुरक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार, सुनवाई का अधिकार, क्षतिपूर्ति का अधिकार समेत सभी अधिकारों के बारे में विभिन्न माध्यमों से उपभोक्ताओं को जानकारी दी जा रही है. उपभोक्ता को कोई भी समस्या आती है, तो राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन 1915 पर कॉल करें. इस नंबर पर 24 घंटे सेवाएं उपलब्ध हैं. इसके अलावा कंज्यूमर कमिशन बने हुए हैं, वहां पर भी उपभोक्ता अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं. देश भर में उपभोक्ता संगठन काम कर रहे हैं, उनके माध्यम से भी अपनी शिकायत दे सकते हैं.