उपभोक्ता जागरूकता यात्रा पहुंची जयपुर, CCI के चेयरमैन ने कही ये बड़ी बात

डॉ. अनंत शर्मा बोले- 40 साल बाद भी आम उपभोक्ता खुद को संरक्षित महसूस नहीं करता. दलित, किसान, मजदूर को किया जाएगा जागरूक.

Consumer Awareness Tour
उपभोक्ता जागरूकता भारत यात्रा शुरू (ETV Bharat Jaipur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : December 26, 2025 at 6:00 PM IST

4 Min Read
जयपुर : देश में उपभोक्ता कानून लागू हुए 40 साल हो गए हैं, लेकिन आज भी आम उपभोक्ता अपने आपको संरक्षित महसूस नहीं करता है. उपभोक्ता के अधिकारों की प्रभावी क्रियान्विति नहीं हो पा रही है. सरकार अपने स्तर पर काम कर रही है, लेकिन उपभोक्ता जागरूकता की कमी है. इसी क्रम में उपभोक्ता जागरूकता भारत यात्रा शुरू की गई है. यह कहना था कंज्यूमर कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया के नेशनल चैयरमेन डॉ. अनंत शर्मा का. उपभोक्ता जागरूकता यात्रा के जयपुर पहुंचने पर शुक्रवार को टोंक रोड स्थित तोतुका भवन में भव्य समारोह की आयोजित किया गया, जिसमें अनंत शर्मा ने कहा कि उपभोक्ता जागरूकता यात्रा देश भर के 145 शहरों में करीब 17000 किलोमीटर का सफर करके उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करेगी.

कंज्यूमर कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया के नेशनल चैयरमेन डॉ. अनंत शर्मा ने बताया कि केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने उपभोक्ता जागरूकता यात्रा को दिल्ली से रवाना किया है. जागरूकता यात्रा सभी प्रदेशों और केंद्र शासित प्रदेशों में दौरा करेगी. जमीनी स्तर पर दलित, किसान, मजदूर तक संदेश पहुंचाने के लिए यात्रा जारी है. इसके साथ ही उनकी समस्याओं का भी अध्ययन किया जा रहा है, जिसकी रिपोर्ट भारत सरकार और राज्य सरकार को सौंपी जाएगी, ताकि बदलाव लाए जा सके. मुख्य तौर पर मिलावट आज बड़ी समस्या बन गई है. नापतोल में गड़बड़ी और भ्रामक विज्ञापनों की भी समस्या है. ऑनलाइन खरीदारी में भी गड़बड़ी हो रही है.

किसने क्या कहा, सुनिए... (ETV Bharat Jaipur)

इन सभी मुद्दों पर ज्यादातर उपभोक्ता जागरूक नहीं है. हम ऑडियो-वीडियो के जरिए कोशिश कर रहे हैं कि उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों की जानकारी दी जा सके. सुरक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार, सुनवाई का अधिकार, क्षतिपूर्ति का अधिकार समेत सभी अधिकारों के बारे में विभिन्न माध्यमों से उपभोक्ताओं को जानकारी दी जा रही है. उपभोक्ता को कोई भी समस्या आती है, तो राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन 1915 पर कॉल करें. इस नंबर पर 24 घंटे सेवाएं उपलब्ध हैं. इसके अलावा कंज्यूमर कमिशन बने हुए हैं, वहां पर भी उपभोक्ता अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं. देश भर में उपभोक्ता संगठन काम कर रहे हैं, उनके माध्यम से भी अपनी शिकायत दे सकते हैं.

उपभोक्ता जागरूकता यात्रा के शुक्रवार को राजस्थान जयपुर पहुंचने पर स्वागत किया गया. राजस्थान सरकार के उपभोक्ता मामले विभाग के सचिव अंबरिश कुमार कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे. इसके साथ ही भारतीय मानक ब्यूरो जयपुर शाखा के संयुक्त निदेशक रमन कुमार त्रिवेदी समेत कई अधिकारी कार्यक्रम में शामिल हुए. उपभोक्ता जागरूकता यात्रा 82 दिन की है. यात्रा 28 प्रदेश और 9 केंद्र शासित प्रदेशों के 145 शहरों में यात्रा जाएगी. यात्रा के संपन्न होने के बाद एक विस्तृत रिपोर्ट सरकार को प्रेषित की जाएगी.

भारतीय मानक ब्यूरो जयपुर शाखा के संयुक्त निदेशक की रमन कुमार त्रिवेदी ने बताया कि भारतीय मानक ब्यूरो की ओर से आईएसआई मार्क का लाइसेंस दिया जाता है. भारत सरकार ने बहुत सारे प्रोडक्ट्स को मैंडेटरी कर रखा है, जो बिना आईएसआई मार्क के मार्केट में नहीं बिक सकते, ना ही उसका स्टोर किया जा सकता है. उपभोक्ता को सबसे पहले यह अवेयर होना चाहिए कि कौन-कौन से ऐसे प्रोडक्ट हैं, जिन पर मैंडेटरी आईएसआई मार्क है. इसकी जानकारी बीआईएस केयर ऐप पर पूर्ण रूप से उपलब्ध है.

आईएसआई मार्क का चिन्ह एक विश्वास का प्रतीक है, जो गुणवत्ता को निर्धारण करने के बाद ही प्रदान किया जाता है. उपभोक्ता को इस तरह की कोई समस्या आती है, तो वह भारतीय मानक ब्यूरो बीआईएस केयर ऐप पर जाकर कंप्लेंट कर सकते हैं. इसके बाद भारतीय मानक ब्यूरो उसकी इन्वेस्टिगेशन करके जो भी कार्रवाई बनती है वह की जाती है. हॉलमार्क के संबंध में शिकायत सही निकलती है तो उसमें पुर्नभुगतान का भी प्रोविजन है. भारत सरकार की ओर से देश भर में जागरूकता का जो कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, यह बहुत ही अच्छी पहल है. हमारे हेड क्वार्टर से भी निर्देश है कि इस तरह के कार्यक्रम में हमें बढ़-चढ़कर हिस्सा लेना है, ताकि कंज्यूमर अवेयरनेस कार्यक्रम में भारतीय मानक ब्यूरो की भी सहभागिता सुनिश्चित हो.

CONSUMER AWARENESS TOUR
FARMERS AND LABORERS
CONSUMER CONFEDERATION OF INDIA
उपभोक्ता कानून
CONSUMER AWARENESS

