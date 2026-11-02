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मेरठ में जुटे केंद्रीय और राज्य निर्वाचन आयोग के अफसर, आगामी विधानसभा चुनाव पर बड़ी बैठक

निर्वाचन आयोग की समीक्षा बैठक ( Photo Credit; ETV Bharat )

मेरठ : विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर जनपद में भारत निर्वाचन आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों और राज्य निर्वाचन आयोग के बीच समीक्षा बैठक चल रही है, जिसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश के चार मंडल मेरठ, सहारनपुर, मुरादाबाद और अलीगढ़ के 18 जिलों के अधिकारी शामिल हैं. इस अहम बैठक से मीडिया को पूरी तरह से दूर रखा गया है.

निर्वाचन आयोग की समीक्षा बैठक (Video Credit; ETV Bharat) दरअसल, यूपी में आगामी विधानसभा के चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग भी तैयारियों में जुट गया है. पिछले महीने भी मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार की मौजूदगी में एक मीटिंग मेरठ में होनी थी. हालांकि वह टल गई थी. अब सोमवार यानी आज यहां ऊर्जा भवन स्थित पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के एचडी के दफ्तर परिसर में बैठक हो रही है.

इस बैठक में भारत निर्वाचन आयोग के उप निर्वाचन आयुक्त मनीष गर्ग और वरिष्ठ अधिकारी आगामी विधानसभा निर्वाचन 2027 की तैयारी की समीक्षा कर रहे हैं. वहीं, उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रेनवा और मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद हैं. निर्वाचन आयोग की समीक्षा बैठक (Photo Credit; ETV Bharat) उप चुनाव आयुक्त मनीष गर्ग ने बताया कि 18 जिलों के अधिकारियों के साथ विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा की जा रही है. इसमें निर्वाचन आयोग की तरफ से चलाए जा रहे स्पेशल ड्राइव पर चर्चा की गई. उन्होंने कहा कि एसएसआर की प्रक्रिया को पूरी पारदर्शिता से पूरा करना है, ताकि कोई त्रुटि न रह जाए. इसके लिए सभी स्टेकहोल्डर्स को शामिल किया जाएगा. इसके अलावा, मतदाता जागरूकता अभियान, अधिकारियों के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स समेत कई मुद्दों पर चर्चा की जा रही है.