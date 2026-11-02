मेरठ में जुटे केंद्रीय और राज्य निर्वाचन आयोग के अफसर, आगामी विधानसभा चुनाव पर बड़ी बैठक
उप चुनाव आयुक्त मनीष गर्ग ने बताया कि 18 जिलों के अधिकारियों के साथ विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा की जा रही है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 2, 2026 at 8:12 PM IST
मेरठ : विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर जनपद में भारत निर्वाचन आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों और राज्य निर्वाचन आयोग के बीच समीक्षा बैठक चल रही है, जिसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश के चार मंडल मेरठ, सहारनपुर, मुरादाबाद और अलीगढ़ के 18 जिलों के अधिकारी शामिल हैं. इस अहम बैठक से मीडिया को पूरी तरह से दूर रखा गया है.
दरअसल, यूपी में आगामी विधानसभा के चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग भी तैयारियों में जुट गया है. पिछले महीने भी मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार की मौजूदगी में एक मीटिंग मेरठ में होनी थी. हालांकि वह टल गई थी. अब सोमवार यानी आज यहां ऊर्जा भवन स्थित पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के एचडी के दफ्तर परिसर में बैठक हो रही है.
इस बैठक में भारत निर्वाचन आयोग के उप निर्वाचन आयुक्त मनीष गर्ग और वरिष्ठ अधिकारी आगामी विधानसभा निर्वाचन 2027 की तैयारी की समीक्षा कर रहे हैं. वहीं, उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रेनवा और मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद हैं.
उप चुनाव आयुक्त मनीष गर्ग ने बताया कि 18 जिलों के अधिकारियों के साथ विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा की जा रही है. इसमें निर्वाचन आयोग की तरफ से चलाए जा रहे स्पेशल ड्राइव पर चर्चा की गई. उन्होंने कहा कि एसएसआर की प्रक्रिया को पूरी पारदर्शिता से पूरा करना है, ताकि कोई त्रुटि न रह जाए. इसके लिए सभी स्टेकहोल्डर्स को शामिल किया जाएगा. इसके अलावा, मतदाता जागरूकता अभियान, अधिकारियों के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स समेत कई मुद्दों पर चर्चा की जा रही है.
उप चुनाव आयुक्त ने यह भी बताया कि यहां मैनपॉवर, कानून-व्यवस्था, ट्रेनिंग और सिक्योरिटी की भी समीक्षा की गई है. विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR), विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (SSR) समेत मतदाता सूची की हर प्रक्रिया में पारदर्शिता का खास ध्यान रखा गया है. ड्राफ्ट वोटर लिस्ट की एक-एक कॉपी राजनीतिक पार्टियों को दी जाएगी. इसके साथ ही यह वेबसाइट पर भी उपलब्ध रहेगी, ताकि कोई भी आम नागरिक इसे देख सके.
उन्होंने कहा कि अगर किसी को इस सूची पर कोई आपत्ति है, तो वह उसे दर्ज करा सकता है और नाम जोड़ने, सुधारने या हटाने के लिए फॉर्म 6, 7 और 8 भरकर जमा कर सकता है, जिस पर बूथ स्तर के अधिकारी (BLO) आवश्यक कार्रवाई करेंगे. इसके बाद, जब 4 जनवरी को अंतिम मतदाता सूची जारी की जाएगी.
इस समीक्षा बैठक में सभी जनपदों के अधिकारी आगामी विधानसभा निर्वाचन की तैयारी, प्रबंधन और प्रशासनिक व्यवस्थाओं से संबंधित जानकारी दे रहे हैं. समीक्षा बैठक में मेरठ, बागपत, गौतमबुद्ध नगर, बुलंदशहर, हापुड़, गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर, शामली, सहारनपुर, अमरोहा, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, संभल, अलीगढ़, एटा, हाथरस और कासगंज के अधिकारी शामिल है.
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