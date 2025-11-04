ETV Bharat / state

निर्माण श्रमिकों को 15 नवंबर तक कराना होगा लेबर कार्ड नवीनीकरण, नहीं कराया तो पछताना पड़ेगा

अपर श्रमायुक्त कल्पना श्रीवास्तव ने बताया कि नवीनीकरण नहीं कराने वाले श्रमिकों को निष्क्रिय सूची में डाल दिया जाएगा.

अपर श्रमायुक्त कल्पना श्रीवास्तव ने लेबर कार्ड नवीनीकरण कराने की अपील की.
अपर श्रमायुक्त कल्पना श्रीवास्तव ने लेबर कार्ड नवीनीकरण कराने की अपील की. (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 4, 2025 at 7:24 PM IST

2 Min Read
लखनऊ : उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के सहायता के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं. इनमें कन्या विवाह सहायता योजना, मातृत्व, शिशु एवं बालिका मदद योजना, सन्त रविदास शिक्षा प्रोत्साहन योजना, गंभीर बीमारी सहायता योजना, निर्माण कामगार मृत्यु व दिव्यांगता सहायता योजना तथा अटल आवासीय विद्यालय योजना प्रमुख हैं.

इन योजनाओं का लाभ केवल उन्हीं निर्माण श्रमिकों को प्राप्त होगा, जो बोर्ड में विधिवत पंजीकृत हैं तथा जिनका पंजीयन नियमानुसार नवीनीकृत किया गया है. अपर श्रमायुक्त कल्पना श्रीवास्तव ने बताया कि ऐसे श्रमिक, जिनका लेबर कार्ड या श्रमिक पंजीकरण कार्ड चार वर्ष या उससे अधिक समय से नवीनीकृत नहीं कराया गया है, उन्हें 15 नवंबर 2025 के बाद निष्क्रिय सूची में डाल दिया जाएगा. ऐसे में श्रमिकों की गणना पंजीकृत निर्माण श्रमिकों में नहीं की जाएगी और वे योजनाओं के पात्र नहीं रहेंगे.

इस सूची में श्रमिकों को शामिल करने के लिए राजधानी लखनऊ के सभी लेबर अड्डों पर विशेष अभियान चलाया गया था. इस अभियान के माध्यम से नए श्रमिकों का जहां कार्ड बनाया गया, वहीं पुराने कार्डों को रिन्यू किया गया है. यह प्रक्रिया अभी भी चल रही है. जो भी श्रमिक अभी तक इसका लाभ नहीं उठा पाए हैं, वह श्रम विभाग के कार्यालय या फिर ऑनलाइन माध्यम से पंजीकरण करा सकते हैं.

उन्होंने सभी पंजीकृत निर्माण श्रमिकों से अपील की है कि वे जल्द अपने लेबर कार्ड का नवीनीकरण अपने नजदीकी C.S.C. ई-डिस्ट्रिक्ट सेंटर, C.S.C. ई-गवर्नेंस सेंटर अथवा बोर्ड की वेबसाइट upbocw.in के माध्यम से करा लें. बोर्ड की सभी योजनाओं, पंजीकरण प्रक्रिया एवं नवीनीकरण की विस्तृत जानकारी उक्त वेबसाइट पर उपलब्ध है.

