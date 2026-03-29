बदल जाएगा गिरी नदी का रास्ता, दिल्ली को मिलेगा पानी और हिमाचल को बिजली
910 करोड़ से बनेंगी तीन विशाल सुरंगें, श्री रेणुका जी बांध परियोजना के लिए मोड़ी जाएगी गिरि नदी की धारा.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : March 29, 2026 at 11:12 AM IST
सिरमौर: हिमाचल के जिला सिरमौर की पहाड़ियों में बहने वाली गिरि नदी ने इन पांच दशकों में न जाने कितनी सरकारें, कितनी योजनाएं और कितनी ही घोषणाएं देखीं, लेकिन खुद कभी नहीं बदली. अब पहली बार हालात अलग हैं. आने वाले समय में देश की राजधानी दिल्ली की किस्मत बदलने वाली है. राष्ट्रीय महत्वाकांक्षी श्री रेणुका जी बांध परियोजना, जो 1976 से इंतजार में थी, अब अपने सबसे निर्णायक पड़ाव पर पहुंच चुकी है. इस बदलाव की शुरुआत होगी उस क्षण से, जब गिरि नदी की धारा अस्थायी रूप से बदलेगी. यही वह मोड़ है, जहां से इतिहास लिखा जाएगा और वही मोड़ अब अगले महीने अप्रैल में आने वाला है.
अप्रैल से शुरू होगा असली काम, 30 महीनों का लक्ष्य
दरअसल दिल्ली की प्यास बुझाने के लिए यमुना की सहायक नदी गिरी पर रेणुका जी बांध का निर्माण किया जाएगा. बांध निर्माण के लिए गिरी नदी के बहाव को अस्थायी तौर पर टनल के माध्यम से मोड़ा जाएगा. ऐसे में नदी पर करीब 910 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली तीन डायवर्जन टनलों का निर्माण अप्रैल माह से शुरू होने की संभावना है. प्रत्येक सुरंग करीब डेढ़ किलोमीटर लंबी होगी, जिनके माध्यम से गिरि नदी के पानी के बहाव को अस्थायी रूप से मोड़कर इन सुरंगों की ओर डायवर्ट किया जाएगा, ताकि मुख्य बांध निर्माण सुरक्षित तरीके से किया जा सके. निर्माण की जिम्मेदारी देश की अग्रणी कंपनी पटेल इंजीनियरिंग को सौंपी गई है, जिसने सबसे कम बोली लगाकर ठेका हासिल किया. निर्माण एजेंसी को इन टनलों को करीब 30 महीनों में पूरा करने का लक्ष्य दिया गया है. इन सुरंगों के तैयार होते ही मुख्य बांध निर्माण का रास्ता पूरी तरह साफ हो जाएगा.
क्या कहते हैं कार्यवाहक महाप्रबंधक?
हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के कार्यवाहक महाप्रबंधक अरुण कपूर ने कहा कि 'डायवर्जन टनलों का निर्माण परियोजना का बेहद महत्वपूर्ण चरण है. इसके माध्यम से बांध निर्माण के दौरान गिरि नदी के बहाव को अस्थायी रूप से मोड़ा जाएगा. निर्माण पूर्ण होने के बाद नदी पुनः अपने मूल मार्ग पर लौट आएगी, लेकिन तब तक सुरंगें ही इस विशाल जलधारा का मार्ग प्रशस्त करेंगी. टनल निर्माण पूरा होते ही मुख्य बांध कार्य में तेजी आएगी और यह परियोजना समयसीमा में आगे बढ़ाने की दिशा में बड़ा कदम होगा.'
पनार से ददाहू : पहली बार बदलेगा गिरि का प्रवाह
यह महत्वाकांक्षी परियोजना यमुना की सहायक नदी गिरि पर ददाहू क्षेत्र में प्रस्तावित है. परियोजना के तहत पनार क्षेत्र में टनल का इनलेट बनाया जाएगा, जबकि आउटलेट ददाहू की ओर खुलेगा. इन सुरंगों के जरिए बांध निर्माण के दौरान गिरि नदी के प्राकृतिक बहाव को अस्थायी रूप से मोड़ा जाएगा. निर्माण पूर्ण होने के बाद नदी को फिर उसके मूल मार्ग में बहाल किया जाएगा. यह सिर्फ इंजीनियरिंग नहीं, बल्कि एक पूरी नदी की दिशा को नियंत्रित करने की प्रक्रिया है और यही प्रक्रिया आगे चलकर दिल्ली की जल आपूर्ति की तस्वीर बदलेगी.
यहीं से तय होगी परियोजना की असली रफ्तार
डायवर्जन टनल इस परियोजना की रीढ़ हैं. जब तक नदी का प्रवाह नियंत्रित नहीं होगा, तब तक बांध निर्माण संभव नहीं. यानी अप्रैल से शुरू होने वाला यह चरण ही तय करेगा कि पांच दशक पुराना यह सपना कितनी तेजी से हकीकत में बदलेगा और दिल्ली को पानी कब तक मिल पाएगा.
दिल्ली की बदलेगी किस्मत—हिमाचल को मिलेगी ताकत
रेणुका जी बांध के लिए करीब 24 किलोमीटर लंबी झील बनेगी, जो हरियाणा सीमा तक पानी पहुंचाएगी. वहां से एक विशेष तंत्र के माध्यम से इसे सीधे दिल्ली तक सप्लाई किया जाएगा, जिससे राजधानी को स्थायी जल आपूर्ति सुनिश्चित होगी. इस परियोजना के तहत दिल्ली को प्रतिदिन करीब 23 क्यूसिक पानी उपलब्ध कराया जाएगा, जबकि हिमाचल प्रदेश को 40 मेगावाट बिजली का लाभ मिलेगा. बिजली उत्पादन के साथ स्थानीय रोजगार और बुनियादी ढांचे को भी मजबूती मिलेगी. केंद्र सरकार द्वारा 90 प्रतिशत वित्तीय सहायता प्राप्त यह प्रोजेक्ट न केवल दिल्ली की बढ़ती आबादी के लिए जल सुरक्षा का आधार बनेगा, बल्कि उत्तर भारत के जल प्रबंधन की तस्वीर भी बदल सकता है.
1976 से 2026 : इंतजार से निर्णायक दौर तक
1976 में शुरू हुआ यह विचार 1994 के समझौते तक पहुंचा, लेकिन राज्यों के बीच सहमति न बनने के कारण यह दशकों तक फाइलों में उलझा रहा. आखिरकार 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका शिलान्यास कर इसे ‘राष्ट्रीय परियोजना’ का दर्जा दिया और अब यह अपने असली क्रियान्वयन के दौर में प्रवेश कर चुकी है.
सहमति के अभाव में दशकों तक लटकी रही परियोजना
इस परियोजना की नींव वैचारिक रूप से वर्ष 1976 में रखी गई थी. उस समय इसे केवल एक स्थानीय जल विद्युत परियोजना के रूप में देखा गया था, लेकिन जैसे-जैसे दिल्ली की आबादी बढ़ी, केंद्र सरकार ने इसे राजधानी की प्यास बुझाने के एक बड़े समाधान के रूप में पहचानना शुरू किया. औपचारिक रूप से 1994 में एक शुरुआती समझौता भी हुआ था, लेकिन छह राज्यों (हिमाचल, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और उत्तराखंड) के बीच पानी के बंटवारे और बजट को लेकर सहमति न बनने के कारण यह परियोजना दशकों तक अधर में लटकी रही.
अब गिरि बनेगी विकास की नई धारा
यह सिर्फ एक परियोजना नहीं, बल्कि आधी सदी के लंबे इंतजार, उम्मीद और संघर्ष का जवाब है. गिरि नदी, जो अब तक पहाड़ों के बीच शांत बहती रही, अब विकास की धारा बनकर एक नई दिशा तय करने जा रही है. यह परियोजना सिर्फ पानी नहीं देगी, बल्कि दिल्ली की प्यास और हिमाचल की ताकत को जोड़ने वाली कड़ी बनेगी. गिरि अब सिर्फ एक नदी नहीं रहेगी, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को आकार देने वाली धारा बनेगी.
148 मीटर बनेगा ऊंचा बांध, 24 किमी होगी लंबी झील
इस परियोजना का प्राकलन 6,947 करोड़ रुपये का था. इसमें पानी की आपूर्ति पर 6647.46 करोड़, जबकि बिजली पर 299 करोड़ रुपये की लागत शामिल है. परियोजना परिव्यय का 90 प्रतिशत केंद्र सरकार की ओर से वहन किया जाएगा. यहां 24 किलोमीटर लंबी झील बनेगी. 1,508 हेक्टेयर क्षेत्र जलमग्न होगा. परियोजना से क्षेत्र की 20 पंचायतों के 41 गांव और 7000 की आबादी प्रभावित होगी. जबकि 346 परिवार बेघर होंगे.
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