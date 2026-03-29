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बदल जाएगा गिरी नदी का रास्ता, दिल्ली को मिलेगा पानी और हिमाचल को बिजली

सिरमौर: हिमाचल के जिला सिरमौर की पहाड़ियों में बहने वाली गिरि नदी ने इन पांच दशकों में न जाने कितनी सरकारें, कितनी योजनाएं और कितनी ही घोषणाएं देखीं, लेकिन खुद कभी नहीं बदली. अब पहली बार हालात अलग हैं. आने वाले समय में देश की राजधानी दिल्ली की किस्मत बदलने वाली है. राष्ट्रीय महत्वाकांक्षी श्री रेणुका जी बांध परियोजना, जो 1976 से इंतजार में थी, अब अपने सबसे निर्णायक पड़ाव पर पहुंच चुकी है. इस बदलाव की शुरुआत होगी उस क्षण से, जब गिरि नदी की धारा अस्थायी रूप से बदलेगी. यही वह मोड़ है, जहां से इतिहास लिखा जाएगा और वही मोड़ अब अगले महीने अप्रैल में आने वाला है.

अप्रैल से शुरू होगा असली काम, 30 महीनों का लक्ष्य

दरअसल दिल्ली की प्यास बुझाने के लिए यमुना की सहायक नदी गिरी पर रेणुका जी बांध का निर्माण किया जाएगा. बांध निर्माण के लिए गिरी नदी के बहाव को अस्थायी तौर पर टनल के माध्यम से मोड़ा जाएगा. ऐसे में नदी पर करीब 910 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली तीन डायवर्जन टनलों का निर्माण अप्रैल माह से शुरू होने की संभावना है. प्रत्येक सुरंग करीब डेढ़ किलोमीटर लंबी होगी, जिनके माध्यम से गिरि नदी के पानी के बहाव को अस्थायी रूप से मोड़कर इन सुरंगों की ओर डायवर्ट किया जाएगा, ताकि मुख्य बांध निर्माण सुरक्षित तरीके से किया जा सके. निर्माण की जिम्मेदारी देश की अग्रणी कंपनी पटेल इंजीनियरिंग को सौंपी गई है, जिसने सबसे कम बोली लगाकर ठेका हासिल किया. निर्माण एजेंसी को इन टनलों को करीब 30 महीनों में पूरा करने का लक्ष्य दिया गया है. इन सुरंगों के तैयार होते ही मुख्य बांध निर्माण का रास्ता पूरी तरह साफ हो जाएगा.

क्या कहते हैं कार्यवाहक महाप्रबंधक?

हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के कार्यवाहक महाप्रबंधक अरुण कपूर ने कहा कि 'डायवर्जन टनलों का निर्माण परियोजना का बेहद महत्वपूर्ण चरण है. इसके माध्यम से बांध निर्माण के दौरान गिरि नदी के बहाव को अस्थायी रूप से मोड़ा जाएगा. निर्माण पूर्ण होने के बाद नदी पुनः अपने मूल मार्ग पर लौट आएगी, लेकिन तब तक सुरंगें ही इस विशाल जलधारा का मार्ग प्रशस्त करेंगी. टनल निर्माण पूरा होते ही मुख्य बांध कार्य में तेजी आएगी और यह परियोजना समयसीमा में आगे बढ़ाने की दिशा में बड़ा कदम होगा.'

पनार से ददाहू : पहली बार बदलेगा गिरि का प्रवाह

यह महत्वाकांक्षी परियोजना यमुना की सहायक नदी गिरि पर ददाहू क्षेत्र में प्रस्तावित है. परियोजना के तहत पनार क्षेत्र में टनल का इनलेट बनाया जाएगा, जबकि आउटलेट ददाहू की ओर खुलेगा. इन सुरंगों के जरिए बांध निर्माण के दौरान गिरि नदी के प्राकृतिक बहाव को अस्थायी रूप से मोड़ा जाएगा. निर्माण पूर्ण होने के बाद नदी को फिर उसके मूल मार्ग में बहाल किया जाएगा. यह सिर्फ इंजीनियरिंग नहीं, बल्कि एक पूरी नदी की दिशा को नियंत्रित करने की प्रक्रिया है और यही प्रक्रिया आगे चलकर दिल्ली की जल आपूर्ति की तस्वीर बदलेगी.

यहीं से तय होगी परियोजना की असली रफ्तार

डायवर्जन टनल इस परियोजना की रीढ़ हैं. जब तक नदी का प्रवाह नियंत्रित नहीं होगा, तब तक बांध निर्माण संभव नहीं. यानी अप्रैल से शुरू होने वाला यह चरण ही तय करेगा कि पांच दशक पुराना यह सपना कितनी तेजी से हकीकत में बदलेगा और दिल्ली को पानी कब तक मिल पाएगा.

दिल्ली की बदलेगी किस्मत—हिमाचल को मिलेगी ताकत