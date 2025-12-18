ETV Bharat / state

मुआवजे की पहली किश्त मिलने के बाद शुरू होगा मंडल डैम का निर्माण कार्य, जुलाई 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य

पलामू में अधूरे पड़े मंडल डैम का निर्माण कार्य अब जल्द ही शुरू होने वाला है.

Construction work on Mandal Dam in Palamu will begin after first installment of compensation received
मंडल डैम की तस्वीर (Etv Bharat)
पलामूः 70 के दशक से अधूरे मंडल डैम परियोजना को पूरा होने की उम्मीद तेजी से बढ़ती जा रही है. अगले दो से तीन दिनों में मंडल डैम विस्थापितों को मुआवजे की पहली किश्त मिलने की उम्मीद है. पहले नवंबर महीने में मंडल डैम के विस्थापितों को मुआवजा राशि की पहली किश्त दिया जाना था.

दअरसल, कुछ दिनों पहले झारखंड सरकार ने उत्तर कोयल नहर परियोजना मंडल डैम को नीलांबर पीतांबर के नाम से किया गया. अक्टूबर के महीने में झारखंड सरकार की कैबिनेट ने मंडल डैम के विस्थापितों के लिए 774.55 करोड़ रुपए मंजूर किया. मंडल डैम डूब क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले 780 परिवारों को नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के तर्ज पर मुआवजा दिया जाना है. पलामू टाइगर रिजर्व जमीन देने के लिए नोडल एजेंसी है. मंडल डैम के निर्माण स्थल पर गेट पहुंच गए हैं जबकि डैम की सुरक्षा के लिए दो कैंप का भी निर्माण कार्य शुरू हुआ है.

पहली किश्त मिलने के बाद ग्रामीण शुरू होने देंगे कार्य

मंडल डैम परियोजना के अंतर्गत डूब क्षेत्र में आने वाले 780 परिवारों को मुआवजा की पहली किश्त मिलने के बाद ही आधिकारिक रुप से कार्य शुरू किया जाएगा. ग्रामीणों का कहना है कि पहली किश्त मिलने के बाद ही निर्माण कार्य शुरू करने दिया जाएगा जबकि इसी पर सहमति भी बनी है.

मंडल डैम विस्थापन समिति से जुड़े हुए प्रताप तिर्की ने बताया कि मुआवजा राशि की पहली किश्त मिलने की बात कही गई है, अगले दो से तीन दिनों में पहली किश्त मिलने की उम्मीद है. विस्थापित परिवारों को मिलने वाली जमीन का नक्शा तैयार हो गया और अनुमति के लिए केंद्र की सरकार को भेजा गया है.

स्थानीय विधायक आलोक चौरसिया बताते हैं कि परियोजना के पूरे होने से पूरे इलाके के लोगों को फायदा होगा. रोजगार एवं पर्यटन के अवसर बढ़ेंगे साथ ही साथ खेतों के लिए पानी भी मिलेगा. राज्य सरकार से वह आग्रह करते हैं कि जल्द से जल्द परियोजना को पूरा किया जाए.

1972 में शुरू हुई थी परियोजना, नक्सली हमले के बाद बंद है काम

मंडल डैम परियोजना 1972 में 30 करोड़ की लागत से शुरू हुई थी. 90 के दशक तक परियोजना पर 769 करोड रुपए खर्च हो गए थे. 90 के दशक में ही निर्माण स्थल पर नक्सलियों का हमला हुआ था जिसके बाद से निर्माण कार्य बंद है. 5 जनवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंडल डैम के अधूरे कार्य को पूरा करने की आधारशिला रखी.

साल 2022 में परियोजना को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था लेकिन मुआवजा एवं अन्य विवाद के कारण निर्माण कार्य शुरू नहीं हो पाया. साल 2019 में परियोजना के लिए 2391 करोड़ रुपए मंजूर किया गया था जबकि 2023 में केंद्रीय कैबिनेट ने 500 करोड़ अतिरिक्त राशि की मंजूरी दी थी.

