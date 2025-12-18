ETV Bharat / state

मुआवजे की पहली किश्त मिलने के बाद शुरू होगा मंडल डैम का निर्माण कार्य, जुलाई 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य

पलामूः 70 के दशक से अधूरे मंडल डैम परियोजना को पूरा होने की उम्मीद तेजी से बढ़ती जा रही है. अगले दो से तीन दिनों में मंडल डैम विस्थापितों को मुआवजे की पहली किश्त मिलने की उम्मीद है. पहले नवंबर महीने में मंडल डैम के विस्थापितों को मुआवजा राशि की पहली किश्त दिया जाना था.

दअरसल, कुछ दिनों पहले झारखंड सरकार ने उत्तर कोयल नहर परियोजना मंडल डैम को नीलांबर पीतांबर के नाम से किया गया. अक्टूबर के महीने में झारखंड सरकार की कैबिनेट ने मंडल डैम के विस्थापितों के लिए 774.55 करोड़ रुपए मंजूर किया. मंडल डैम डूब क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले 780 परिवारों को नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के तर्ज पर मुआवजा दिया जाना है. पलामू टाइगर रिजर्व जमीन देने के लिए नोडल एजेंसी है. मंडल डैम के निर्माण स्थल पर गेट पहुंच गए हैं जबकि डैम की सुरक्षा के लिए दो कैंप का भी निर्माण कार्य शुरू हुआ है.

पहली किश्त मिलने के बाद ग्रामीण शुरू होने देंगे कार्य

मंडल डैम परियोजना के अंतर्गत डूब क्षेत्र में आने वाले 780 परिवारों को मुआवजा की पहली किश्त मिलने के बाद ही आधिकारिक रुप से कार्य शुरू किया जाएगा. ग्रामीणों का कहना है कि पहली किश्त मिलने के बाद ही निर्माण कार्य शुरू करने दिया जाएगा जबकि इसी पर सहमति भी बनी है.

मंडल डैम विस्थापन समिति से जुड़े हुए प्रताप तिर्की ने बताया कि मुआवजा राशि की पहली किश्त मिलने की बात कही गई है, अगले दो से तीन दिनों में पहली किश्त मिलने की उम्मीद है. विस्थापित परिवारों को मिलने वाली जमीन का नक्शा तैयार हो गया और अनुमति के लिए केंद्र की सरकार को भेजा गया है.

स्थानीय विधायक आलोक चौरसिया बताते हैं कि परियोजना के पूरे होने से पूरे इलाके के लोगों को फायदा होगा. रोजगार एवं पर्यटन के अवसर बढ़ेंगे साथ ही साथ खेतों के लिए पानी भी मिलेगा. राज्य सरकार से वह आग्रह करते हैं कि जल्द से जल्द परियोजना को पूरा किया जाए.