धनबाद के गया पुल अंडरपास निर्माण की समयसीमा खत्म होने को, पर अब तक सिर्फ 25% ही काम हुआ पूरा, जानें कहां फंसा है पेंच
धनबाद के गया पुल अंडपास निर्माण की समयसीमा खत्म होने को है, लेकिन अब तक 25 फीसदी ही काम पूरा हो सका है. रिपोर्ट-नरेंद्र निषाद
Published : November 29, 2026 at 2:50 PM IST
धनबादः शहर के गया पुल और आसपास की सड़कों पर जाम की समस्या से राहत मिलने का इंतजार फिलहाल लंबा होता दिख रहा है. यहां बन रहे नए अंडरपास का निर्माण कार्य काफी धीमी गति से आगे बढ़ रहा है. दिसंबर 2025 में शुरू हुई इस परियोजना में अब तक महज 25 प्रतिशत काम ही पूरा हो सका है. जबकि निर्माण पूरा करने के लिए 31 दिसंबर 2026 की समय सीमा तय की गई थी. ऐसे में निर्धारित अवधि के भीतर काम पूरा होना मुश्किल नजर आ रहा है.
अंडरपास के निर्माण में क्या है अड़चन
अंडरपास के निर्माण में बिजली के खंभों और अन्य उपयोगिता सेवाओं की शिफ्टिंग भी बड़ी बाधा बनी हुई है. वहीं, अंडरपास के निर्माण में इस्तेमाल होने वाली आधुनिक पुश बॉक्स तकनीक के तहत बॉक्स को जमीन के अंदर स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए रेलवे से पत्राचार किया गया है, क्योंकि इसके लिए ट्रेनों की गति धीमी करनी पड़ेगी. अधिकारियों की मानें तो परियोजना पूरी होने में छह से आठ महीने का अतिरिक्त समय लग सकता है.
धनबाद का गया पुल शहर की यातायात व्यवस्था का एक अहम हिस्सा, लेकिन यहां लगने वाला जाम लोगों के लिए रोजाना की परेशानी बन चुका है. सुबह दफ्तर जाने की जल्दी हो या शाम को घर लौटने की आपाधापी इस रास्ते से गुजरने वाले लोगों को अक्सर जाम से जूझना पड़ता है. इस समस्या के स्थायी समाधान के लिए गया पुल में एक नए अंडरपास के निर्माण की योजना तैयार की गई थी. परियोजना का काम शुरू होने के बाद उम्मीद जगी थी कि जल्द ही लोगों को जाम से निजात मिलेगी, लेकिन निर्माण की धीमी रफ्तार ने इस उम्मीद पर फिलहाल ब्रेक लगा दिया है.
लक्ष्य था 31 दिसंबर 2026
दिसंबर 2025 में शुरू हुई इस परियोजना को 31 दिसंबर 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था. हालांकि करीब एक साल का वक्त बीतने को है, लेकिन अब तक निर्माण का केवल 25 प्रतिशत काम ही पूरा हो सका है. शेष कार्यों और निर्माण के दौरान सामने आ रही तकनीकी अड़चनों को देखते हुए तय समय पर परियोजना पूरी होने की संभावना काफी कम है. अधिकारियों के मुताबिक, निर्माण कार्य को पूरा करने में छह से आठ महीने का अतिरिक्त समय लग सकता है.
आधुनिक पुश बॉक्स तकनीक से हो रहा निर्माण
इस अंडरपास की एक खास बात यह है कि इसका निर्माण पारंपरिक खुदाई की बजाय आधुनिक पुश बॉक्स तकनीक से किया जा रहा है. इस प्रक्रिया में पहले से तैयार बड़े और मजबूत कंक्रीट के बॉक्स को विशेष हाइड्रोलिक मशीनों की सहायता से धीरे-धीरे जमीन के भीतर निर्धारित स्थान तक पहुंचाया जाता है. हालांकि, इस तकनीक से निर्माण के लिए रेलवे की अनुमति और समन्वय बेहद जरूरी है. बॉक्स पुशिंग की प्रक्रिया शुरू करने के लिए आरसीडी की ओर से रेलवे को पत्र भेजा गया है. वहीं, बिजली के पोल और दूसरी यूटिलिटी लाइनों को हटाने का काम भी अभी पूरा होना बाकी है.
निर्माण में देरी से लोगों को हो रही परेशानी
निर्माण में हो रही देरी का खामियाजा फिलहाल शहर के लोगों को भुगतना पड़ रहा है. गया पुल ऐसा महत्वपूर्ण मार्ग है, जो बैंक मोड़, पुराना बाजार, धनबाद रेलवे स्टेशन समेत शहर के कई प्रमुख इलाकों को जोड़ता है. प्रतिदिन हजारों छोटे-बड़े वाहन इसी रास्ते से आवागमन करते हैं. ऐसे में अंडरपास का निर्माण जितना लंबा खिंचेगा, लोगों को जाम से राहत मिलने का इंतजार भी उतना ही बढ़ता जाएगा. स्थानीय लोगों और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों का कहना है कि शहर की इस महत्वपूर्ण परियोजना को लेकर संबंधित विभागों को गंभीरता दिखानी चाहिए.
गया पुल में एक अतिरिक्त अंडरपास का निर्माण धनबादवासियों की वर्षों पुरानी मांग रही है. शहर की बढ़ती आबादी और वाहनों के दबाव को देखते हुए यह परियोजना यातायात व्यवस्था के लिए बेहद अहम मानी जा रही है. अब देखना होगा कि रेलवे और निर्माण एजेंसियों के बीच समन्वय के बाद काम कितनी तेजी से आगे बढ़ता है और शहरवासियों को जाम से राहत मिलने का सपना आखिर कब पूरा होता है.
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