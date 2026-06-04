धमतरी में नारियल फोड़कर 2 फोरलेन सड़कें और नए डिवाइडर का निर्माण शुरू, आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा रोड

धमतरी में नारियल फोड़कर 2 फोरलेन सड़कें और नए डिवाइडर का निर्माण शुरू, आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा रोड
रत्नाबांधा चौक से मुजगहन और सिहावा चौक से कोलियारी तक प्रस्तावित फोरलेन सड़कों का निर्माण कार्य शुरू, मेयर रामू रोहरा ने की पूजा
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : June 4, 2026 at 8:16 PM IST
धमतरी: शहर की दो बहुप्रतीक्षित फोरलेन सड़क परियोजनाओं और नए डिवाइडर निर्माण कार्य का शुभारंभ हो गया है. रत्नाबांधा चौक से मुजगहन और सिहावा चौक से कोलियारी तक प्रस्तावित फोरलेन सड़कों के साथ शहर के मध्य बनने वाले डिवाइडर की शुरुआत महापौर रामू रोहरा ने नारियल फोड़कर की.
लगभग 10 किलोमीटर लंबी फोरलेन सड़कें
लोक निर्माण विभाग की ओर से रत्नाबांधा चौक से मुजगहन तक लगभग 4.4 किलोमीटर लंबी फोरलेन सड़क निर्माण परियोजना पर काम होना है. इसके लिए आवश्यक वृक्षों की कटाई, स्थल तैयार करने और अन्य प्रारंभिक प्रक्रियाएं शुरू हो चुकी हैं. विभाग ने निविदा प्रक्रिया भी पूरी कर ली है.
इसी तरह सिहावा चौक से कोलियारी तक लगभग 5 किलोमीटर लंबी सड़क को भी फोरलेन में विकसित किया जाएगा. इन दोनों परियोजनाओं के पूर्ण होने के बाद शहर के प्रमुख मार्गों पर यातायात का दबाव कम होगा और लोगों को बेहतर आवागमन सुविधा मिल सकेगी.
आधुनिक सुविधाओं से लैस होंगी सड़कें
निर्माणाधीन फोरलेन सड़कों में केवल चौड़ीकरण ही नहीं बल्कि आधुनिक शहरी सुविधाओं का भी विशेष ध्यान रखा गया है. परियोजना के तहत दोनों ओर आकर्षक पाथ-वे, सुदृढ़ जल निकासी व्यवस्था, सड़क सुरक्षा के आधुनिक मानकों के अनुरूप सुविधाएं विकसित की जाएंगी. साथ ही विद्युत एवं हाईमास्ट प्रकाश और व्यापक सौंदर्यीकरण कार्य किए जाएंगे.
बार-बार सड़क नहीं खोदनी होगी
भविष्य में पेयजल पाइपलाइन, केबल नेटवर्क और अन्य शहरी सेवाओं के विस्तार को ध्यान में रखते हुए निर्माण के दौरान आवश्यक प्रावधान भी किए जा रहे हैं. इससे बार-बार सड़क खोदने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और नागरिकों को लंबे समय तक बेहतर सुविधाएं मिल सकेंगी.
व्यापार, पर्यटन और निवेश को मिलेगा बढ़ावा
महापौर रामू रोहरा ने कहा कि नगर निगम और जिला प्रशासन धमतरी को स्वच्छ, सुंदर, सुरक्षित और आधुनिक शहर बनाने के लिए लगातार कार्य कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि फोरलेन सड़कें केवल यातायात सुविधा बढ़ाने तक सीमित नहीं हैं, बल्कि इनके माध्यम से व्यापारिक गतिविधियों, निवेश और पर्यटन को भी नई गति मिलेगी.
सड़कों के दोनों ओर विकसित होने वाली हरित पट्टियां, आकर्षक पाथ-वे और सौंदर्यीकरण कार्य शहर की सुंदरता में चार चांद लगाएंगे और धमतरी को नई पहचान देंगे.- रामू रोहरा, महापौर
भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखकर विकास
कलेक्टर अबिनाश मिश्रा ने कहा कि धमतरी तेजी से विकसित हो रहा शहर है और आने वाले वर्षों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विकास के कार्य योजनाबद्ध तरीके से किए जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं के पूर्ण होने से यातायात अधिक सुरक्षित और सुगम होगा. कलेक्टर ने बताया कि विकास कार्यों में पर्यावरण संरक्षण, हरित क्षेत्र विस्तार, प्रभावी जल निकासी व्यवस्था और नागरिक सुविधाओं को समान प्राथमिकता दी जा रही है.
शहर में शुरू हुई इन महत्वाकांक्षी परियोजनाओं को धमतरी के विकास का नया अध्याय माना जा रहा है. अब देखना होगा कि शुरू हुआ निर्माण कार्य आखिर कब तक पूरा होता है.
निर्माण कार्य शुभारंभ के अवसर पर कलेक्टर अबिनाश मिश्रा, अपर कलेक्टर इंदिरा देवहारी, एसडीएम पीयूष तिवारी, नभ सिंह, लोक निर्माण विभाग के एसडीओ मुरलीधर पैकरा, जनप्रतिनिधि, पार्षद, नगर निगम एवं लोक निर्माण विभाग के अधिकारी-कर्मचारी सहित बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित रहे.