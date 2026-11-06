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सात साल बाद भी अधूरा दिल्ली से मुंबई का सफर 12 घंटे में पूरा करने का सपना...राजस्थान का एक हिस्सा NHAI के लिए सिरदर्द

कोटा: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर मार्च 2019 से काम शुरू हो गया था, जो साढ़े 7 साल में पूरा नहीं हो पाया. 1 लाख करोड़ से बन रहे इस एक्सप्रेसवे की लंबाई करीब 1350 किमी है. इसमें 310 किमी में काम बाकी है, जबकि 1040 किमी पर ट्रायल रन या ट्रैफिक गुजर रहा है. इसके पूरा होने पर दिल्ली से मुंबई की दूरी 24 से घटकर 12 घंटे रह जाएगी.

नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) ने इसके निर्माण के लिए 52 पैकेज में काम कराया. कुछ पैकेज NHAI के लिए सिरदर्द बने हैं. इसमें फॉरेस्ट से लेकर अन्य क्लीयरेंस के मामलों के चलते काम अटके थे. जिनका निर्माण देरी से शुरू हुआ, अब काम समय सीमा पूरी होने के बाद भी पूरा नहीं हुआ है. ऐसे में एक्सप्रेसवे की डेडलाइन लगातार बढ़ रही है. राजस्थान में भी सवाई माधोपुर और बूंदी जिले की सीमा पर निर्माण पूरा नहीं होने के चलते एक्सप्रेसवे राजस्थान के पूरे हिस्से में शुरू नहीं हो पा रहा है. यहां पैकेज नंबर 10 में काम धीमा है. यह पैकेज भी NHAI अधिकारियों के लिए परेशानी की वजह बना हुआ है.

राजस्थान के एक हिस्से में एक्सप्रेस वे का निर्माण पूरा नहीं हो पाया (ETV Bharat Kota)

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हाईटेंशन लाइन का अड़ंगा: दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे में पैकेज नंबर 10 का निर्माण NHAI के दौसा पीआईयू के अधीन हो रहा है. यह निर्माण सवाई माधोपुर—बूंदी जिले की सीमा में हो रहा है. यहां के प्रोजेक्ट डायरेक्टर गजेंद्र सिंह ने बताया कि अभी हाई टेंशन लाइन के पोल हटाने का काम शुरू हो गया. एक पोल को फरवरी में हटा दिया था. जबकि दूसरे को अब हटा रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी काफी काम शेष है. इसके पूरे होने में मई 2027 की डेडलाइन है. ऐसे में दिल्ली से कोटा तक का सफर तभी शुरू हो पाएगा. अभी वाहन कोटा से दिल्ली तक बिना अवरोध के जा रहे हैं, लेकिन रास्ते को एक से दूसरी लेन में डायवर्ट किया गया. ऐसे में जिक जैक बनाकर जा रहे हैं, लेकिन दिल्ली से सीधा कोटा आने वाला सफर अभी जारी नहीं है.

पैकेज नंबर 10 में बीच सड़क से हाईटेंशन लाइन का पोल हटाना है. (ETV Bharat Kota)

गुजरात में काफी काम अधूरा: प्रोजेक्ट डायरेक्टर गजेंद्र सिंह ने बताया कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर अलग-अलग सेक्शन हैं. उनके अनुसार पैकेज नंबर भी अलग हैं. ऐसे में सोहना से वड़ोदरा तक 31 पैकेज है. इनमें 26 नंबर पैकेज का काम काफी बाकी है. यह मध्यप्रदेश व गुजरात बॉर्डर है. इस पैकेज में मध्य प्रदेश के बॉर्डर झाबुआ से गुजरात के लिमखेड़ा तक 30 किमी का सड़क निर्माण होना है. ऐसे में यहां से वाहन पहले निकल रहे थे, लेकिन वर्तमान में रास्ते को ब्लॉक करके मिट्टी डाल दी. इसके चलते भारी वाहन नहीं निकल पा रहे हैं. वहां आगे जाकर छोटे और संकरे रास्तों पर जा रहे थे. जहां ट्रैफिक जाम और दुर्घटनाओं की आशंका थी. इसी के चलते एक्सप्रेसवे को ब्लॉक किया है. इसके बाद वडोदरा से विरार क्षेत्र में पैकेज नंबर 8, 9 व 10 में भी काम काफी धीमा चल रहा है. यहां काम 10 से लेकर 50 फीसदी तक कंप्लीट है. ऐसे में काफी समय इसमें लग सकता है. एक साल की उम्मीद ठेकेदार कर रहे हैं.

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2019 में निर्माण शुरू, 2023 में ट्रैफिक: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट के चलते इसकी डेडलाइन भी रखी थी. इसके कुछ हिस्सों को 2024 और कुछ को 2025 में पूरा होना था, लेकिन दो साल निकलने के बावजूद निर्माण चल रहा है. उम्मीद है कि 2027 के मध्य में निर्माण पूरा हो पाएगा. ऐसे में ढाई साल देरी से एक्सप्रेसवे का निर्माण पूरा होने की संभावना है. इसकी मॉनिटरिंग केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी कर रहे हैं. इसमें पहले पैकेज 12 फरवरी 2023 को हरियाणा के सोहना से राजस्थान के दौसा तक खोल दिया था. इसके बाद टुकड़ों में आगे के पैकेज चालू हुए. मध्य प्रदेश में पूरी कनेक्टिविटी बनी है, जहां सितंबर 2024 में पहला पैकेज खुला था. इसके बाद आगे के पैकेज जल्द खुल गए. कोटा का पैकेज दिसंबर 2024 में खोला था, जबकि गुजरात में कुछ पैकेज चल रहे हैं. कुछ में ट्रायल बेसिस पर ट्रैफिक निकल रहा है. महाराष्ट्र में काम देरी से शुरू हुआ था, हालांकि काम तेज हुआ और जल्द पूरा होने की उम्मीद है.

मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व के नजदीक टनल के पास से गुजरते वाहन (ETV Bharat Kota)

सितंबर में शुरू हुई टनल: कोटा में गोपालपुरा से लबान के बीच राज्य सरकार के 1 साल पूरे होने पर दिसंबर 2024 में रास्ता खोला था, लेकिन 2 साल बीतने के बावजूद पूरा निर्माण राजस्थान में नहीं हो पाया. साल 2026 की शुरुआत में कोटा से सवाई माधोपुर का ट्रैफिक खोल दिया गया. इसके बाद सीधे दिल्ली के लिए यातायात चालू है. इसके बाद मुंबई एक्सप्रेस पर 1000 करोड़ से कोटा जिले में भी टनल बनाई गई है. यह 8 लेन की टनल दो ट्यूब है. इसमें पहला ट्यूब 27 जुलाई से ट्रैफिक के लिए खोल दी थी. लगातार ट्रायल लिया और 10 सितंबर को दूसरी ट्यूब भी खोल दी. दोनों तरफ से ट्रैफिक सुचारू है. दरा के जंगल से अब लोगों को ट्रैफिक जाम की मुक्ति मिल गई है. लोग यहां से निकल रहे हैं. उम्मीद थी, पैकेज नंबर 10 पहले शुरू होगा, लेकिन उसके पहले 8 किमी लंबे पैकेज नंबर 15 की टनल शुरू हो गई.