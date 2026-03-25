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जैसलमेर स्टेशन पर निर्माण कार्य, 27 मार्च को 5 ट्रेनों का संचालन रहेगा प्रभावित

जैसलमेर रेलवे स्टेशन पर 27 मार्च को निर्माण कार्यों के चलते ट्रेनों का संचालन प्रभावित रहेगा.

Jodhpur Railway Station
जोधपुर रेलवे स्टेशन (ETV Bharat Jaisalmer)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : March 25, 2026 at 8:04 PM IST

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जैसलमेर: उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर मंडल के अंतर्गत जैसलमेर रेलवे स्टेशन पर जारी निर्माण कार्यों के कारण 27 मार्च को रेल यातायात आंशिक रूप से प्रभावित रहेगा. रेलवे प्रशासन द्वारा स्टेशन यार्ड के चालू करने, कोचिंग रखरखाव सुविधाओं के विस्तार, इलेक्ट्रिक लोको ट्रिप शेड तथा टॉवर वैगन साइडिंग से जुड़े विकास कार्य किए जा रहे हैं, जिसके चलते कई ट्रेनों के संचालन में बदलाव किया गया है.

मंडल रेल प्रबंधक अनुराग त्रिपाठी ने बताया कि इस दौरान कुल पांच ट्रेनों का संचालन प्रभावित रहेगा. इसके तहत ट्रेन संख्या 20492 साबरमती-जैसलमेर सुपरफास्ट एक्सप्रेस, जो 26 मार्च को साबरमती से रवाना होगी, वह अगले दिन पोकरण से आगे जैसलमेर तक आंशिक रूप से रद्द रहेगी. इसी प्रकार, वापसी में ट्रेन संख्या 20491 जैसलमेर-साबरमती सुपरफास्ट एक्सप्रेस 27 मार्च को जैसलमेर के स्थान पर पोकरण से ही संचालित की जाएगी, जिससे यह ट्रेन जैसलमेर से पोकरण के बीच आंशिक रूप से निरस्त रहेगी. इसके अलावा, 27 मार्च को ट्रेन संख्या 14704 लालगढ़-जैसलमेर एक्सप्रेस श्री भादरिया लाठी से जैसलमेर के बीच तथा ट्रेन संख्या 74844 भगत की कोठी-जैसलमेर डेमो ट्रेन थैयात हमीरा से जैसलमेर के मध्य आंशिक रूप से रद्द रहेगी.

पढ़ें: पोकरण-जैसलमेर रेलखंड पर ट्रेनों का संचालन रहेगा आंशिक रूप से रद्द, जानिये डिटेल

रेलवे ने यह भी जानकारी दी है कि ट्रेन संख्या 14704 लालगढ़-जैसलमेर एक्सप्रेस 26 मार्च को लालगढ़ से अपने निर्धारित समय से 60 मिनट की देरी से प्रस्थान करेगी. रेलवे प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि वे यात्रा से पहले अपनी ट्रेन की अद्यतन स्थिति की जानकारी अवश्य प्राप्त कर लें, ताकि किसी भी असुविधा से बचा जा सके.

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जैसलमेर स्टेशन पर निर्माण कार्य
TRAINS WILL BE PARTIALLY CANCELLED
5 TRAINS EFFECTED BY WORK
CONSTRUCTION AT RAILWAY STATION

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