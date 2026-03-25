ETV Bharat / state

जैसलमेर स्टेशन पर निर्माण कार्य, 27 मार्च को 5 ट्रेनों का संचालन रहेगा प्रभावित

जैसलमेर: उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर मंडल के अंतर्गत जैसलमेर रेलवे स्टेशन पर जारी निर्माण कार्यों के कारण 27 मार्च को रेल यातायात आंशिक रूप से प्रभावित रहेगा. रेलवे प्रशासन द्वारा स्टेशन यार्ड के चालू करने, कोचिंग रखरखाव सुविधाओं के विस्तार, इलेक्ट्रिक लोको ट्रिप शेड तथा टॉवर वैगन साइडिंग से जुड़े विकास कार्य किए जा रहे हैं, जिसके चलते कई ट्रेनों के संचालन में बदलाव किया गया है.

मंडल रेल प्रबंधक अनुराग त्रिपाठी ने बताया कि इस दौरान कुल पांच ट्रेनों का संचालन प्रभावित रहेगा. इसके तहत ट्रेन संख्या 20492 साबरमती-जैसलमेर सुपरफास्ट एक्सप्रेस, जो 26 मार्च को साबरमती से रवाना होगी, वह अगले दिन पोकरण से आगे जैसलमेर तक आंशिक रूप से रद्द रहेगी. इसी प्रकार, वापसी में ट्रेन संख्या 20491 जैसलमेर-साबरमती सुपरफास्ट एक्सप्रेस 27 मार्च को जैसलमेर के स्थान पर पोकरण से ही संचालित की जाएगी, जिससे यह ट्रेन जैसलमेर से पोकरण के बीच आंशिक रूप से निरस्त रहेगी. इसके अलावा, 27 मार्च को ट्रेन संख्या 14704 लालगढ़-जैसलमेर एक्सप्रेस श्री भादरिया लाठी से जैसलमेर के बीच तथा ट्रेन संख्या 74844 भगत की कोठी-जैसलमेर डेमो ट्रेन थैयात हमीरा से जैसलमेर के मध्य आंशिक रूप से रद्द रहेगी.