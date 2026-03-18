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रामगंज मंडी-भोपाल रेल लाइन पर 130 की स्पीड से हुआ ट्रायल, 17.8 किमी खंड का CRS निरीक्षण पूरा

रामगंज मंडी-भोपाल रेल लाइन पर CRS ने खिलचीपुर-राजगढ़ सिटी सेक्शन का निरीक्षण किया. जल्द ट्रेन सेवा शुरू होने की उम्मीद.

खिलचीपुर-राजगढ़ सिटी सेक्शन का CRS निरीक्षण
खिलचीपुर-राजगढ़ सिटी सेक्शन का CRS निरीक्षण (Photo source- DRM OFFICE KOTA)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : March 18, 2026 at 10:19 PM IST

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कोटा: कोटा को सीधे भोपाल से जोड़ने वाली रामगंज मंडी-भोपाल रेल लाइन पर करीब 20 साल से निर्माण कार्य चल रहा है. अब काम की रफ्तार बढ़ गई है और उम्मीद है कि आने वाले कुछ वर्षों में यह परियोजना पूरी हो जाएगी. इस रेल लाइन में कोटा रेल मंडल के अंतर्गत आने वाले खिलचीपुर-राजगढ़ सिटी सेक्शन के 17.8 किलोमीटर रेल खंड का निरीक्षण बुधवार को रेल संरक्षा आयुक्त (CRS) गुरु प्रकाश ने किया.

इस दौरान रेलवे ट्रैक पर 130 किमी प्रति घंटा की स्पीड से ट्रेन चलाकर ट्रायल रन लिया गया. इससे उम्मीद जगी है कि वर्तमान में घाटोली तक चलने वाली ट्रेन को आगे बढ़ाकर राजगढ़ सिटी और खिलचीपुर तक ले जाया जा सकेगा. इस निरीक्षण के दौरान मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (निर्माण) एमएस हाशमी, डीआरएम कोटा अनिल कालरा, मुख्य परियोजना प्रबंधक पंकज सोइन सहित मंडल के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे.

CRS ने खिलचीपुर-राजगढ़ सिटी सेक्शन का निरीक्षण किया.
CRS ने खिलचीपुर-राजगढ़ सिटी सेक्शन का निरीक्षण किया. (Photo source- DRM OFFICE KOTA)

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कोटा रेल मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक सौरभ जैन ने बताया कि 276 किलोमीटर लंबी इस परियोजना में रामगंज मंडी से ब्यावरा तक लगभग 165 किलोमीटर हिस्सा कोटा मंडल के अंतर्गत आता है, जबकि शेष 111 किलोमीटर भोपाल रेल मंडल के अधीन है. निरीक्षण में रेलवे ट्रैक की गुणवत्ता, पुल, लेवल क्रॉसिंग, अंडरपास, सिग्नलिंग तथा दूरसंचार प्रणाली का जायजा लिया गया. साथ ही खिलचीपुर और राजगढ़ सिटी स्टेशनों का भी निरीक्षण किया गया. सभी कार्यों से संतुष्टि जताई गई. रामगंज मंडी से खिलचीपुर तक रेलवे ट्रैक के साथ अन्य सभी कार्य पूरे हो चुके हैं. फरवरी 2025 में नयागांव-कुमार से खिलचीपुर और जुलाई 2025 में जरखेड़ा-श्यामपुर खंड का सफल CRS निरीक्षण हो चुका है.

मध्य प्रदेश के 3 जिले जुड़ेंगे: सौरभ जैन ने बताया कि इस रेल लाइन से राजस्थान के कोटा व झालावाड़ तथा मध्य प्रदेश के राजगढ़, सीहोर व भोपाल जिले सीधे जुड़ जाएंगे. फिलहाल भोपाल-कोटा के बीच यात्रा नागदा-उज्जैन या बीना मार्ग से होती है, जिससे दूरी और समय दोनों अधिक लगते हैं. नई लाइन से करीब 100 किलोमीटर दूरी कम होगी और दो से तीन घंटे की बचत होगी. झालावाड़ स्थित कालीसिंध थर्मल पावर प्लांट तक कोयला परिवहन का मार्ग 42 किलोमीटर छोटा हो जाएगा, जिससे माल ढुलाई में काफी फायदा होगा.

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