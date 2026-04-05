शुरू हुआ दिल्ली-करनाल मेट्रो लाइन का निर्माण, 90 मिनट में पूरा होगा 4 घंटे का सफर! 136 किलोमीटर के रूट पर होंगे 17 स्टेशन
नमो कॉरिडोर मेट्रो लाइन का निर्माण कार्य करनाल में शुरू. दावा है कि 4 घंटे का सफर अब 90 मिनट में पूरा होगा.
Published : April 5, 2026 at 1:55 PM IST
करनाल: दिल्ली से करनाल के बीच नमो कॉरिडोर मेट्रो लाइन का निर्माण कार्य शुरू हो गया है. ये प्रोजेक्ट राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के अधीन शुरू कर दिया गया है. अब जल्द ही लोगों को करनाल से दिल्ली के लिए सफर करने में आसानी होगी और समय की बचत होगी.
सराय काले खां से करनाल तक बनेगी मेट्रो लाइन: जानकारी के अनुसार ये प्रोजेक्ट दिल्ली से शुरू होकर करनाल तक आएगा. दिल्ली के सराय काले खां से शुरू होकर करनाल के बलडी बाईपास तक ये मेट्रो लाइन बनाई जाएगी. जिसके चलते हरियाणा के कई जिले सोनीपत, पानीपत और करनाल और उसके आसपास के लाखों लोगों को इसका लाभ मिलेगा.
136 किलोमीटर का बनेगा दिल्ली करनाल कॉरिडोर: इस मेट्रो लाइन के लिए 136 किलोमीटर का दिल्ली करनाल कॉरिडोर बनाया जाएगा. 136 किलोमीटर में से 36 किलोमीटर दिल्ली का क्षेत्र रहेगा जब 100 किलोमीटर हरियाणा का क्षेत्र रहेगा. इसके लिए मिट्टी की जांच का कार्य शुरू कर दिया गया है. हर 100 मीटर की दूरी से मिट्टी निकालकर जांच के लिए भेजी जा रही है. सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इसको कॉरिडोर में 17 स्टेशन बनाए जाएंगे. जिसमें से 11 स्टेशन हरियाणा के क्षेत्र में बनाए जाएंगे, जबकि 6 स्टेशन दिल्ली के क्षेत्र में बनाए जाएंगे.
करीब 35 हजार करोड़ से बनकर तैयार होगा कॉरिडोर: मिली जानकारी के अनुसार ये कॉरिडोर हरियाणा के लोगों के लिए काफी फायदेमंद रहने वाला है, क्योंकि लाखों लोग रोजाना हरियाणा के उत्तरी क्षेत्र से दिल्ली के लिए सफर करते हैं. ऐसे में उनको आने-जाने में आसानी होगी. इस प्रोजेक्ट को तैयार करने के लिए अनुमानित लागत करीब 35000 करोड़ रखी गई है.
4 घंटे का सफर 90 मिनट में होगा पूरा: करनाल से दिल्ली का सफर चार घंटे का रहता है. जिसमें 136 किलोमीटर में दिल्ली के क्षेत्र में जाकर जाम की स्थिति के चलते लोगों को कहीं घंटे की जाम में खड़ा होना पड़ता है लेकिन अब चार घंटे का सफर केवल 90 मिनट में पूरा होगा. ऐसे में यहां पर आने जाने वाले लोगों को इसमें काफी सुविधा होगी.
राष्ट्रीय राजमार्ग 44 वाहनों का दबाव होगा कम: ये करनाल दिल्ली मेट्रो कॉरिडोर राष्ट्रीय राजमार्ग 44 के साथ-साथ दिल्ली से करनाल की तरफ आएगा. ऐसे में जो लोग रोजाना दिल्ली से करनाल और करनाल से दिल्ली के लिए सफर करते हैं, उनके लिए काफी आसानी होगी. राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर इस मेट्रो प्रोजेक्ट के शुरू होने से वाहनों का दबाव कम होगा और प्रदूषण से भी निजात मिलेगी.
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