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शुरू हुआ दिल्ली-करनाल मेट्रो लाइन का निर्माण, 90 मिनट में पूरा होगा 4 घंटे का सफर! 136 किलोमीटर के रूट पर होंगे 17 स्टेशन

METRO IN HARYANA ( Etv Bharat )