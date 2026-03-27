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कोविड के बाद फिर शुरू हुआ नूंह में यूनानी मेडिकल कॉलेज का निर्माण, विधायक बोले- '2027 तक कार्य पूरा होने की उम्मीद'

तत्कालीन सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कार्यकाल में मिली थी स्वीकृतिः शुक्रवार को आयोजित प्रेस वार्ता में विधायक आफ़ताब अहमद ने बताया कि "इस कॉलेज की मंजूरी वर्ष 2014 में कांग्रेस सरकार के दौरान तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में उनके प्रयासों से मिली थी. इसका उद्देश्य मेवात क्षेत्र में आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं के साथ-साथ यूनानी पद्धति को बढ़ावा देना है."

नूंहः जिले के आकेड़ा गांव में लंबे समय से प्रतीक्षित यूनानी मेडिकल कॉलेज के निर्माण कार्य की शुरुआत हो चुकी है. यह परियोजना मेवात क्षेत्र के लोगों की पुरानी मांग रही है, जिसके पूरा होने से क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं को बड़ा बल मिलेगा. नूंह विधायक आफताब अहमद ने आज निर्माणाधीन यूनानी मेडिकल कॉलेज पहुंच कर निरीक्षण किया और अधिकारी कर्मचारी को दिशानिर्देश दिए.

ठेकेदार ने बीच में छोड़ दिया था काम: उन्होंने कहा कि "खेड़ा ग्राम पंचायत द्वारा इस परियोजना के लिए भूमि भी उपलब्ध कराई गई थी, लेकिन विभिन्न कारणों से निर्माण कार्य में देरी होती रही. कोरोना काल के दौरान काम ठप हो गया था, वहीं ठेकेदार ने भी काम बीच में छोड़ दिया था. इसके बाद मामला 2022 में अदालत में चला गया, जिससे परियोजना और लंबित हो गई."

2027 तक बनकर तैयार हो जायेगा यूनानी मेडिकल कॉलेजः विधायक आफताब अहमद ने बताया कि "उन्होंने इस मुद्दे को लगातार विधानसभा में उठाया और सरकार पर दबाव बनाया. इसके बाद सरकार ने पुरानी एजेंसी को हटाकर लगभग 20 करोड़ रुपये की लागत से नई एजेंसी को काम सौंपा है." उन्होंने उम्मीद जताई कि "अस्पताल कैंपस और रिहायशी सुविधाओं सहित पूरा यूनानी मेडिकल कॉलेज वर्ष 2027 तक बनकर तैयार हो जाएगा. इस कॉलेज के बनने से न केवल मेवात बल्कि आसपास के क्षेत्रों के लोगों को भी यूनानी चिकित्सा पद्धति से इलाज का लाभ मिलेगा."

विधायक ने निर्माण कार्य के प्रगति का लिया जायजाः विधायक ने कहा कि "यूनानी चिकित्सा पद्धति को मजबूत करने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है और इससे क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार होगा. अधिकारियों द्वारा हाल ही में निर्माण स्थल का निरीक्षण भी किया गया है, जिससे कार्य में तेजी आने की उम्मीद है."