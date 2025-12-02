ETV Bharat / state

शिमला में बन रही ट्विन टनल का निर्माण कार्य लोगों के लिए बना मुसीबत, क्यों डरें हुए हैं लोग

शिमला के भट्ठाकुफर में बस गड्ढे में जाते बची. इसके लिए लोग फोरलेन निर्माण कंपनी एनएचएआई को जिम्मेदार मान रहे हैं.

December 2, 2025

शिमला: राजस्थानी शिमला के उपनगर भट्ठाकुफर में ट्विन टनल और फोरलेन आम लोगों के लिए परेशानी बन गई है. इस टनल के निर्माण कार्य के चलते कई जगह जमीन धंस गई है. लोगों के घरों में दरार पड़ गई हैं. कई मकान गिरने की कगार पर आ गए हैं, जिसके कारण लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. स्थानीय लोगों ने इस मुद्दे को प्रशासन के पास भी उठाया है. प्रशासन ने तुरंत काम पर रोक लगा दी है और अगले आदेशों तक काम ना करने का निर्देश दिया है.

टनल से हो रही परेशानी के बारे में जानने के लिए हमने स्थानीय लोगों से भी बातचीत की और इस दौरान लोगों ने टनल के निर्माण कार्य में लापरवाही के आरोप लगाए. लोगों का कहना है कि तय मापदंडों के तहत टनल नहीं बनाई जा रही है. कई लोगों के घरों में दरार पड़ गई है. कई मकान को खतरा पैदा हो गया है. भट्ठाकुफर में चौक पर ही अचानक सड़क पर बड़ा गड्ढा बन गया है, जो टनल निर्माण के कारण ही बना है.

लोगों ने गिनवाईं कमियां

स्थानीय निवासी दिनेश कुमार ने बताया कि 'टनल निर्माण के लिए एक भी कटिंग मशीन का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है. इससे पूरा क्षेत्र धंस रहा है. हाकोर्ट को इस पर संज्ञान लेना चाहिए. दनों टनल के बीच 12 मीटर का गैप होना चाहिए, लेकिन निर्माण कंपनी 20 मीटर का गैप लेकर चल रही है इससे नुकसान कई गुना अधिक हो रहा है. दूसरा टनल की हाइट भी 32 मीटर है. 12 मीटर टनल की ऊंचाई है और 20 मीटर ऊपर की तरफ जमीन बचती है. इससे भी नुकसान हो रहा है.'

सड़क में धंस गया था बस का टायर

लंबे समय से लोग यहां निर्माण कार्य में कई चीजों की अनदेखी के आरोप लगा रहे थे, लेकिन प्रशासन और अन्य लोगों का ध्यान इस पर उस समय गया जब 22 नवंबर को 7.20 पर भट्टाकुफर चौक पर स्कूली बच्चों को लेने के लिए आई बस अचानक सड़क धंसने से फंस गई. स्कूली बच्चों को चढ़ाने के लिए जैसे ही बस रुकी सड़क पर बड़ा सा गड्ढा बन गया और बस का टायर हवां में लटक गया. सड़क के नीचे से पूरी मिट्टी धंस चुकी थी. एक बच्ची भी गड्ढे में गिर गई. मौके पर मौजूद पिकअप चालक ने अपने वाहन से रस्सी निकालकर और गड्ढे में गिरी बच्ची के पास फेंकी, बच्ची ने खुद को रस्सी से बांधा और बस कर्मचारियों के साथ मिलकर इसे बाहर निकाला.

पार्षद ने लगाए आरोप

भट्टाकुफर के पार्षद नरेंद्र ठाकुर का कहना है कि, 'NHAI और कंपनी के कारण ये सड़क धंसी थी. उनके कारण ही ये गड्ढा हुआ था, लेकिन एनएचएआई ये मानने को तैयार ही नहीं. कई घरों में दरारें आई हैं. अब इन दरारों को कंपनी सीमेंट और पुट्टी से भर रही है. इससे पहले भी भट्टाकुफर में NHAI के काम की वजह से ही एक महिला का मकान गिर गया था, जिससे 5 करोड़ का मुआवजा देने की बात कही गई थी. अब तक यह मुआवजा भी नहीं मिला है. कंपनी के कारण यहां भारी नुकसान हो रहा है. हमारी मांग है कि सड़क के दोनों और 100 मीटर तक होने वाले नुकसान की जिम्मेदारी कंपनी ले, लेकिन कंपनी इस पर राजी नहीं हो रही है.'

स्थानीय निवासी एवं पूर्व प्रधान रतन ठाकुर ने बताया कि 'यहां बस आने पर मिट्टी नीचे धंस गई. कंपनी ये मानने को तैयार ही नहीं है कि ये हादसा उनकी गलती से हुआ. हमारी मांग है कि बाजार और मकानों में दरारें हैं. कंपनी या प्रशासन हमें लिखित में दे दे कि टनल निर्माण के कारण किसी मकान को नुकसान होता है तो उसकी भरपाई कंपनी या प्रशासन करेगा. हाल ही में एक विध्वा महिला का मकान गिर गया है, लेकिन उन्हें मुआवजा नहीं दिया और कोर्ट जाने की बात कही है. कंपनी निर्माण के लिए ब्लास्टिंग का इस्तेमाल कर रही है. इससे भी परेशान हो रही है.'

प्रशासन ने लगाई खुदाई-ब्लास्टिंग पर रोक

वहीं, जिला प्रशासन शिमला ने बस का टायर धंसने के बाद भट्टाकुफर, मेहली-ढली रोड पर हुए भूस्खलन के बाद एहतियाती कदम उठाते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग-05 (शिमला बायपास पैकेज-II) के तहत निर्माणाधीन ट्विन ट्यूब टनल पर सभी खुदाई, ब्लास्टिंग और संबंधित निर्माण कार्य तत्काल प्रभाव से आगामी आदेशों तक रोक दिए हैं. उपायुक्त शिमला अनुपम कश्यप ने परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, क्षेत्रीय कार्यालय शिमला को पत्र लिखकर तत्काल प्रभाव से कार्य आगामी आदेशों तक रोकने के लिए कहा है.

कंपनी से भरपाई की मांग

जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम ने सौंपी रिपोर्ट

वहीं, सड़क पर हुए गड्ढे के बाद जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम ने भी यहां का दौरा किया था. एक प्राथमिक रिपोर्ट सौंपी थी. रिपोर्ट के मुताबिक चट्टानी द्रव्यमान में दरारें, सतत् रिसाव एवं आसपास के कई आवासीय घरों में संरचनात्मक दरारें देखी गई हैं. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा निर्माणाधीन ट्विन ट्यूब टनल का अक्ष प्रभावित क्षेत्र के ठीक नीचे है, और इस स्तर पर खुदाई गतिविधियों का प्रभाव नकारा नहीं जा सकता. प्राथमिक निष्कर्षों के आधार पर, भूस्खलन के सटीक कारण का पता लगाने के लिए जियोलाजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जैसी विशेष एजेंसी की ओर से विस्तृत भू-तकनीकी एवं भू-भौतिकीय जांच आवश्यक पाई गई है.

नहीं होगी अब ब्लास्टिंग

रिपोर्ट के आधार पर जन सुरक्षा, आसपास की आवासीय संरचनाओं के जोखिम एवं भूवैज्ञानिक शाखा की सिफारिशों को देखते हुए, प्रशासन ने यह निर्णय लिया गया है कि भट्टाकुफर में ट्विन ट्यूब टनल पर सभी टनलिंग, खुदाई, ब्लास्टिंग या संबंधित निर्माण गतिविधियां तत्काल प्रभाव से आगामी आदेशों तक रोक दी जाएं. इसके अतिरिक्त कंपनी को जारी की गई ब्लास्टिंग अनुमति अगले आदेश तक अस्थायी रूप से वापस ले ली गई है. जिला प्रशासन ने निर्देश दिए हैं कि प्रभावित क्षेत्र में दरारें, भू-स्खलन और रिसाव की निरंतर निगरानी की जाए. इसके अतिरिक्त, लोक निर्माण विभाग और जियोलाजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम के साथ पूर्ण सहयोग सुनिश्चित किया जाए. किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए सुरक्षा उपाय और बैरिकेडिंग सुनिश्चित की जाएं.

स्थानीय निवासी मोहन ठाकुर ने बताया कि 'टनल से नुकसान हो रहा है, हम पिछले डेढ़ साल से रो रहे हैं, लेकिन हमारी कोई आवाज नहीं सुन रहा है. हमारे पर्यावरण, जंगलों का नुकसान हो रहा है. छोटे रास्ते और रोड भी बंद हो चुके हैं. कई बार प्रशासन के पास गुहार लेकर गए, लेकिन हमें कहा जाता है कि हम कुछ नहीं कर सकते. इस तरह से किए जा रहे निर्माण कार्य को बंद किया जाना चाहिए, लोगों के जान माल की सुरक्षा सुनिश्चित होनी चाहिए.'

