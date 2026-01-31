ETV Bharat / state

उत्तरकाशी कुपड़ा नाले में 98 लाख से होगा वैली ब्रिज का निर्माण, ग्रामीणों की आवाजाही होगी आसान

उत्तरकाशी: मानसून सीजन में आपदा में कहर बरपाने वाले और स्यानाचट्टी में यमुना के प्रवाह को रोकने वाले गड्ढूगाड़ कुपड़ा नाले पर लोक निर्माण विभाग की ओर से 60 मीटर लंबे स्पान के वैली पुल का निर्माण किया जाएगा. नाले के उफान और मलबा पर आने के कारण बड़कोट तहसील के तीन गांव कुपड़ा, त्रिखली और कुंसाला को सड़क से जोड़ने वाला मोटर पुल क्षतिग्रस्त हो गया था. इस कारण लोगों को आवाजाही में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. कुपड़ा नाले पर वैली ब्रिज बनने से लोगों को आवाजाही में आसानी होगी.

बीते वर्ष मानसून सीजन ने उत्तरकाशी जनपद को गहरी घाव दिए हैं. मानसून सीजन में बारिश व आपदा ने भारी तबाही मचाई. गड्ढूगाड़ कुपड़ा नाले में बादल फटने के कारण उसमें पानी के साथ कई फीट मलबा आ गया था. इस कारण उस पर स्यानाचट्टी-कुपड़ा सड़क पर बना मोटर पुल क्षतिग्रस्त हो गया था. इसके एंबेडमेंट के नीचे कटाव होने के कारण वह हवा में झूल रहा है. इस कारण वहां पर कई माह तक आवाजाही बंद रही. उस दौरान कुपड़ा नाले में कई बार आए मलबे ने स्यानाचट्टी में नदी का प्रवाह रोक दिया था. इस मलबे को नदी से निकालकर उसके किनारे पर रखा गया. कुपड़ा, कुंसाला, त्रिखली गांव की आवाजाही को सुचारू करने के लिए उस समय प्रशासन की ओर से उस मलबे के ऊपर अस्थाई सड़क तैयार कर वाहनों की आवाजाही शुरू करवाई.