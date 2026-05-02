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वाराणसी में तैयार हो रहे ‘स्पोर्ट्स-कम-रिक्रिएशनल एरिना’, खेल के साथ मनोरंजन की सुविधा

स्मार्ट सिटी के जनसंपर्क अधिकारी शाकंभरी नंदन ने बताया कि वाराणसी में विकास की नई राह पर चल रही है.

वाराणसी में तैयार हो रहे ‘स्पोर्ट्स-कम-रिक्रिएशनल एरिना’.
वाराणसी में तैयार हो रहे ‘स्पोर्ट्स-कम-रिक्रिएशनल एरिना’. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 2, 2026 at 12:00 PM IST

3 Min Read
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वाराणसी: स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत खाली और कम प्रयोग में आने वाले स्थानों को ‘स्पोर्ट्स-कम-रिक्रिएशनल एरिना’ के रूप में विकसित किया जा रहा है. वहीं, मनोरंजन के क्षेत्र में भी एक नई और आधुनिक शुरुआत होने जा रही है.

इसका उद्देश्य काशीवासियों के ईज ऑफ लिविंग को बढ़ाना और उन्हें बेहतर वर्क-लाइफ बैलेंस प्रदान करना है. यह प्रोजेक्ट न केवल शारीरिक फिटनेस को बढ़ावा देगा, बल्कि शहर के अंदर एक बेहतरीन सोशल और एंटरटेनमेंट हब के रूप में उभरेगा.

स्मार्ट सिटी के जनसंपर्क अधिकारी शाकंभरी नंदन ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से वाराणसी में बीते 11 वर्षों से अधिक समय से विकास की नई राह पर चल रही है. जहां न सिर्फ आध्यात्म और पर्यटन की सुविधाओं को विश्वस्तरीय बनाया गया है, बल्कि यातायात से लेकर व्यापार तक का काम सहज और सरल बनाने का काम किया गया है.

इसी क्रम में वाराणसी स्मार्ट सिटी के तहत काशी को लोगों के लिए मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रखने के उद्देश्य से नए प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है. नदेसर ताल और पार्क के साथ ही शहर के कुछ अन्य पार्क हैं, जहां पर स्पोर्ट्स-कम-रीक्रिएशनल एरिना स्थापित करने का कार्य चल रहा है.

स्मार्ट सिटी के जनसंपर्क अधिकारी शाकंभरी नंदन. (Video Credit: ETV Bharat)

स्मार्ट सिटी के जनसंपर्क अधिकारी शाकंभरी नंदन ने बताया कि जैसा कि हम लोगों को पता है कि वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से खेल जगत में बहुत ही अच्छे आयाम प्राप्त होते गए हैं. बहुत ही अच्छी विकास परियोजनाओं का लाभ काशीवासियों को मिल रहा है. चाहे पूर्व में यहां पर बने लालपुर स्टेडियम की बात हो, चाहे जो अभी निर्माणाधीन अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम है, उसकी बात हो.

स्मार्ट सिटी में हम लोगों ने डॉ. संपूर्णानंद सिगरा स्टेडियम बनाया है. अलग-अलग रीक्रिएशनल स्पेसेज शहर में बन रहे हैं. इसी श्रृंखला में वाराणसी में दो-तीन और स्पोर्ट्स के प्रोजेक्ट्स हैं, जिनका स्मार्ट सिटी के तहत काम शुरू हो गया है.

उन्होंने कहा कि बहुत ही जल्द काशीवासियों को इसका लाभ मिलना शुरू हो जाएगा. सबसे पहले कुछ ऐसी जगह हैं, जिनका प्रयोग अभी नहीं किया गया है. इनका बहुत ही अच्छा सकारात्मक उपयोग नहीं हो पा रहा है. ऐसे में आस-पास के लोगों को ध्यान में रखते हुए, वहां की जो टारगेट ऑडिएंस है, उसको ध्यान में रखते हुए सकारात्मक और सस्टेनेबल उपयोग करने के लिए हमने कुछ ऐसे स्थान चिह्नित किए हैं.

इनमें प्रमुख रूप से नदेसर ताल और पार्क हैं. साथ ही शहर के कुछ अन्य पार्क हैं, जहां पर स्पोर्ट्स-कम-रीक्रिएशनल एरिना स्थापित करने का काम चल रहा है. इन सभी में पिकलबॉल के कोर्ट्स होंगे, फुटसल के कोर्ट्स होंगे, बॉक्स क्रिकेट होगा.

उन्होंने बताया कि बहुत अलग-अलग तरीके के गेम्स होंगे और रीक्रिएशनल एक्टिविटीज होंगी. खाने-पीने और उसके लिए कुछ फूड कोर्ट्स होंगे. मनोरंजन के लिए बात की जाए तो कुछ एलईडी स्क्रीन्स भी होंगी. शहर के अच्छे एंटरटेनमेंट स्पॉट्स के रूप में, परिवारों को देखते हुए इसे बनाया जा रहा है. जो भी इस तरह से स्पोर्ट्स होंगे वे सभी के लिए खुले रहेंगे. ईज ऑफ लिविंग के हिसाब से यह चीजें बढ़ती जाएंगी.

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