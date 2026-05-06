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मेड़ता रोड यार्ड में अंडर ब्रिज निर्माण: 24 मई को रेल यातायात प्रभावित, ये ट्रेन रहेगी रद्द

जोधपुर: उत्तर पश्चिम रेलवे के मेड़ता रोड यार्ड में समपार फाटक की जगह रेलवे अंडर ब्रिज निर्माण कार्य के चलते 24 मई को रेल यातायात प्रभावित रहेगा. इस कारण जोधपुर-जयपुर-जोधपुर इंटरसिटी सुपरफास्ट ट्रेन को दोनों दिशाओं में एक-एक ट्रिप के लिए रद्द किया गया है, जबकि बाड़मेर-ऋषिकेश, रणकपुर, भोपाल और मरुधर एक्सप्रेस सहित 8 प्रमुख ट्रेनों का संचालन परिवर्तित मार्ग से किया जाएगा.

जोधपुर मंडल के सीनियर डीसीएम हितेश यादव ने बताया कि यह तकनीकी कार्य यात्रियों की दीर्घकालिक सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए किया जा रहा है. कार्य के चलते एक दिन के लिए ट्रेनों के संचालन में आंशिक बदलाव रहेगा. इसके लिए नए रस्ते के स्टेशन पर ठहराव भी दिया गया है.

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