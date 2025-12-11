ETV Bharat / state

रायपुर में बनेगा ‘गौरव पथ-2’, 15 करोड़ की लागत से होगा निर्माण, ई रिक्शा चार्जिंग पॉइंट समेत जानिए क्या-क्या होगी सुविधा

नगर निगम का कहना है कि टेंडर प्रक्रिया लगभग पूरी हो गई है. गौरव पथ-2 में स्ट्रीट वेंडर को अलग जगह मिलेगी.

Construction of New Gaurav
रायपुर में बनेगा ‘गौरव पथ-2’, 15 करोड़ की लागत से होगा निर्माण (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : December 11, 2025 at 5:58 PM IST

रायपुर: राजधानी में बढ़ते ट्रैफिक और शहर की सुंदरता को देखते हुए गौरव पथ 2 बनाने की तैयारी पूरी हो चुकी है. नगर निगम ने इसका टेंडर भी फाइनल कर लिया है. यह गौरव पथ-2 बूढ़ापारा के बिजली ऑफिस के पास से लेकर पचपेड़ी नाका तक बनाया जाएगा. इसकी लंबाई 2.2 किलोमीटर और चौड़ाई 24 मीटर तय की गई है.

तोड़फोड़ कम लेकिन हटेगा अतिक्रमण: अपर आयुक्त विनोद कुमार पांडेय ने बताया कि गौरव पथ 2 में बस लेन, ऑटो पार्किंग, ई-रिक्शा चार्जिंग जैसी सुविधाएं होंगी. स्ट्रीट वेंडर्स के लिए विशेष व्यवस्था की जाएगी. बहुत ज्यादा तोड़फोड़ नहीं होगी, लेकिन अतिक्रमण हटाए जाएंगे.

रायपुर में बनेगा ‘गौरव पथ-2’, ई रिक्शा चार्जिंग पॉइंट समेत जानिए क्या-क्या होगी सुविधा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

सड़क में क्या-क्या सुविधाएं होंगी?

  • सड़क के बीच में ग्रीन डिवाइडर
  • पैदल चलने वालों के लिए फुटपाथ
  • कवर्ड ड्रेनेज सिस्टम
  • सड़क और फुटपाथ के बीच बफर जोन
  • बसों के लिए अलग लेन
  • ऑटो और ई-रिक्शा की पार्किंग और चार्जिंग पॉइंट
  • स्ट्रीट वेंडर्स के लिए जगह
Raipur Nagar Nigam
नगर निगम का कहना है कि टेंडर प्रक्रिया लगभग पूरी हो गई है (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

स्थानीय लोगों की राय और सुझाव

सड़क बनने से शहर सुंदर होगा और ट्रैफिक कम होगा. लेकिन गरीब मजदूरों और ठेलेवालों का भी ध्यान रखा जाए, ताकि उनका आशियाना न उजड़े. साथ ही एक चौपाटी जैसी जगह भी बने- वेगेंद्र सोनबेर, स्थानीय

गौरव पथ-2 राजधानी के विकास के लिए जरूरी है. बढ़ते ट्रैफिक को सुधारने के लिए लोगों को ट्रैफिक नियमों का पालन भी करना चाहिए. भविष्य में मेट्रो सुविधा भी आनी चाहिए.- अनिल दुबे, स्थानीय

गौरव पथ से जनता को फायदा मिलेगा, लेकिन फुटपाथ विक्रेताओं को थोड़ी परेशानी हो सकती है. एक और सुझाव है कि छत्तीसगढ़ के गौरव पुरुषों की प्रतिमा या तस्वीरें इस पथ पर लगनी चाहिए, ताकि नाम सार्थक हो.- जागेश्वर प्रसाद ठाकुर, स्थानीय

15 करोड़ की लागत से निर्माण: नगर निगम कमिश्नर ने बताया कि पुलिस लाइन और बस स्टैंड की ओर जाने वाले चौराहों को भी रिनोवेट किया जाएगा ताकि ट्रैफिक सुचारू रहे. गौरव पथ-2 की कुल लागत लगभग 15 करोड़ रुपए है और काम पूरा होने का समय करीब डेढ़ साल तय किया गया है. टेंडर प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और काम जल्द शुरू होगा.

Construction of New Gaurav
ई रिक्शा चार्जिंग पॉइंट समेत जानिए क्या-क्या होगी सुविधा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

गौरव पथ 2 रायपुर के लिए एक बड़ा विकास कार्य है. यह सड़क शहर को सुंदर और ट्रैफिक को बेहतर बनाएगी. साथ ही इसमें दुकानदारों और स्ट्रीट वेंडर्स को भी ध्यान में रखा गया है. काम शुरू होने के बाद अगले डेढ़ साल में यह प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा.

