मुकुंदरा टनल में AI ट्रैफिक मॉनिटरिंग, NHAI करेगी FM से संवाद, गर्मी में एयरकूल्ड एहसाह तो सर्दी ज्यादा तापमान
एनएचएआई टनल से गुजर रहे ट्रैफिक की मॉनिटरिंग के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करेगी. पढ़िए मनीष गौतम की रिपोर्ट...
Published : April 29, 2026 at 10:34 AM IST
कोटा : भारत माला प्रोजेक्ट के तहत दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर दुनिया की सबसे अत्याधुनिक टनल का निर्माण मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व अंतिम चरण में है. टाइगर रिजर्व एरिया होने से एक्सप्रेसवे निकालने के लिए बीते साढ़े चार साल से इसका निर्माण चल रहा है. टनल का 95 फीसदी से ज्यादा काम हो गया है. यहां से कई वीआईपी विजिट कर चुके हैं, जल्द ही इसको खोलने का आश्वासन भी दिया गया है. भूमिगत सुरंग का निर्माण अंतिम चरण पर है. आने वाले कुछ महीने में ट्रैफिक गुजारा जाएगा.
नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) के प्रोजेक्ट डायरेक्टर कोटा संदीप अग्रवाल का कहना है कि टनल का निर्माण दिलीप बिल्डकॉन कर रही है. यह अंतिम चरण में पहुंच गया है. जल्द ही यातायात खोल दिया जाएगा. एनएचएआई टनल से गुजर रहे ट्रैफिक की मॉनिटरिंग के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करेगी. इससे ही ट्रैफिक मैनेजमेंट किया जा रहा है. किसी भी आपात स्थिति या वाहन चालकों से संवाद करने के लिए एफएम का उपयोग भी एनएचएआई करेगी. टनल में प्रवेश करते ही अलग ही एहसास होगा. गर्मी के सीजन में यहां पर एयरकूल्ड हवा लगेगी, क्योंकि बाहर से टनल का तापमान कम है. एक छोर से दूसरे तक हवा जेट फैन से आएगी. तापमान 25 से 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास ही होगा.
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इनफ्लेमेबल व्हीकल नहीं निकल सकेंगे : वहीं, सर्दी के सीजन में जहां पर बाहर का तापमान 15 से 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास होगा वहीं, अंदर का तापमान 25 से 30 डिग्री रहेगा. एक्सप्रेसवे पर ट्रैक्टर ट्रॉली, दोपहिया वाहन और थ्री व्हीलर को अनुमति नहीं है, लेकिन टनल से इनफ्लेमेबल व्हीकल नहीं निकल सकेंगे. इसमें एलपीजी, पेट्रोलियम पदार्थों और कुछ केमिकल परिवहन करने वाले टैंकर शामिल हैं. टनल की सिक्योरिटी व एंट्री से लेकर एग्जिट तक सब कुछ कंट्रोल्ड सिस्टम के जरिए होगा. इसके लिए SCADA यानी सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डाटा एक्विजिशन सिस्टम है.
इंटरनेट प्रोटोकॉल वाले कमरे AI इनेबल्ड : वाहनों की काउंटिंग, टाइप, ऊंचाई, हर चीज की मॉनिटरिंग की जाएगी. इसका पूरा डेटाबेस तैयार होगा. सुरंग में लगने वाले कैमरे इंटरनेट से कनेक्ट रहेंगे, ऐसे में उनकी पूरी मॉनिटरिंग एनएचएआई के एक्सप्रेसवे कंट्रोल रूम के साथ-साथ टनल के दोनों छोर पर बने SCADA मॉनिटरिंग सिस्टम पर भी होगी. इंटरनेट प्रोटोकॉल वाले कमरे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनेबल्ड हैं. कैमरे लगाने का काम होगा. ये सभी कम लाइट में अच्छा शूट करने वाले एचडी वाले कैमरे होंगे, जिनमें नाइट विजन भी होगा. इनके जरिए तत्काल वाहन के रुकने या दुर्घटना होने पर एक्शन लिया जा सकेगा. दुर्घटना या किसी आपात स्थिति में वाहन को तत्काल ले बाय पर ले जाया जाएगा. किसी वाहन में खराबी होने पर भी यही होगा.
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टनल के लिए NHAI ने लिया एफएम लाइसेंस : संदीप अग्रवाल ने बताया कि आपात स्थिति में किसी भी व्हीकल के रुकने या फिर दुर्घटना होने पर तत्काल SCADA मॉनिटरिंग सिस्टम को सूचना मिलेगी. एफएम फ्रिकवेंसी के जरिए मॉनिटरिंग कंट्रोल रूम पर बैठे व्यक्ति वाहन चालक से बात करेंगे. पब्लिक एड्रेस सिस्टम भी लगाया गया है, जिसका भी उपयोग किया जा सकता है. ऐसा नहीं होने पर तत्काल व्हीकल को भेज वाहन को हटाया जाएगा. दुर्घटना में भी यही सिस्टम काम करेगा. एनएचएआई ने टनल के लिए एफएम का लाइसेंस भी लिया है. इसके अलावा टनल में एफएम की फ्रीक्वेंसी गायब नहीं होगी. इसके लिए भी पूरे इंतेजामत किए जा रहे हैं. टनल में मोबाइल नेटवर्क गायब नहीं होगा, कोई व्यक्ति फोन पर बात कर रहा है तो उसको पूरी सुविधा मिलेगी. इंटरनेट का भी उपयोग किया जा सकेगा. इसके लिए मोबाइल नेटवर्क बूस्टर टनल में लगाए जा रहे हैं.
3.3 किमी पहाड़ खुदा, 1.6 किमी की कृत्रिम सुरंग : भारत माला प्रोजेक्ट के दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर 4.9 किलोमीटर लंबी सुरंग मंडाना के बाद उम्मेदपुरा गांव से शुरू होकर ताकली नदी के नजदीक नयागांव जागीर पर खत्म हो रही है. टनल की शुरुआत गोपालपुरा इंटरचेंज के बाद हो रही है, जबकि यह चेचट इंटरचेंज के नजदीक पूरी हो रही है. इस टनल को ड्रिलिंग और ब्लास्टिंग तकनीक से तैयार किया गया है. इसमें 3.3 किलोमीटर लंबे पहाड़ को काटा गया है. भूमिगत सुरंग के ऊपर पहाड़ी है, ऐसे में पहाड़ के नीचे 50 से 200 मीटर की तक खुदाई की गई है, जबकि इस पहाड़ी के दोनों तरफ भी टाइगर रिजर्व का एरिया आ रहा था. ऐसे में इसे पूरे एरिया से बाहर ही निकालने के लिए 1.6 किलोमीटर लंबा कृत्रिम सुरंग बनाई गई है, जिसे कट एंड कवर तकनीक से सीमेंट कंक्रीट की कृत्रिम सुरंग बनाया है. इस सुरंग को बढ़ाने के लिए कोटा की तरफ 470 मीटर और चेचट की तरफ 1.13 किमी तैयार की जा रही है, जिसके ऊपर मिट्टी से कवर कर दिया है. इससे वन्यजीव भी गुजर सकेंगे.
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95 प्रतिशत से ज्यादा काम हुआ पूरा : दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के पैकेज नंबर 15 में यह टनल बनी है. ये सुरंग भारत की पहली 8 लेन टनल की इतनी लंबी सुरंग है. यह पूरा पैकेज 8 किलोमीटर का है. इसमें 4.9 किलोमीटर लंबी टनल है, जबकि शेष 3.1 किलोमीटर लंबा रास्ता है. टनल में सीसीटीवी, कैमरे, इलेक्टिक वर्क, फायर फाइटिंग, क्रॉस पैसेज, SCADA मॉनिटरिंग सिस्टम और कुछ एरिया में सड़क निर्माण का कार्य शेष है. बाहर कंट्रोल रूम इलेक्ट्रिफिकेशन व एंट्री एग्जिट का कार्य शेष है. इसका 95 प्रतिशत से ज्यादा काम हो गया है.
रोज करीब 5 से 7 मीटर ही हुई खुदाई : सुरंग भी न्यू ऑस्ट्रेलियन टनल मैथड (NATM) से बनी है. इसमें ब्लास्ट के बाद आसपास की दीवारों पर कंक्रीट का स्प्रे होता है, ताकि काम करते समय कोई हिस्सा नीचे नहीं आए. टनल निर्माण में रोज करीब 5 से 7 मीटर ही खुदाई हुई है. करीब दो साल में यह 3.3 किमी पूरी हुई है. इसके बाद सड़क व अन्य उपकरण स्थापित किए हैं. टनल के भीतर पूरी तरह से सीमेंट कंक्रीट की लेयर की है, ताकि किसी भी तरह की कोई चट्टान या पत्थर गिरकर वाहनों पर नहीं आए. पानी का रिसाव रोकने के लिए ऐसा किया गया है. अंदर से देखने पर पूरा स्ट्रक्चर सीमेंट कंक्रीट का लगता है.
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15 मीटर का एक तरफा रास्ता : आठ लेन की बनाई गई टनल दो हिस्सों में विभाजित है. इसमें ट्यूब 1 और ट्यूब 2 बनाई गई है. एक आने व दूसरी जाने के लिए काम आएगी, इसीलिए इसे ट्विन टनल भी कहा जाता है. यह दोनों 38 मीटर चौड़ी है, जिसमें एक ट्यूब 19 मीटर की है, जबकि दोनों के बीच में करीब 30 मीटर पहाड़ी का हिस्सा चट्टानी है. टनल में रास्ता 15 मीटर का है, शेष 4 मीटर जगह पर ड्रेनेज, केबल व सेफ्टी एरिया होगा. टनल की ऊंचाई 11 मीटर है. इसमें 5.5 मीटर वाहनों के निकलने के लिए है. शेष जगह पर टनल की सेफ्टी और अन्य सुविधाओं को देखते हुए उपकरण है. करीब एक हजार करोड़ से बन रही टनल की 100 साल की गारंटी है. निर्माण कंपनी दिलीप बिल्डकॉन पांच साल तक इसका संचालन और मेंटेनेंस भी करेगी.
बिजली के लिए दो बड़े ट्रांसफार्मर और एक दर्जन पैनल रूम : टनल में बिजली के लिए दो बड़े 2500 केवीए के ट्रांसफार्मर लगाए हैं. करीब एक दर्जन के आसपास पैनल रूम बनाए गए हैं, जहां पर बिजली की पूरी सप्लाई को मॉनिटर किया जा रहा है. जेट फैन और अन्य बिजली उपकरणों के लिए इलेक्ट्रिक केबल बिछाई गई है. कैमरा व इंटरनेट वाली केबल बिछाई गई है. इसके अलावा हर 200 मीटर के अंतराल में फायर फाइटिंग सिस्टम के अलार्म लगाए गए हैं, जहां पर लोग जाकर अलार्म बजा सकेंगे. फायर फाइटिंग होने की स्थिति में टेलीफोन से फोन भी कर सकेंगे.
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लक्स लाइटिंग, पोल्यूशन कंट्रोल सेंसर : टनल में फायर सेफ्टी सिस्टम का पूरा सिस्टम है, जिसे भी स्मोक सेंसर के जरिए काम में लिया जाएगा. इसके लिए बड़े पानी स्टोरेज टैंक बनाए गए हैं. टनल लंबी होने के कारण वेंटिलेशन की व्यवस्था भी होगी. इसके लिए 104 जेट फैन लगाए जा रहे हैं. वाहनों से होने वाले प्रदूषण में नाइट्रोजन कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर सहित अन्य कई खतरनाक गैसें निकलती हैं. गैसों का जमाव रोकने के लिए भी जेट फैन काम करेंगे. ये सभी सेंसर के जरिए काम करेंगे. पोल्यूशन लेवल बढ़ने पर सेंसर काम करेंगे. इनसे पॉल्यूशन कम होगा, एयर क्वालिटी बनी रहेगी और ऑक्सीजन की मात्रा भी अच्छी रहेगी. जेट फैन 150 से 300 मीटर की दूरी पर स्थापित किए जाएंगे. वाहन चालकों को अंधेरे और रोशनी में अचानक बदलाव से बचाने के लिए टनल में लक्स लाइटिंग इफेक्ट का उपयोग किया है. टनल में प्रवेश करने पर रोशनी धीरे-धीरे कम होगी और बाहर निकलने से पहले फिर से बढ़ाई जाएगी.
12 जगह आपस में कनेक्शन : ट्विन टनल को 12 जगह से इंटरकनेक्ट किया है. टनल में किसी भी आपात स्थिति दुर्घटना या आग लगने की घटना होने पर इमरजेंसी के लिए ये इमरजेंसी एग्जिट (क्रॉस पैसेज) भी बनाए गए हैं. यह करीब 300 से 400 मीटर के अंतर पर हैं. वहीं, 4 टनल ले-बाय भी होंगे, जहां लोग किसी आपात स्थिति में रुक सकेंगे. साथ ही इमरजेंसी एग्जिट में अगर किसी भी तरह का फायर या अन्य दुर्घटना टनल के अंदर होती है, तो दूसरे रास्तों से ट्रैफिक को डायवर्ट कर दिया जाएगा. दूसरे रास्तों से इमरजेंसी के दौरान दमकल या एंबुलेंस जैसे जरूरी साधन भी पहुंचाया जा सकेगा.