ETV Bharat / state

शासन-प्रशासन की उपेक्षा से आजिज ग्रामीणों ने खुद संभाली कमान, श्रमदान से शुरू किया मोटर मार्ग निर्माण

गैंती-फावड़ा लेकर खुद सड़क बनाने में जुटे ग्रामीण ( Photo-ETV Bharat )

रुद्रप्रयाग: मदमहेश्वर घाटी की ग्राम पंचायत गैड़ का बष्टी तोक पिछले दस वर्षों से मोटर मार्ग की राह देख रहा है. सड़क सुविधा से जोड़ने की मांग पर लंबे समय तक अपेक्षित कार्रवाई नहीं होने से परेशान ग्रामीणों ने अब स्वयं पहल करते हुए श्रमदान से मोटर मार्ग निर्माण कार्य शुरू कर दिया. ग्रामीणों की यह पहल जहां क्षेत्र में सड़क की जरूरत को उजागर करती है. वहीं दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं की कमी पर भी सवाल खड़े करती है.

बष्टी तोक में सड़क का अभाव ग्रामीणों के लिए लंबे समय से परेशानी का कारण बना हुआ है. विशेष रूप से कृषि एवं अन्य स्थानीय उत्पादों को बाजार तक पहुंचाने में ग्रामीणों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. सड़क सुविधा नहीं होने के कारण उत्पादों को बाजार तक ले जाना कठिन हो जाता है, जिससे ग्रामीणों की आजीविका और मेहनत पर भी असर पड़ता है. इसके साथ ही दैनिक आवागमन में भी उन्हें परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं.