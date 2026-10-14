शासन-प्रशासन की उपेक्षा से आजिज ग्रामीणों ने खुद संभाली कमान, श्रमदान से शुरू किया मोटर मार्ग निर्माण
मदमहेश्वर घाटी की ग्राम पंचायत गैड़ का बष्टी तोक आज भी सड़क सुविधा से वंचित है. जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : October 14, 2026 at 9:35 AM IST
रुद्रप्रयाग: मदमहेश्वर घाटी की ग्राम पंचायत गैड़ का बष्टी तोक पिछले दस वर्षों से मोटर मार्ग की राह देख रहा है. सड़क सुविधा से जोड़ने की मांग पर लंबे समय तक अपेक्षित कार्रवाई नहीं होने से परेशान ग्रामीणों ने अब स्वयं पहल करते हुए श्रमदान से मोटर मार्ग निर्माण कार्य शुरू कर दिया. ग्रामीणों की यह पहल जहां क्षेत्र में सड़क की जरूरत को उजागर करती है. वहीं दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं की कमी पर भी सवाल खड़े करती है.
बष्टी तोक में सड़क का अभाव ग्रामीणों के लिए लंबे समय से परेशानी का कारण बना हुआ है. विशेष रूप से कृषि एवं अन्य स्थानीय उत्पादों को बाजार तक पहुंचाने में ग्रामीणों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. सड़क सुविधा नहीं होने के कारण उत्पादों को बाजार तक ले जाना कठिन हो जाता है, जिससे ग्रामीणों की आजीविका और मेहनत पर भी असर पड़ता है. इसके साथ ही दैनिक आवागमन में भी उन्हें परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं.
लंबे समय से मोटरमार्ग निर्माण को लेकर संघर्ष किया जा रहा है, लेकिन ग्रामीण जनता की नहीं सुनी जा रही है. जिस कारण मजबूरन ग्रामीणों को यह निर्णय लेना पड़ा है.
-बलबीर राणा, ग्रामीण-
ग्रामीणों का कहना है कि बष्टी तोक को मोटर मार्ग से जोड़ने की मांग पिछले दस वर्षों से की जा रही थी, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो पाया. लगातार इंतजार के बाद ग्रामीणों ने एकजुट होकर अपने स्तर पर रास्ता बनाने का निर्णय लिया. इसी क्रम में मंगलवार को ग्रामीणों ने श्रमदान कर मोटर मार्ग निर्माण कार्य शुरू किया. मदमहेश्वर घाटी के दूरस्थ गांवों में सड़क जैसी मूलभूत सुविधा का अभाव आज भी ग्रामीण विकास के सामने बड़ी चुनौती है. आवागमन की बेहतर सुविधा न होने से ग्रामीणों को न केवल अपने उत्पादों के विपणन में परेशानी होती है, बल्कि क्षेत्र के समग्र विकास की संभावनाएं भी प्रभावित होती हैं.
कलका गाड़ से बष्टी 2 किमी मोटरमार्ग की कार्रवाई तीन सालों से चल रही है. मार्ग कटिंग में बांज के पेड़ों की संख्या ज्यादा है, जिस कारण वन विभाग की पत्रावलियों में समय लग रहा है. 15 दिनों के भीतर वन विभाग की कार्रवाई पूरी हो जाएगी. जिसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी. मोटरमार्ग निर्माण को लेकर सभी कागजी कार्रवाई की जा रही है.
-नरेंद्र कुमार, सहायक अभियंता, लोनिवि ऊखीमठ
ग्रामीणों को उम्मीद है कि श्रमदान से शुरू की गई इस पहल के बाद शासन-प्रशासन और संबंधित विभाग भी बष्टी तोक को सड़क सुविधा से जोड़ने के लिए ठोस कदम उठाएंगे. अब देखना होगा कि दस वर्षों से सड़क का इंतजार कर रहे ग्रामीणों की इस पहल के बाद जिम्मेदार महकमे कब तक उनकी समस्या का स्थायी समाधान कर पाते हैं.
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