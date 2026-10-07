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हरिद्वार मनसा देवी पैदल मार्ग का निर्माण शुरू, महीनों से परेशान थी जनता, ईटीवी भारत ग्राउंड रिपोर्ट का असर

हरिद्वार: मानसून सीजन के बाद हरिद्वार शहर की बदहाल सड़कों की खराब स्थिति को लेकर ईटीवी भारत की टीम द्वारा की गई ग्राउंड रिपोर्ट का असर दिखाई देने लगा है. रिपोर्ट में मनसा देवी पैदल मार्ग समेत शहर के कई प्रमुख मार्गों पर गड्ढों, जलभराव और कीचड़ की समस्या को प्रमुखता से उठाया गया था. जिसके बाद अधिकारियों ने संज्ञान लिया और अब मनसा देवी मंदिर के पैदल मार्ग का निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है. पहले चरण में जेसीबी की मदद से सड़क को समतल करने का काम शुरू किया गया है. इसके अलावा अन्य कई क्षेत्र में भी सड़कों को गड्ढा मुक्त करने का अभियान शुरू किया गया है.

ईटीवी भारत की ग्राउंड रिपोर्ट का असर: मनसा देवी मंदिर जाने वाला पैदल मार्ग ब्रह्मपुरी क्षेत्र से गुजरता है. इस क्षेत्र में करीब 10 हजार की आबादी निवास करती है. इसके अलावा इस मार्ग से रोजाना हजारों श्रद्धालु पैदल मनसा देवी मंदिर जाते हैं. लेकिन इस सड़क की हालत लंबे समय से खराब बनी हुई थी. करीब सात महीने पहले उत्तराखंड जल संस्थान सीवर शाखा ने यहां सीवर लाइन तो डाल दी, लेकिन सड़क नहीं बनाई.

मनसा देवी पैदल मार्ग का निर्माण शुरू: उसके तीन महीने बाद सड़क को दोबारा खोदा गया और पेयजल निगम द्वारा पेयजल लाइन बिछाई गई थी. सड़क पर जगह जगह गड्ढे होने के साथ बारिश का पानी और कीचड़ जमा होने से श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों को आवाजाही में परेशानी हो रही थी. स्थानीय लोगों के मुताबिक, पहले यहां सीवर लाइन बिछाई गई थी, लेकिन इसके बाद सड़क की ठीक से मरम्मत नहीं की गई. उसके बाद पेयजल लाइन बिछाने के लिए भी सड़क खोदी गई थी. इसके बाद मार्ग की स्थिति और खराब हो गई थी.

महीनों से परेशान थी जनता, हमने उठाई थी समस्या: बीती दस सितंबर को ईटीवी भारत की टीम द्वारा की गई ग्राउंड रिपोर्ट में स्थानीय लोगों, दुकानदारों और यात्रियों ने सड़क की बदहाली से होने वाली परेशानियों को सामने रखा गया था. लोगों का कहना था कि खराब सड़क के कारण पैदल चलना मुश्किल हो गया है. बैटरी रिक्शा और ऑटो भी ठीक से नहीं चल पा रहे थे. बारिश के दौरान गड्ढों में पानी भरने से हादसे का खतरा और बढ़ जाता था. ईटीवी भारत ने इस जनसमस्या को प्रमुखता से प्रकाशित किया.

ईटीवी भारत की खबर के बाद पीडब्ल्यूडी ने सड़क निर्माण शुरू किया: हमारी रिपोर्ट के बाद अधिकारियों ने इसका संज्ञान लिया. लोक निर्माण विभाग ने सड़क को नए सिरे से बनाने का कार्य शुरू कर दिया है. वहीं अब निर्माण कार्य शुरू होने पर स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली है. पहले चरण में जेसीबी से सड़क को समतल किया जा रहा है. इसके बाद सड़क निर्माण का कार्य आगे बढ़ाया जाएगा. स्थानीय लोगों ने ईटीवी भारत की टीम का आभार जताते हुए उम्मीद जताई कि निर्माण कार्य जल्द पूरा होगा और सड़क निर्माण में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाएगा. लोगों ने मांग की कि निर्माण कार्य केवल खानापूर्ति तक सीमित न रहे और सड़क का गुणवत्तापूर्ण निर्माण कराया जाए, ताकि दोबारा सड़क की बदहाल स्थिति न हो.