हरिद्वार मनसा देवी पैदल मार्ग का निर्माण शुरू, महीनों से परेशान थी जनता, ईटीवी भारत ग्राउंड रिपोर्ट का असर
ईटीवी भारत ने 10 सितंबर को मनसा देवी समेत हरिद्वार की बदहाल सड़कों पर ग्राउंड रिपोर्ट प्रकाशित की थी
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : October 7, 2026 at 12:34 PM IST
हरिद्वार: मानसून सीजन के बाद हरिद्वार शहर की बदहाल सड़कों की खराब स्थिति को लेकर ईटीवी भारत की टीम द्वारा की गई ग्राउंड रिपोर्ट का असर दिखाई देने लगा है. रिपोर्ट में मनसा देवी पैदल मार्ग समेत शहर के कई प्रमुख मार्गों पर गड्ढों, जलभराव और कीचड़ की समस्या को प्रमुखता से उठाया गया था. जिसके बाद अधिकारियों ने संज्ञान लिया और अब मनसा देवी मंदिर के पैदल मार्ग का निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है. पहले चरण में जेसीबी की मदद से सड़क को समतल करने का काम शुरू किया गया है. इसके अलावा अन्य कई क्षेत्र में भी सड़कों को गड्ढा मुक्त करने का अभियान शुरू किया गया है.
ईटीवी भारत की ग्राउंड रिपोर्ट का असर: मनसा देवी मंदिर जाने वाला पैदल मार्ग ब्रह्मपुरी क्षेत्र से गुजरता है. इस क्षेत्र में करीब 10 हजार की आबादी निवास करती है. इसके अलावा इस मार्ग से रोजाना हजारों श्रद्धालु पैदल मनसा देवी मंदिर जाते हैं. लेकिन इस सड़क की हालत लंबे समय से खराब बनी हुई थी. करीब सात महीने पहले उत्तराखंड जल संस्थान सीवर शाखा ने यहां सीवर लाइन तो डाल दी, लेकिन सड़क नहीं बनाई.
मनसा देवी पैदल मार्ग का निर्माण शुरू: उसके तीन महीने बाद सड़क को दोबारा खोदा गया और पेयजल निगम द्वारा पेयजल लाइन बिछाई गई थी. सड़क पर जगह जगह गड्ढे होने के साथ बारिश का पानी और कीचड़ जमा होने से श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों को आवाजाही में परेशानी हो रही थी. स्थानीय लोगों के मुताबिक, पहले यहां सीवर लाइन बिछाई गई थी, लेकिन इसके बाद सड़क की ठीक से मरम्मत नहीं की गई. उसके बाद पेयजल लाइन बिछाने के लिए भी सड़क खोदी गई थी. इसके बाद मार्ग की स्थिति और खराब हो गई थी.
महीनों से परेशान थी जनता, हमने उठाई थी समस्या: बीती दस सितंबर को ईटीवी भारत की टीम द्वारा की गई ग्राउंड रिपोर्ट में स्थानीय लोगों, दुकानदारों और यात्रियों ने सड़क की बदहाली से होने वाली परेशानियों को सामने रखा गया था. लोगों का कहना था कि खराब सड़क के कारण पैदल चलना मुश्किल हो गया है. बैटरी रिक्शा और ऑटो भी ठीक से नहीं चल पा रहे थे. बारिश के दौरान गड्ढों में पानी भरने से हादसे का खतरा और बढ़ जाता था. ईटीवी भारत ने इस जनसमस्या को प्रमुखता से प्रकाशित किया.
ईटीवी भारत की खबर के बाद पीडब्ल्यूडी ने सड़क निर्माण शुरू किया: हमारी रिपोर्ट के बाद अधिकारियों ने इसका संज्ञान लिया. लोक निर्माण विभाग ने सड़क को नए सिरे से बनाने का कार्य शुरू कर दिया है. वहीं अब निर्माण कार्य शुरू होने पर स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली है. पहले चरण में जेसीबी से सड़क को समतल किया जा रहा है. इसके बाद सड़क निर्माण का कार्य आगे बढ़ाया जाएगा. स्थानीय लोगों ने ईटीवी भारत की टीम का आभार जताते हुए उम्मीद जताई कि निर्माण कार्य जल्द पूरा होगा और सड़क निर्माण में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाएगा. लोगों ने मांग की कि निर्माण कार्य केवल खानापूर्ति तक सीमित न रहे और सड़क का गुणवत्तापूर्ण निर्माण कराया जाए, ताकि दोबारा सड़क की बदहाल स्थिति न हो.
क्या बोली स्थानीय जनता और पार्षद जानिए: स्थानीय जनता के साथ पार्षद ने ईटीवी भारत की टीम का आभार जताया है. लोगों ने कहा कि-
खुद वार्ड में आकर हमारी आवाज को उठाने का कार्य किया है. पहले सीवर और फिर पेयजल लाइन के कार्य के बाद सड़क पूरी तरह से खस्ताहाल हो गई थी. बजट की कमी के चलते सड़क नहीं बनाई जा रही थी. अब लोक निर्माण विभाग ने सड़क का निर्माण कार्य शुरू कर दिया है. उम्मीद है कि अच्छी गुणवत्ता के साथ सड़क निर्माण होगा, क्योंकि बार बार सड़कें नहीं बनती हैं.
-सोहित सेठी, स्थानीय पार्षद-
स्थानीय दुकानदार भी सड़क निर्माण शुरू होने से खुश हैं. उन्होंने कहा कि-
मनसा देवी मंदिर मार्ग की बदहाल सड़क के कारण पिछले सात महीने से स्थानीय व्यापारी, बाहर से आने वाले यात्री, ऑटो और रिक्शा वाले सब परेशान हैं. अब कुछ काम होता शुरू दिखाई दिया है. हमारी मांग है कि एक बार में ही अच्छी गुणवत्ता के साथ सड़क बननी चाहिए. ईटीवी भारत की टीम ने हमारी समस्या को प्रमुखता से उठाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद.
-सुरेश कुमार, स्थानीय दुकानदार-
एक और स्थानीय निवासी ने कहा कि-
पिछले कई महीनों से टूटी सड़क के कारण आवाजाही में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था. प्रशासन के सामने कई बार सड़क निर्माण की मांग उठाई. ईटीवी भारत की टीम ने भी हमारी इस समस्या को प्रमुखता से उठाया. जिसके बाद अब सड़क निर्माण का कार्य शुरू हुआ है. उम्मीद है कि सड़क निर्माण में कोई गड़बड़ी नहीं होगी और अच्छे तरीके से सड़क का निर्माण कार्य पूरा होगा.
-रवि कुमार, स्थानीय निवासी-
क्या बोले अधिकारी? हमने अधिकारियों से भी बात की. एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने कहा कि-
मनसा देवी पैदल मार्ग सीवर और पेयजल लाइन के कार्य के कारण क्षतिग्रस्त हो गया था. पूरे मार्ग पर नए सिरे से सड़क निर्माण का कार्य कराया जा रहा है. सड़क को समतल करने के बाद सीसी रोड बिछाई जाएगी.
-योगेश कुमार, अधिशासी अभियंता, लोक निर्माण विभाग-
अधिशासी अभियंता ने ये भी बताया कि मानसून सीजन के बाद 124 किलोमीटर तक की सड़कों पर पैच वर्क कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया. इसमें से 77 किलोमीटर की सड़कों का कार्य पूर्ण कर लिया गया है. कार्य योजना के अनुसार ही 15 अक्टूबर तक सभी सड़कों को गड्ढामुक्त कर दिया जाएगा.
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