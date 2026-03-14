6 साल बाद भी कठूमर सरकारी कॉलेज को खुद की छत का इंतजार, उधार के कमरों में चल रही है पढ़ाई
कॉलेज भवन का निर्माण पूरा नहीं होने के कारण कक्षाएं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कठूमर के कमरों में संचालित की जा रही हैं.
Published : March 14, 2026 at 2:58 PM IST
अलवर: जिले के कठूमर उपखंड मुख्यालय पर सरकारी कॉलेज खोलने की तत्कालीन गहलोत सरकार ने बजट में घोषणा कर वाहवाही लूट थी, लेकिन घोषणा के छह साल बाद भी विद्यार्थियों व स्टाफ को कॉलेज भवन नहीं मिल पाया है. नतीजतन कठूमर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में उधार के चार कमरों में कॉलेज का संचालन करना पड़ रहा है, जिससे विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित होने के साथ ही संसाधनों की कमी भी झेलनी पड़ रही है. हालांकि 2020 के बजट में घोषणा के बाद 2022 में सरकारी कॉलेज के भवन का निर्माण शुरू हो गया, लेकिन कार्य की धीमी गति और एनसीआर के चलते बार-बार ग्रेप (ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान) की पाबंदियां झेलने से छह साल बाद भी कॉलेज भवन का निर्माण कार्य पूरा नहीं हो पाया है. निर्माण कार्य में देरी पर सरकार भी कार्रवाई के नाम पर ठेकेदार पर पेनल्टी लगाने तक सीमित रही.
लंबे इंतजार के बाद जिले के दूरस्थ उपखंड कठूमर में तत्कालीन राज्य सरकार ने वर्ष 2020 के बजट में सरकारी कॉलेज खोलने की घोषणा की. इस पर क्षेत्रीय लोगों व विद्यार्थियों ने खुशी जताई थी, लेकिन कॉलेज को अब तक स्वयं का भवन नहीं मिल पाने से यह खुशी धरातल पर नहीं उतर सकी है. इस कारण कठूमर स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के भवन में स्वीकृत सरकारी कॉलेज का संचालन करना पड़ रहा है. हालांकि बजट घोषणा के बाद प्रशासन की ओर से कठूमर के खेल मैदान में सरकारी कॉलेज के लिए भूमि का आवंटन कर भवन निर्माण के लिए बजट भी आवंटित कर दिया गया. इतना ही नहीं, वर्ष 2022 में भवन निर्माण कार्य भी शुरू कर दिया गया, लेकिन अब तक कॉलेज भवन का निर्माण पूरा नहीं हो पाया है.
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शिलान्यास में देरी व ग्रेप की पाबंदी: कठूमर सरकारी कॉलेज भवन का निर्माण कर रहे ठेकेदार केडिया ने बताया कि पहले तो भवन निर्माण कार्य के शिलान्यास में करीब छह महीने की देरी हुई. वहीं कॉलेज भवन की जमीन पर पानी भरने से निर्माण कार्य में देरी हुई. इसके अलावा कठूमर के एनसीआर में शामिल होने से यहां ग्रेप की पाबंदियां भी रहीं, जिससे भी निर्माण कार्य प्रभावित हुआ. उन्होंने बताया कि पीडब्ल्यूडी की ओर से उन पर निर्माण कार्य में देरी के लिए पेनल्टी भी लगाई गई है, जिसका भुगतान विभाग को किया गया है. उन्होंने बताया कि प्रयास किया जा रहा है कि आगामी 15 अप्रैल तक कॉलेज भवन का निर्माण कार्य पूरा कर विभाग को सौंप दिया जाए. उन्होंने बताया कि कॉलेज भवन का निर्माण कार्य करीब तीन साल से विलंब से चल रहा है. कठूमर कॉलेज में 550 बच्चे अध्यनरत है, वहीं 6 शिक्षक बच्चों को पढ़ाते हैं .
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ठेकेदार पर पेनल्टी भी लगाई: पीडब्ल्यूडी विभाग के सहायक अभियंता विशाल कुमार ने बताया कि कठूमर में महाविद्यालय का भवन 2023 तक तैयार होना था, लेकिन कई कारणों से निर्माण कार्य में विलंब हुआ है. उन्होंने बताया कॉलेज भवन के लिए चिन्हित भूमि डाउन एरिया है, जिसके चलते बारिश के दौरान पानी भर जाता है. इससे निर्माण कार्य प्रभावित हुआ है. विभाग की ओर से पूर्व में ठेकेदार को निर्माण कार्य में तेजी लाने के निर्देश भी दिए गए हैं. निर्माण कार्य में देरी को लेकर उनकी ओर से उच्च अधिकारियों को ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई के लिए लिखा गया, लेकिन ठेकेदार की ओर से जमीन पर पानी भरने आदि के फोटो पेश कर समस्या बताई गई. उन्होंने बताया कि निर्माण कार्य में देरी को लेकर ठेकेदार पर पेनल्टी लगाने की कार्रवाई भी की गई है. राजकीय महाविद्यालय कठूमर के कार्यवाहक प्राचार्य रामावतार मीणा ने बताया कि कॉलेज भवन का निर्माण कार्य अभी पूरा नहीं होने के कारण विद्यार्थियों की कक्षाएं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कठूमर के कमरों में संचालित की जा रही हैं.