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6 साल बाद भी कठूमर सरकारी कॉलेज को खुद की छत का इंतजार, उधार के कमरों में चल रही है पढ़ाई

कठूमर के सरकारी कॉलेज का निर्माणाधीन भवन ( ETV Bharat Alwar )