झारखंड में हाईवे विकास को रफ्तार: पलमा-गुमला फोरलेन तैयार, छत्तीसगढ़ सीमा से गुमला तक ग्रीनफील्ड सड़क का निर्माण जारी
झारखंड में पलमा-गुमला के बीच 63.17 किलोमीटर लंबे फोरलेन मार्ग का निर्माण पूरा हो चुका है. राजेश कुमार सिंह की रिपोर्ट.
Published : October 16, 2026 at 12:23 PM IST
रांची : झारखंड में राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास को नई गति मिल रही है. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी NHAI की दो महत्वपूर्ण परियोजनाओं से गुमला और आसपास के क्षेत्रों में आवागमन आसान होने के साथ व्यापार और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है. पलमा से गुमला तक NH-43 के लगभग 63.17 किलोमीटर लंबे फोरलेन मार्ग का निर्माण पूरा हो चुका है और इस पर वाहनों का परिचालन शुरू हो गया है. वहीं, झारखंड-छत्तीसगढ़ सीमा से गुमला के भरदा तक 32.37 किलोमीटर लंबे फोरलेन ग्रीनफील्ड हाईवे का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है.
पलमा-गुमला फोरलेन तैयार, 1908 करोड़ की लागत
NHAI के क्षेत्रीय कार्यालय, रांची के तहत पलमा-गुमला फोरलेन परियोजना का निर्माण NH-43 के किलोमीटर 26 से किलोमीटर 89.170 तक किया गया है. लगभग 63.17 किलोमीटर लंबी इस परियोजना पर सिविल निर्माण लागत और निर्माण-पूर्व व्यय सहित करीब 1,908.43 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं. निर्माण कार्य पूरा होने के बाद इस मार्ग पर यातायात शुरू कर दिया गया है. परियोजना का पूर्णता प्रमाण-पत्र 31 जनवरी 2027 तक जारी किए जाने की संभावना जताई गई है.
बेहतर सड़क संपर्क से क्षेत्र की बदलेगी तस्वीर
NHAI के क्षेत्रीय अधिकारी संतोष कुमार आर्य ने कहा कि पलमा-गुमला फोरलेन परियोजना झारखंड में सड़क अवसंरचना को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि है. बेहतर सड़क संपर्क से यात्रियों की सुविधा के साथ स्थानीय व्यापार, रोजगार और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा. इसके अलावा कृषि उत्पादों, औद्योगिक कच्चे माल और अन्य वस्तुओं की ढुलाई आसान होने से स्थानीय कारोबार को भी फायदा मिलने की उम्मीद है.
छत्तीसगढ़ सीमा से गुमला तक बनेगा ग्रीनफील्ड हाईवे
पलमा-गुमला फोरलेन के बाद अब झारखंड-छत्तीसगढ़ सीमा से गुमला के भरदा तक नए फोरलेन ग्रीनफील्ड हाईवे का निर्माण महत्वपूर्ण परियोजना के रूप में सामने आया है. NH-43 के किलोमीटर 0 से किलोमीटर 32.370 तक बनने वाली इस सड़क पर करीब 869.58 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं.
परियोजना का निर्माण कार्य 18 फरवरी 2026 को शुरू हुआ था. इसे लगभग 730 दिनों में पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है. इसके तहत चार लेन की सड़क के अलावा 15 पुल, 22 ग्रेड-सेपरेटेड संरचनाएं, 95 बॉक्स कल्वर्ट, तीन पाइप कल्वर्ट और लगभग 10.08 किलोमीटर लंबी सर्विस रोड का निर्माण किया जाएगा. यात्रियों की सुविधा के लिए विश्राम स्थलों का भी विकास किया जा रहा है.
NHAI के GM और परियोजना निदेशक के विचार
NHAI के महाप्रबंधक विजय कुमार का कहना है कि यह परियोजना झारखंड और छत्तीसगढ़ के बीच संपर्क और परिवहन व्यवस्था को मजबूत करेगी. इससे व्यापार, कृषि उत्पादों की आवाजाही, स्थानीय उद्योगों और रोजगार के अवसरों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है.
NHAI के परियोजना निदेशक, PIU गुमला, कुमार गौतम ने कहा कि पलमा-गुमला खंड पर परिचालन शुरू हो चुका है, जबकि झारखंड-छत्तीसगढ़ सीमा से गुमला के भरदा तक फोरलेन हाईवे का निर्माण जारी है. परियोजनाओं में गुणवत्ता, सड़क सुरक्षा और यात्रियों की सुविधा को प्राथमिकता दी जा रही है.
सड़क सुरक्षा और आपातकालीन सहायता पर जोर
राष्ट्रीय राजमार्गों पर यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सड़क संकेतकों, क्रैश बैरियर और जंक्शन सुधार जैसे उपायों पर जोर दिया जा रहा है. किसी भी आपात स्थिति में राजमार्ग पर यात्रा करने वाले लोग 1033 हेल्पलाइन पर संपर्क कर सकते हैं. जरूरत के अनुसार एंबुलेंस, पेट्रोलिंग वाहन और क्रेन जैसी सहायता उपलब्ध कराने की व्यवस्था है. एंबुलेंस सेवाओं में GPS/VTS तकनीक के उपयोग से त्वरित सहायता उपलब्ध कराने पर भी जोर दिया जा रहा है.
1 लाख से अधिक पौधों के रोपण का प्रावधान
सड़क निर्माण के साथ पर्यावरण संरक्षण को भी परियोजना का हिस्सा बनाया गया है. पलमा-गुमला फोरलेन परियोजना के तहत कुल 1,04,250 पौधे लगाने का प्रावधान है, इनमें से 26,228 पौधे लगाए जा चुके हैं. इसके अतिरिक्त 45,417 पौधों के रोपण के लिए आवश्यक राशि वन विभाग के खाते में जमा की गई है. शेष पौधारोपण के लिए भी प्रक्रिया आगे बढ़ाई गई है.
दोनों परियोजनाओं से गुमला और आसपास के क्षेत्रों में परिवहन सुविधाओं के विस्तार के साथ स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलने की उम्मीद है. निर्माण कार्यों से श्रमिकों, तकनीकी कर्मियों, मशीन ऑपरेटरों और निर्माण सामग्री की आपूर्ति से जुड़े लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा हो रहे हैं.
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