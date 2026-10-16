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झारखंड में हाईवे विकास को रफ्तार: पलमा-गुमला फोरलेन तैयार, छत्तीसगढ़ सीमा से गुमला तक ग्रीनफील्ड सड़क का निर्माण जारी

पलमा गुमला फोरलेन रोड ( Etv Bharat )

रांची : झारखंड में राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास को नई गति मिल रही है. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी NHAI की दो महत्वपूर्ण परियोजनाओं से गुमला और आसपास के क्षेत्रों में आवागमन आसान होने के साथ व्यापार और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है. पलमा से गुमला तक NH-43 के लगभग 63.17 किलोमीटर लंबे फोरलेन मार्ग का निर्माण पूरा हो चुका है और इस पर वाहनों का परिचालन शुरू हो गया है. वहीं, झारखंड-छत्तीसगढ़ सीमा से गुमला के भरदा तक 32.37 किलोमीटर लंबे फोरलेन ग्रीनफील्ड हाईवे का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है.

पलमा-गुमला फोरलेन तैयार, 1908 करोड़ की लागत