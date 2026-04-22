ETV Bharat / state

विश्व शांति के लिए पार्थिव शिवलिंग का निर्माण, भीषण गर्मी के बीच दिखा शिवभक्तों का जोश

जांजगीर चांपा : एक ओर विश्व स्तर पर युद्ध छिड़ी हुई है, वहीं दूसरी ओर विश्व शान्ति की कामना को लेकर महाकाल को प्रसन्न करने के लिए पूजा अर्चना की जा रही है. जांजगीर चांपा जिले के हाई स्कूल मैदान में मंगलवार की रात आस्था और विश्वास की विशाल रूप देखने को मिला. 501 परिवार ने एक साथ मिलकर पार्थिव शिवलिंग का अभिषेक किया और महादेव में विश्व शांति की कामना की.





तेज गर्मी के बीच रुद्राभिषेक

जांजगीर चांपा जिला के हाईस्कूल ग्राउंड में मंगलवार को सामूहिक रुद्राभिषेक का आयोजन किया गया. जिसमें जिले के साथ बिलासपुर, कोरबा और रायगढ़ क्षेत्र से भी श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया. जांजगीर की तेज गर्मी के बाद भी श्रद्धालुओं ने रात में आयोजित इस भक्तिमय संध्या में शिवजी की आराधना कर मंगलकामना की. इस आयोजन में शामिल श्रद्धालुओं ने भोले नाथ का अभिषेक कर खुशी जताई.आयोजन के मुख्य पुजारी नागेंद्र शर्मा ने कहा कि बिलासपुर जिला में तीन वर्षो से पार्थिव शिवलिंग की सामूहिक अभिषेक का आयोजन किया जा रहा है.