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विश्व शांति के लिए पार्थिव शिवलिंग का निर्माण, भीषण गर्मी के बीच दिखा शिवभक्तों का जोश

जांजगीर चांपा में विश्व शांति के लिए 501 पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया गया. शिवलिंग के निर्माण के दौरान पूरा माहौल भक्तिमय हो गया.

construction of Shivalinga
विश्व शांति के लिए पार्थिव शिवलिंग का निर्माण (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : April 22, 2026 at 5:46 PM IST

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जांजगीर चांपा : एक ओर विश्व स्तर पर युद्ध छिड़ी हुई है, वहीं दूसरी ओर विश्व शान्ति की कामना को लेकर महाकाल को प्रसन्न करने के लिए पूजा अर्चना की जा रही है. जांजगीर चांपा जिले के हाई स्कूल मैदान में मंगलवार की रात आस्था और विश्वास की विशाल रूप देखने को मिला. 501 परिवार ने एक साथ मिलकर पार्थिव शिवलिंग का अभिषेक किया और महादेव में विश्व शांति की कामना की.

तेज गर्मी के बीच रुद्राभिषेक

जांजगीर चांपा जिला के हाईस्कूल ग्राउंड में मंगलवार को सामूहिक रुद्राभिषेक का आयोजन किया गया. जिसमें जिले के साथ बिलासपुर, कोरबा और रायगढ़ क्षेत्र से भी श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया. जांजगीर की तेज गर्मी के बाद भी श्रद्धालुओं ने रात में आयोजित इस भक्तिमय संध्या में शिवजी की आराधना कर मंगलकामना की. इस आयोजन में शामिल श्रद्धालुओं ने भोले नाथ का अभिषेक कर खुशी जताई.आयोजन के मुख्य पुजारी नागेंद्र शर्मा ने कहा कि बिलासपुर जिला में तीन वर्षो से पार्थिव शिवलिंग की सामूहिक अभिषेक का आयोजन किया जा रहा है.

Construction of mortal Shivalinga
विश्व शांति के लिए पार्थिव शिवलिंग का निर्माण (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
विश्व शांति के लिए पार्थिव शिवलिंग का निर्माण (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
Crowd of Shiva devotees in construction of Shivalinga
पार्थिव शिवलिंग का निर्माण (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

पहली बार जांजगीर में 501 परिवारों को शामिल किया गया. इसमें जात पात या ऊंच नीच को दर किनार कर सभी वर्ग मिलकर जांजगीर चांपा जिला को शिवमय किया गया. आगे भी इस आयोजन को प्रदेश भर में विस्तार करने की योजना है- नागेंद्र शर्मा,मुख्य पुजारी

विश्व शांति के लिए जांजगीर के हाईस्कूल मैदान में किए गए धार्मिक अनुष्ठान से पूरा नगर भक्ति भाव से शिवमय हो गया. भजन के साथ शिव तांडव स्त्रोत और आतिशबाजी मुख्य आकर्षण का केंद्र रहा. वहीं जिला पहली बार आयोजित सामूहिक रुद्राभिषेक में युवा पीढ़ी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया.

enthusiasm of Shiva devotees
भीषण गर्मी के बीच दिखा शिवभक्तों का जोश (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

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