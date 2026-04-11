सूतियापाट जलाशय से निकलेगी नहर, कवर्धा में सिंचाई की परेशानी खत्म, 46 गांवों को होगा फायदा
कवर्धा में सिंचाई के लिए साय सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. पंडरिया विधायक भावना बोहरा ने नहर परियोजना का भूमिपूजन किया है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : April 11, 2026 at 8:41 PM IST
कवर्धा: भीषण गर्मी में छत्तीसगढ़ के कवर्धा को नहर विस्तारीकरण की सौगात मिली है. जिले के लोहारा क्षेत्र में बहुप्रतीक्षित सिंचाई सुविधा का भूमिपूजन हुआ है. पंडरिया विधायक भावना बोहरा ने सूतियापाट जलाशय मध्यम परियोजना अंतर्गत मुख्य नहर के विस्तारीकरण एवं माइनर नहरों के निर्माण कार्य का ग्राम खैरबाना से भूमि पूजन कर विधिवत शुभारंभ किया.
विधायक भावना बोहरा ने थामी जेसीबी की कमान
कार्यक्रम के दौरान विधायक भावना बोहरा का अलग ही अंदाज देखने को मिला, जब वे स्वयं जेसीबी मशीन पर सवार होकर नहर खुदाई कार्य की शुरुआत करती नजर आईं. उनके इस पहल ने कार्यक्रम को खास बना दिया और क्षेत्र में विकास कार्यों के प्रति उनकी सक्रियता और प्रतिबद्धता को भी दर्शाया.
नहर विस्तारीकरण की मांग उनके राजनीतिक जीवन की शुरुआत से जुड़ी रही है. इस मांग को लेकर मैंने पदयात्रा की और लंबे समय तक संघर्ष किया. आज इस परियोजना का शुभारंभ मेरे लिए गर्व और संतोष का विषय है. इससे हजारों किसानों को राहत मिलेगी और क्षेत्र के विकास को नई दिशा मिलेगी- भावना बोहरा, बीजेपी विधायक
40 करोड़ की लागत से बनेगी नहर
करीब 40 करोड़ रुपये की लागत से तैयार होने वाली इस परियोजना से क्षेत्र के लगभग 46 गांवों को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है. परियोजना के पूरे होने के बाद किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी उपलब्ध होगा, जिससे कृषि उत्पादन में वृद्धि होगी. इसके साथ ही कई गांवों में पेयजल की समस्या भी काफी हद तक दूर होने की संभावना है.