लखनऊ में इंजीनियरिंग कॉलेज के पास पुल निर्माण अगले माह से, रिंग रोड पूरी तरह होगी एलिवेटेड, 50 करोड़ रुपये होंगे खर्च

शहर में बढ़ते वाहनों और रोजाना होने वाले जाम से परेशान लोगों को मिलेगी राहत.

प्रतीकात्मक फोटो.
प्रतीकात्मक फोटो. (Photo Credit; ETV BHARAT)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 4, 2025 at 10:22 AM IST

2 Min Read
लखनऊ : शहर के यातायात को सुगम बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए इंजीनियरिंग कॉलेज के पास रिंग रोड पर पुल का निर्माण कार्य अगले माह से शुरू होने वाला है. इससे पूरी रिंग रोड एलिवेटेड हो जाएगी. इस महत्वपूर्ण परियोजना पर कुल 50 करोड़ रुपये का खर्च अनुमानित है. नगर निगम और लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों ने इसकी पुष्टि की है. शहर में बढ़ते वाहनों और रोजाना होने वाले जाम से परेशान नागरिकों के लिए यह खबर राहत भरी है.

इंजीनियरिंग कॉलेज क्षेत्र रिंग रोड का एक व्यस्त हिस्सा है, जहां छात्रों, कर्मचारियों और स्थानीय लोगों की भारी आवाजाही रहती है. वर्तमान में यहां क्रॉसिंग और सिग्नल पर लंबा इंतजार करना पड़ता है. नया पुल बनने से वाहन ऊपर से गुजरेंगे, जिससे नीचे सड़क लोकल ट्रैफिक के लिए मुक्त हो जाएगी.

अधिकारियों के अनुसार, पुल की लंबाई करीब 1.5 किलोमीटर होगी और यह रिंग रोड के पूरे हिस्से को एलिवेटेड बना देगा. इससे शहर की मुख्य रिंग रोड पूरी तरह ऊंची हो जाएगी, जो आने-जाने में समय और ईंधन की भी बचत करेगी.

रक्षा मंत्री और लखनऊ के सांसद राजनाथ सिंह ने बताया कि परियोजना की लागत 50 करोड़ रुपये रखी गई है, जिसमें पुल का डिजाइन, सामग्री, मजदूरों की मजदूरी और अन्य खर्च शामिल हैं. यह राशि राज्य सरकार और केंद्र की सहायता से जुटाई जाएगी. केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी की ओर से इसको हरी झंडी दी गई है. यह सड़क नेशनल हाईवे की है, मगर राज्य पीडब्ल्यूडी के माध्यम से सेतु निर्माण निगम इस पुल का निर्माण करेगा.

पुल बनने के बाद करीब 13 किलोमीटर एलिवेटेड हो जाएगा. जिस चौराहे पर लगने वाला जाम कम हो जाएगा. अगले महीने से इसका निर्माण शुरू किया जाएगा और अगले डेढ़ से 2 साल में निर्माण पूरा हो जाएगा.

