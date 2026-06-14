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लखनऊ स्टेशन पर एयर कॉनकोर्स का निर्माण कार्य शुरू, 21 ट्रेनों का बदला रास्ता, जानिए रूट

प्रतीकात्मक फोटो. ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ: रेलवे भूमि विकास प्राधिकरण लखनऊ स्टेशन पर एयर कॉनकोर्स निर्माण करा रहा है. लखनऊ स्टेशन के प्लेटफॉर्म संख्या चार पर ब्लॉक लिए जाने के कारण उत्तर रेलवे प्रशासन ने आज यानि रविवार से 23 जून तक कुछ ट्रेनों का मार्ग अस्थायी रूप से बदलने का फैसला लिया है. रेलगाड़ियों का संचालन लखनऊ स्टेशन के स्थान पर अमौसी–ट्रांसपोर्ट नगर–उतरेटिया रेलखंड से किया जाएगा. उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल के सीनियर डीसीएम समर्थ गुप्ता ने बताया कि यात्रियों की सुविधा के लिए ट्रेनों को समय पर भी संचालित किया जाएगा. रोजाना 23 जून तक 14307 प्रयागराज संगम–बरेली एक्सप्रेस रोजाना 23 जून तक

14241 प्रयागराज संगम–सहारनपुर एक्सप्रेस रोजाना 23 जून तक

14242 सहारनपुर–प्रयागराज संगम एक्सप्रेस रोजाना 23 जून तक

13257 दानापुर–आनंद विहार टर्मिनल एक्सप्रेस रोजाना 23 जून तक

13258 आनंद विहार टर्मिनल–दानापुर एक्सप्रेस

15127 बनारस–नई दिल्ली एक्सप्रेस रोजाना 23 जून तक

15128 नई दिल्ली–बनारस एक्सप्रेस रोजाना 23 जून तक

15119 बनारस–देहरादून एक्सप्रेस रोजाना 23 जून तक

15120 देहरादून–बनारस एक्सप्रेस रोजाना 23 जून तक