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लखनऊ स्टेशन पर एयर कॉनकोर्स का निर्माण कार्य शुरू, 21 ट्रेनों का बदला रास्ता, जानिए रूट

लखनऊ स्टेशन के प्लेटफॉर्म संख्या चार पर ब्लॉक लिए जाने के कारण परिवर्तन.

प्रतीकात्मक फोटो.
प्रतीकात्मक फोटो. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 14, 2026 at 2:27 PM IST

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लखनऊ: रेलवे भूमि विकास प्राधिकरण लखनऊ स्टेशन पर एयर कॉनकोर्स निर्माण करा रहा है. लखनऊ स्टेशन के प्लेटफॉर्म संख्या चार पर ब्लॉक लिए जाने के कारण उत्तर रेलवे प्रशासन ने आज यानि रविवार से 23 जून तक कुछ ट्रेनों का मार्ग अस्थायी रूप से बदलने का फैसला लिया है. रेलगाड़ियों का संचालन लखनऊ स्टेशन के स्थान पर अमौसी–ट्रांसपोर्ट नगर–उतरेटिया रेलखंड से किया जाएगा. उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल के सीनियर डीसीएम समर्थ गुप्ता ने बताया कि यात्रियों की सुविधा के लिए ट्रेनों को समय पर भी संचालित किया जाएगा.

रोजाना 23 जून तक

  • 14307 प्रयागराज संगम–बरेली एक्सप्रेस रोजाना 23 जून तक
  • 14241 प्रयागराज संगम–सहारनपुर एक्सप्रेस रोजाना 23 जून तक
  • 14242 सहारनपुर–प्रयागराज संगम एक्सप्रेस रोजाना 23 जून तक
  • 13257 दानापुर–आनंद विहार टर्मिनल एक्सप्रेस रोजाना 23 जून तक
  • 13258 आनंद विहार टर्मिनल–दानापुर एक्सप्रेस
  • 15127 बनारस–नई दिल्ली एक्सप्रेस रोजाना 23 जून तक
  • 15128 नई दिल्ली–बनारस एक्सप्रेस रोजाना 23 जून तक
  • 15119 बनारस–देहरादून एक्सप्रेस रोजाना 23 जून तक
  • 15120 देहरादून–बनारस एक्सप्रेस रोजाना 23 जून तक

अन्य ट्रेनें

  • 15075 शक्तिनगर–टनकपुर एक्सप्रेस (निर्धारित संचालन दिवसों पर)
  • 15073 सिंगरौली–टनकपुर एक्सप्रेस (निर्धारित संचालन दिवसों पर)
  • 15074 टनकपुर–सिंगरौली एक्सप्रेस (निर्धारित संचालन दिवसों पर)
  • 15076 टनकपुर–शक्तिनगर एक्सप्रेस (निर्धारित संचालन दिवसों पर)
  • 13037 हावड़ा–देहरादून एक्सप्रेस (निर्धारित संचालन दिवसों पर)
  • 13035 हावड़ा–देहरादून एक्सप्रेस (निर्धारित संचालन दिवसों पर)
  • 13038 देहरादून–हावड़ा एक्सप्रेस (निर्धारित संचालन दिवसों पर)
  • 13036 देहरादून–हावड़ा एक्सप्रेस (निर्धारित संचालन दिवसों पर)
  • 14523 बरौनी–अम्बाला कैंट एक्सप्रेस (15, 18 और 22 जून )
  • 14524 अम्बाला कैंट–बरौनी एक्सप्रेस (16, 20 और 23 जून)
  • 14229 प्रयागराज संगम–योगनगरी ऋषिकेश एक्सप्रेस (14, 16, 18, 21 और 23 जून)
  • 14230 योगनगरी ऋषिकेश–प्रयागराज संगम एक्सप्रेस (15, 17, 19 एवं 22 जून)

उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल के सीनियर डीसीएम समर्थ गुप्ता ने बताया कि सभी ट्रेनों का संचालन लखनऊ स्टेशन के स्थान पर अमौसी–ट्रांसपोर्ट नगर–उतरेटिया रेलखंड के माध्यम से किया जाएगा. मार्ग परिवर्तित रेलगाड़ियों को अमौसी स्टेशन पर 10 मिनट और उतरेटिया स्टेशन पर पांच मिनट का अतिरिक्त ठहराव प्रदान किया जाएगा. यात्रियों से अनुरोध है कि सुविधाजनक और सुरक्षित यात्रा के लिए टिकट सिर्फ अधिकृत माध्यमों से ही लें. यात्रा संबंधी जानकारी लेने और अनारक्षित टिकट बुक करने हेतु रेलवन (Rail One) ऐप का प्रयोग करें.

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