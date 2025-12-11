गुप्त वृंदावन धाम में बन रही अनूठी कमान छतरी, नजर आएगा वैदिक आर्किटेक्चर-आधुनिक डिजाइन का अनोखा मिश्रण
जयपुर का गुप्त वृंदावन धाम अपने अनोखे शिखर और कमान छतरी के कारण देश-दुनिया का ध्यान अपनी और खींचेगा. देखिए रिपोर्ट...
December 11, 2025
जयपुर: गुलाबी नगरी में एक ऐसा मंदिर आकार ले रहा है, जो न सिर्फ भक्ति का केंद्र बनेगा, बल्कि तकनीक और सांस्कृतिक शिक्षा का संगम भी होगा. 'गुप्त वृंदावन धाम' हरे कृष्णा मूवमेंट का मेगा प्रोजेक्ट है. दावा किया जा रहा है यहां 180 फीट ऊंचाई पर 108 फीट चौड़ी दुनिया की सबसे बड़ी कमान छतरी बनाई जा रही है.
इंजीनियरिंग का कमाल : गुप्त वृंदावन धाम अपने अनोखे शिखर और अनूठी कमान छतरी के कारण देश-दुनिया का ध्यान अपनी और खींचेगा. धाम के अध्यक्ष अमितासना दास के अनुसार ये शिखर पूरी तरह वैदिक आर्किटेक्चर और आधुनिक डिजाइन का अनोखा मिश्रण है. आकर्षण का सबसे बड़ा केंद्र यहां बन रही विशाल कमान छतरी होगी, जिसकी ऊंचाई 180 फीट (करीब 55 मीटर) होगी.
वहीं, इन कमान छतरी की चौड़ाई 108 फीट (करीब 33 मीटर) होगी. उन्होंने इसे इंजीनियरिंग चमत्कार बताते हुए कहा कि इतनी ऊंचाई पर इतनी चौड़ी छतरी बनाने के लिए हरियाणा से 450 टन क्षमता की स्पेशल क्रेन मंगवाई गई है, जिसका रोजाना किराया ही 1 लाख रुपए है. इसी कारण कार्य तेजी से चल रहा है और लक्ष्य है कि शिखर निर्माण अगले तीन महीनों में पूरा हो जाए. मंदिर प्रबंधन चाहता है कि जयपुर की स्थापना के 300 वर्ष पूरे होने पर, वर्ष 2027 की भव्य उत्सव परंपरा में ये धाम भी शहर की सांस्कृतिक पहचान के रूप में जुड़ जाए.
गुप्त वृंदावन धाम की अनूठी कमान छतरी :
- 180 फीट ऊंची और 108 फीट चौड़ी विशाल कमान छतरी.
- शिखर में वैदिक आर्किटेक्चर और आधुनिक डिजाइन का मिश्रण.
- निर्माण के लिए 450 टन क्षमता वाली स्पेशल क्रेन.
- हरियाणा से मंगवाई क्रेन का किराया 1 लाख रुपए प्रतिदिन.
- तीन महीनों में शिखर निर्माण पूरा करने का लक्ष्य.
शिखर का अनोखा डिजाइन : जहां पारंपरिक मंदिरों के शिखर ऊपर जाते हुए टेपर यानी पतले और नुकीले होते हैं, वहीं गुप्त वृंदावन धाम में इसे 'छतरी' के रूप में डिजाइन किया गया है. अमितासना दास ने बताया कि रात में इस शिखर पर लगाई गई ग्लास क्लैडिंग पर प्रोजेक्शन मैपिंग होगी, जहां श्रीकृष्ण की लीलाएं, रामायण, गीता और महाभारत के दृश्य जीवंत दिखाई देंगे.
सिर्फ मंदिर नहीं, एक सांस्कृतिक केंद्र : ये मंदिर सिर्फ पूजा-पाठ का स्थान नहीं होगा, बल्कि सांस्कृतिक और आध्यात्मिक केंद्र होगा. यहां बेसमेंट-1 में अंडरग्राउंड पार्किंग, बेसमेंट-2 में बुक स्टोर, एआरओ प्लांट, मेंटेनेंस स्टोर होगा. इसके बाद ग्राउंड फ्लोर पर बड़ा कन्वेंशन हॉल, डाइनिंग एरिया, अन्नदान हॉल, फिर फर्स्ट फ्लोर पर गीता एग्जीबिशन, श्रील प्रभुपाद प्रदर्शनी, 'गुप्त वृंदावन' की कहानी का 3D आर्ट और एनीमेशन, एजुकेशन हॉल, थिएटर होगा. इसके बाद दूसरी-तीसरी और चौथी फ्लोर पर मुख्य मंदिर परिसर होगा, जहां कृष्ण-बलराम, राधा-श्यामसुंदर, गौरा-निताई की भव्य मूर्तियां, आध्यात्मिक शिक्षा हॉल बनाया जाएगा. पांचवीं फ्लोर पर सात्विक रेस्त्रां होगा.
टेक्नोलॉजी से जुड़ेगा अध्यात्म :
- ग्लास क्लैडिंग पर प्रोजेक्शन मैपिंग से रामायण-महाभारत के दृश्य.
- 3D एनीमेशन में 'गुप्त वृंदावन' की कथा.
- युवा और बच्चों के लिए इंटरैक्टिव अध्यात्म शिक्षा.
- आधुनिक ऑडिटोरियम में सांस्कृतिक कार्यक्रम और सेमिनार.
जयपुर के लिए नया 'स्पिरिचुअल लैंडमार्क' : जैसे वृंदावन राधा-कृष्ण की भक्ति का धाम माना जाता है, उसी भाव से जयपुर में भी ये मंदिर नई सांस्कृतिक पहचान बनाएगा. विशाल शिखर, आधुनिक तकनीक, अध्यात्म और कला ये सब मिलकर गुप्त वृंदावन धाम को भविष्य का एक भव्य सांस्कृतिक और आध्यात्मिक केंद्र बनाएगा.