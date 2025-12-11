ETV Bharat / state

गुप्त वृंदावन धाम में बन रही अनूठी कमान छतरी, नजर आएगा वैदिक आर्किटेक्चर-आधुनिक डिजाइन का अनोखा मिश्रण

जयपुर गुप्त वृंदावन धाम मंदिर... ( Source : Gupt Vrindavan Dham )

जयपुर: गुलाबी नगरी में एक ऐसा मंदिर आकार ले रहा है, जो न सिर्फ भक्ति का केंद्र बनेगा, बल्कि तकनीक और सांस्कृतिक शिक्षा का संगम भी होगा. 'गुप्त वृंदावन धाम' हरे कृष्णा मूवमेंट का मेगा प्रोजेक्ट है. दावा किया जा रहा है यहां 180 फीट ऊंचाई पर 108 फीट चौड़ी दुनिया की सबसे बड़ी कमान छतरी बनाई जा रही है. इंजीनियरिंग का कमाल : गुप्त वृंदावन धाम अपने अनोखे शिखर और अनूठी कमान छतरी के कारण देश-दुनिया का ध्यान अपनी और खींचेगा. धाम के अध्यक्ष अमितासना दास के अनुसार ये शिखर पूरी तरह वैदिक आर्किटेक्चर और आधुनिक डिजाइन का अनोखा मिश्रण है. आकर्षण का सबसे बड़ा केंद्र यहां बन रही विशाल कमान छतरी होगी, जिसकी ऊंचाई 180 फीट (करीब 55 मीटर) होगी. अमितासना दास का बड़ा दावा, सुनिए... (ETV Bharat Jaipur) वहीं, इन कमान छतरी की चौड़ाई 108 फीट (करीब 33 मीटर) होगी. उन्होंने इसे इंजीनियरिंग चमत्कार बताते हुए कहा कि इतनी ऊंचाई पर इतनी चौड़ी छतरी बनाने के लिए हरियाणा से 450 टन क्षमता की स्पेशल क्रेन मंगवाई गई है, जिसका रोजाना किराया ही 1 लाख रुपए है. इसी कारण कार्य तेजी से चल रहा है और लक्ष्य है कि शिखर निर्माण अगले तीन महीनों में पूरा हो जाए. मंदिर प्रबंधन चाहता है कि जयपुर की स्थापना के 300 वर्ष पूरे होने पर, वर्ष 2027 की भव्य उत्सव परंपरा में ये धाम भी शहर की सांस्कृतिक पहचान के रूप में जुड़ जाए. गुप्त वृंदावन धाम की अनूठी कमान छतरी :