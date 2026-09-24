चीन युद्ध के बाद वीरान हुए जादुंग में बने 6 होमस्टे, वाइब्रेंट विलेज पर्यटन के लिए ग्रामीणों ने नियमों में मांगी ढील
ग्रामीणों का कहना है कि इनर लाइन की पाबंदियों के चलते होमस्टे तैयार होने के बाद भी पर्यटन गतिविधियों को अपेक्षित गति नहीं मिल पाएगी.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : September 24, 2026 at 1:25 PM IST
उत्तरकाशी: भारत-चीन सीमा से सटे जादुंग गांव में पर्यटन विकास की योजना अब धरातल पर दिखाई देने लगी है. केंद्र सरकार की वाइब्रेंट विलेज योजना के तहत समुद्रतल से करीब 12 हजार फीट की ऊंचाई पर बसे जादुंग में छह होमस्टे का निर्माण लगभग पूरा हो गया है. इन होमस्टे को जल्द ही भूमि स्वामी ग्रामीणों को सौंपे जाने की उम्मीद है. हालांकि, ग्रामीणों का कहना है कि इनर लाइन की पाबंदियों के चलते होमस्टे तैयार होने के बाद भी पर्यटन गतिविधियों को अपेक्षित गति नहीं मिल पाएगी.
जादुंग में छह होमस्टे का निर्माण पूरा: वर्ष 1962 में भारत-चीन युद्ध के बाद जादुंग गांव से ग्रामीणों को विस्थापित किया गया था. अब सरकार की ओर से सीमांत गांवों को दोबारा आबाद करने और पर्यटन से जोड़ने की पहल की जा रही है. इसी के तहत जादुंग में प्रथम चरण में छह होमस्टे तैयार किए गए हैं.
निर्माण कार्य का राजस्व विभाग और ग्राम पर्यटन समिति जादुंग की ओर से निरीक्षण भी किया गया है. ग्रामीणों के अनुसार मुख्य सचिव के जल्द जादुंग पहुंचकर व्यवस्थाओं का निरीक्षण करने की संभावना है. उन्हें उम्मीद है कि इस दौरान तैयार होमस्टे ग्रामीणों को सौंपने की प्रक्रिया भी आगे बढ़ेगी.
रात में ठहरने की अनुमति नहीं मिलने से चिंता: ग्रामीणों का कहना है कि जादुंग और नेलांग क्षेत्र में इनर लाइन के नियमों की बाध्यताएं अभी भी बरकरार हैं. इसके कारण रात में पर्यटकों के ठहरने सहित आवाजाही को लेकर कई तरह की पाबंदियां हैं. ग्रामीणों को अपने पारंपरिक धार्मिक आयोजनों और पूजा के लिए भी अनुमति की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है. ऐसे में उनका कहना है कि यदि होमस्टे में पर्यटकों को ठहराने की सुविधा ही सुगम नहीं होगी, तो पर्यटन योजना का उद्देश्य पूरी तरह हासिल करना मुश्किल होगा.
ग्रामीणों ने आवाजाही के नियमों में ढील की उठाई मांग: ग्राम पर्यटन समिति जादुंग के कोषाध्यक्ष भवान सिंह राणा ने कहा कि-
जादुंग और नेलांग जाने के लिए इनर लाइन की बाध्यताओं को कम किया जाना चाहिए. साथ ही दोपहिया वाहनों की आवाजाही को भी सुगम बनाने की जरूरत है. इससे स्थानीय ग्रामीण पर्यटन, कृषि और अन्य गतिविधियों से जुड़कर रोजगार प्राप्त कर सकेंगे.
-भवान सिंह राणा, कोषाध्यक्ष, ग्राम पर्यटन समिति, जादुंग-
रोजगार की जगी उम्मीद: ग्रामीणों का कहना है कि जादुंग में होमस्टे शुरू होने से स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे. पर्यटकों के आने से स्थानीय उत्पाद, पारंपरिक भोजन और ग्रामीण संस्कृति को भी पर्यटन से जोड़ा जा सकेगा. लंबे समय बाद पैतृक गांव के विकास की पहल से विस्थापित ग्रामीणों में उत्साह है, लेकिन वे चाहते हैं कि पर्यटन विकास के साथ आवाजाही से जुड़े नियमों में भी व्यावहारिक बदलाव किए जाएं.
जिला पर्यटन अधिकारी का बयान: जिला पर्यटन अधिकारी कुशाल नेगी ने बताया कि-
जादुंग में बनाए गए छह होमस्टे में जल्द ही फर्नीचर समेत आवश्यक व्यवस्थाएं उपलब्ध कराई जाएंगी. इसके बाद आगे की प्रक्रिया शुरू की जाएगी.
-कुशाल नेगी, जिला पर्यटन अधिकारी, उत्तरकाशी-
उत्तरकाशी के जिलाधिकारी का बयान: डीएम प्रशांत आर्या ने बताया कि-
इनर लाइन के नियमों से जुड़ी बाध्यताओं को कम करने के संबंध में केंद्र और राज्य सरकार के स्तर पर विभिन्न बिंदुओं पर कार्य किया जा रहा है. सीमांत क्षेत्र के विकास और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नियमानुसार आवश्यक कदम उठाए जाएंगे.
-प्रशांत आर्या, डीएम, उत्तरकाशी-
ये भी पढ़ें:
- 'आप भूल गए होंगे, हम नहीं भूल सकते', हर्षिल दौरे पर पीएम ने याद दिलाया 1962 भारत-चीन युद्ध
- चीन सीमा पर पांडव नृत्य, जादुंग पहुंच भावुक हुए जाड़ समुदाय के लोग, नेलांग को भी बसाने की मांग
- उत्तराखंड में चीन सीमा पर इस गांव में बन रहे होमस्टे, जल्द पर्यटकों के लिए वाइब्रेंट हो जाएगा ये विलेज
- भारत चीन बॉर्डर पर बसे इन गांवों में लगता है परमिट, इनर लाइन से हटाने को लेकर गृह मंत्रालय को भेजा पत्र