PMGSY से बदली इस जिले की तस्वीर, सभी पंचायत मुख्यालय सड़क सुविधा से जुड़े

सिरमौर में दुर्गम इलाकों तक पहुंची ऑल वेदर कनेक्टिविटी ( ETV Bharat )

सिरमौर: प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) ने हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले की तस्वीर पूरी तरह बदल दी है. बीते ढाई दशक में इस योजना ने पहाड़ी, सीमावर्ती और दुर्गम इलाकों तक पक्की सड़कों का जाल बिछाकर ग्रामीण जीवन को नई दिशा दी है. आज वो गांव, जो कभी बरसात और बर्फबारी में कट जाते थे, अब ऑल वेदर रोड कनेक्टिविटी से सीधे जुड़े हैं. सड़कें बनने से जहां किसानों और बागवानों को मंडियों तक आसान पहुंच मिली, वहीं शिक्षा, स्वास्थ्य और आपात सेवाएं भी गांवों तक समय पर पहुंचने लगी हैं. इससे सिरमौर का हर कोना विकास की मुख्यधारा से जुड़ सका है. लोक निर्माण विभाग नाहन सर्कल के अधीक्षण अभियंता ई. अरविंद शर्मा ने बताया कि 31 जनवरी 2026 तक पीएमजीएसवाई के विभिन्न चरणों में जिले में 281 ग्रामीण सड़कों को स्वीकृति दी गई. इनमें से 260 सड़कों का निर्माण पूरा, 15 सड़कों पर काम जारी, जबकि 6 सड़कें भूमि विवाद के कारण लंबित हैं. कुल सड़कों में से 245 सड़कें नई कनेक्टिविटी प्रदान करने वाली हैं. अरविंद शर्मा, अधीक्षण अभियंता, लोक निर्माण विभाग, नाहन सर्कल (ETV Bharat) पहले चरण से रखी गई ग्रामीण विकास की मजबूत नींव पीएमजीएसवाई के पहले चरण में वर्ष 2000-01 से 2015-16 के बीच फेज-1 से फेज-8, आरआरपी और विभिन्न बैचों में 234 सड़कों को मंजूरी दी गई. इनमें से 229 सड़कों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है. इस चरण ने सिरमौर में ग्रामीण सड़क नेटवर्क की बुनियाद मजबूत की. 1474 किलोमीटर सड़कों पर हुआ ऐतिहासिक काम अरविंद शर्मा ने बताया कि पहले चरण में 313.34 करोड़ रुपये की लागत स्वीकृत की गई थी. अब तक 256.38 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं. इस चरण में 1474.27 किलोमीटर सड़क लंबाई स्वीकृत हुई, जिसमें से लगभग पूरी लंबाई का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है. सभी 259 पंचायत मुख्यालय सड़क से जुड़े (ETV Bharat) वर्ल्ड बैंक परियोजनाओं से नेटवर्क को मिली और मजबूती पीएमजीएसवाई के साथ-साथ वर्ल्ड बैंक के सहयोग से फेज-I, II और III में 17 सड़कों को स्वीकृति दी गई. इनमें से 16 सड़कों का निर्माण पूरा हो चुका है. इन परियोजनाओं के तहत 114.79 किलोमीटर सड़क लंबाई पर 1874.57 लाख रुपये खर्च किए जा चुके हैं. ग्रामीण जीवन में आया बड़ा बदलाव