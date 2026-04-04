ETV Bharat / state

लखनऊ को जाम से मिलेगी निजात; सीतापुर रोड को जोड़ने वाली बांध रोड का निर्माण शुरू

45 करोड़ रुपये की लागत से बनेगी फोर लेन, पुराने लखनऊ के पक्का पुल क्षेत्र को सीतापुर रोड और ग्रीन कॉरिडोर से सीधे जोड़ेगी.

लखनऊ में बांध रोड का निर्माण शुरू.
लखनऊ में बांध रोड का निर्माण शुरू. (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 4, 2026 at 3:21 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

लखनऊ : पुराने लखनऊ और सीतापुर रोड को जोड़ने वाली महत्वपूर्ण बांध रोड (बंधा रोड) का निर्माण कार्य शनिवार से शुरू हो गया है. लंबे समय से क्षेत्रवासियों की मांग रही है. अब इस परियोजना पर अमल शुरू हो चुका है. डॉ नीरज बोरा नेने शीला न्यास और पूजन करके इस सड़क के छोरी कारण को आज हरी झंडी दे दी.

उत्तर क्षेत्र के विधायक डॉ. नीरज बोरा ने विधानसभा सत्र में इस मुद्दे को बार-बार सदन में उठाया था, जिसके बाद अब 45 करोड़ रुपये की लागत से फोर लेन सड़क का काम शुरू हो गया है. यह सड़क पुराने लखनऊ के पक्का पुल क्षेत्र को सीतापुर रोड और ग्रीन कॉरिडोर से सीधे जोड़ेगी, जिससे यातायात की सुगमता में काफी सुधार होगा.

नए पक्के पुल के माध्यम से त्रिवेणी नगर, फैजुल्लागंज और पुराने लखनऊ के इलाकों को विशेष लाभ मिलेगा. वर्तमान में यह मार्ग संकरी और जर्जर हालत में है, जिससे रोजाना हजारों वाहनों को जाम और परेशानी का सामना करना पड़ता है. फोर लेन बनने के बाद न केवल ट्रैफिक सुचारू रूप से चलेगा, बल्कि क्षेत्र में व्यापार, परिवहन और रोजमर्रा की आवाजाही भी आसान हो जाएगी. डॉ. नीरज बोरा ने कहा कि यह परियोजना क्षेत्र के सर्वांगीण विकास का हिस्सा है. उन्होंने बताया कि विधानसभा में मुद्दा उठाने के बाद शासन-प्रशासन ने इसे प्राथमिकता दी और अब निर्माण कार्य शुरू हो रहा है.सड़क के चौड़ीकरण, मजबूतीकरण और आधुनिक सुविधाओं के साथ इसे विकसित किया जाएगा.

क्षेत्रवासियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए सड़क को विस्तारित करने के साथ ही नाली निर्माण और जल निकासी व्यवस्था को भी मजबूत किया जाएगा. इससे फैजुल्लागंज त्रिवेणी नगर, खदरा, चौक, प्रियदर्शनी कॉलोनी, हुसैनाबाद, अलीगंज और आसपास के इलाकों में यातायात सुगम होगा. डॉ. नीरज बोरा ने कहा है कि उत्तर लखनऊ की जनता की सुविधा हमारी प्राथमिकता है. बांध रोड चौड़ीकरण से न केवल आवागमन आसान होगा, बल्कि क्षेत्र का समग्र विकास भी तेज होगा. मलाही टोला वार्ड के पार्षद चंद्रबहादुर सिंह ने बताया कि यह सड़क भविष्य में ग्रीन कारीडोर के साथ नए और पुरानी लखनऊ को जोड़ने के लिए एक लाइफ लाइन साबित होगी. डेढ़ साल में यह निर्माण पूरा हो जाएगा.

यह भी पढ़ें: गोरखपुर के BRD मेडिकल कॉलेज में IVF सेंटर खोलने की पहल; शासन के पास पहुंचा प्रस्ताव

TAGGED:

LUCKNOW DAM ROAD CONSTRUCTION
SITAPUR ROAD BANDH ROAD
OLD LUCKNOW BANDH ROAD ₹45 CRORE
लखनऊ में बांध रोड निर्माण शुरू
LUCKNOW NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.