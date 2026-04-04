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लखनऊ को जाम से मिलेगी निजात; सीतापुर रोड को जोड़ने वाली बांध रोड का निर्माण शुरू

लखनऊ : पुराने लखनऊ और सीतापुर रोड को जोड़ने वाली महत्वपूर्ण बांध रोड (बंधा रोड) का निर्माण कार्य शनिवार से शुरू हो गया है. लंबे समय से क्षेत्रवासियों की मांग रही है. अब इस परियोजना पर अमल शुरू हो चुका है. डॉ नीरज बोरा नेने शीला न्यास और पूजन करके इस सड़क के छोरी कारण को आज हरी झंडी दे दी.

उत्तर क्षेत्र के विधायक डॉ. नीरज बोरा ने विधानसभा सत्र में इस मुद्दे को बार-बार सदन में उठाया था, जिसके बाद अब 45 करोड़ रुपये की लागत से फोर लेन सड़क का काम शुरू हो गया है. यह सड़क पुराने लखनऊ के पक्का पुल क्षेत्र को सीतापुर रोड और ग्रीन कॉरिडोर से सीधे जोड़ेगी, जिससे यातायात की सुगमता में काफी सुधार होगा.

नए पक्के पुल के माध्यम से त्रिवेणी नगर, फैजुल्लागंज और पुराने लखनऊ के इलाकों को विशेष लाभ मिलेगा. वर्तमान में यह मार्ग संकरी और जर्जर हालत में है, जिससे रोजाना हजारों वाहनों को जाम और परेशानी का सामना करना पड़ता है. फोर लेन बनने के बाद न केवल ट्रैफिक सुचारू रूप से चलेगा, बल्कि क्षेत्र में व्यापार, परिवहन और रोजमर्रा की आवाजाही भी आसान हो जाएगी. डॉ. नीरज बोरा ने कहा कि यह परियोजना क्षेत्र के सर्वांगीण विकास का हिस्सा है. उन्होंने बताया कि विधानसभा में मुद्दा उठाने के बाद शासन-प्रशासन ने इसे प्राथमिकता दी और अब निर्माण कार्य शुरू हो रहा है.सड़क के चौड़ीकरण, मजबूतीकरण और आधुनिक सुविधाओं के साथ इसे विकसित किया जाएगा.