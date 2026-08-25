दिल्ली के शिवाजी स्टेडियम मेट्रो स्टेशन पर निर्माण कार्य शुरू, 38 मीटर गहरी होगी डायाफ्राम वॉल
नया शिवाजी स्टेडियम मेट्रो स्टेशन भूमिगत होगा और यह मैजेंटा लाइन को मौजूदा एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन से जोड़ने वाला महत्वपूर्ण इंटरचेंज स्टेशन बनेगा.
Published : August 25, 2026 at 3:56 PM IST
नई दिल्ली: सेंट्रल विस्टा कॉरिडोर के तहत शिवाजी स्टेडियम मेट्रो स्टेशन का निर्माण कार्य मंगलवार से शुरू कर दिया गया. दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (डीएमआरसी) ने फेज-V(A) के तहत जनकपुरी पश्चिम से आरके आश्रम मार्ग तक मौजूदा मैजेंटा लाइन के विस्तार के हिस्से के रूप में इस स्टेशन का निर्माण शुरू किया है. दिल्ली के उपराज्यपाल सरदार तरनजीत सिंह संधू की मौजूदगी में निर्माण कार्य का शुभारंभ किया गया. डीएमआरसी के प्रधान कार्यकारी निदेशक कॉर्पोरेट कम्युनिकेशंस अनुज दयाल ने बताया कि ये परियोजना मध्य नई दिल्ली में मेट्रो संपर्क को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है.
अनुज दयाल ने बताया कि नया शिवाजी स्टेडियम मेट्रो स्टेशन भूमिगत होगा और यह मैजेंटा लाइन को मौजूदा एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन से जोड़ने वाला महत्वपूर्ण इंटरचेंज स्टेशन बनेगा, नए स्टेशन को मौजूदा शिवाजी स्टेडियम एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन स्टेशन से 230 मीटर लंबी भूमिगत सब-वे के जरिए जोड़ा जाएगा, जिससे यात्रियों को दोनों मेट्रो कॉरिडोर के बीच सीधे व सुविधाजनक इंटरचेंज की सुविधा मिलेगी.
उन्होंने ये भी बताया कि शिवाजी स्टेडियम स्टेशन को राजीव चौक मेट्रो स्टेशन से भी 800 मीटर लंबी भूमिगत सब-वे के माध्यम से जोड़ा जाएगा. यह सब-वे ट्रैवलेटर से लैस होगी. इसके बनने के बाद दोनों स्टेशनों के बीच यात्रियों को सुविधाजनक व निर्बाध पैदल संपर्क मिल सकेगा. इससे मध्य दिल्ली के महत्वपूर्ण व्यावसायिक व सरकारी इलाकों में आने-जाने वाले यात्रियों को काफी सुविधा मिलने की उम्मीद है.
एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन के नीचे बनेगा स्टेशन:
अनुज दयाल ने बताया कि शिवाजी स्टेडियम स्टेशन की डायाफ्राम वॉल लगभग 38 मीटर गहरी होगी, जो करीब 12 मंजिला इमारत की ऊंचाई के बराबर है. स्टेशन का निर्माण मौजूदा एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन के नीचे किया जाना है. इसी वजह से स्टेशन की संरचना को इतनी अधिक गहराई पर तैयार करना आवश्यक है. निर्माण कार्य की जिम्मेदारी मैसर्स एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को दी गई है.
निर्माण कार्य के दौरान साइट पर वाहनों की आवाजाही काफी अधिक रहने की संभावना है. निर्माण के लिए हर महीने लगभग 3,000 घनमीटर कंक्रीट की जरूरत होगी. इसके लिए करीब 500 ट्रांजिट मिक्सर फेरे लगाए जाएंगे. वहीं, हर महीने लगभग 15,000 घनमीटर मिट्टी की खुदाई होगी. इसे बाहर ले जाने के लिए करीब 750 डंपर फेरे लगाने होंगे. खुदाई से निकलने वाली सामग्री के निस्तारण के लिए प्रतिदिन लगभग 25 डंपर फेरे होने का अनुमान है.
सड़क पर धूल और यातायात रोकने के इंतजाम:
अनुज दयाल ने बताया कि निर्माण वाहनों की भारी आवाजाही को देखते हुए आसपास की सड़कों की स्वच्छता व यातायात के सुचारु संचालन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा. खुदाई से निकलने वाली सामग्री को ढककर ले जाया जाएगा. निर्माण वाहनों के पहियों की धुलाई की व्यवस्था होगी, जिससे मिट्टी व निर्माण सामग्री सड़कों पर न फैले. सड़क पर सामग्री गिरने की स्थिति में प्रभावित हिस्से की तत्काल सफाई की जाएगी. इन उपायों का उद्देश्य निर्माण कार्य को बिना बाधा जारी रखते हुए स्थानीय लोगों व यात्रियों को होने वाली परेशानी को न्यूनतम रखना है.
कर्मचारियों और श्रद्धालुओं को मिलेगा लाभ:
डीएमआरसी के अनुसार शिवाजी स्टेडियम स्टेशन के निर्माण व भविष्य में इसके शुरू होने से आसपास के सरकारी व निजी कार्यालयों में काम करने वाले कर्मचारियों, स्कूली विद्यार्थियों, गुरुद्वारा बंगला साहिब आने वाले श्रद्धालुओं और एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन से यात्रा करने वाले यात्रियों को विशेष लाभ मिलेगा. स्टेशन के जरिए मध्य नई दिल्ली के कई महत्वपूर्ण स्थानों के बीच सार्वजनिक परिवहन संपर्क और मजबूत होगा.
Chaired a coordination meeting between GNCTD, @DelhiPolice, @official_dda, @MCD_Delhi and @DelFireService today.— LG Delhi (@LtGovDelhi) August 24, 2026
Emphasised the need for a “whole of government” approach, with all agencies working in close coordination rather than in silos, particularly on matters requiring… pic.twitter.com/iqzB1cSoYQ
9.913 किलोमीटर लंबा होगा सेंट्रल विस्टा कॉरिडोर:
सेंट्रल विस्टा कॉरिडोर की कुल लंबाई लगभग 9.913 किलोमीटर रहेगी. इसमें कुल नौ भूमिगत स्टेशन बनाए जाएंगे. इनमें शिवाजी स्टेडियम, युगे युगीन भारत, केंद्रीय सचिवालय, कर्तव्य भवन, इंडिया गेट, वॉर मेमोरियल–हाई कोर्ट, बड़ौदा हाउस, भारत मंडपम व इंद्रप्रस्थ स्टेशन शामिल हैं. इसी कॉरिडोर के केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन पर निर्माण कार्य 24 जून 2026 को शुरू किया गया था. सेंट्रल विस्टा कॉरिडोर के पूरा होने के बाद प्रमुख सरकारी कार्यालयों, न्यायिक संस्थानों, राष्ट्रीय स्मारकों व बड़े सम्मेलन स्थलों तक मेट्रो कनेक्टिविटी मजबूत होगी. इसके साथ ही मध्य नई दिल्ली में मौजूदा मेट्रो नेटवर्क का बेहतर एकीकरण होगा. यात्रियों के लिए यात्रा अधिक सुविधाजनक एवं सुगम हो सकेगी.
इस मौके पर उपराज्यपाल सरदार तरनजीत सिंह संधू ने कहा कि शिवाजी स्टेडियम साइट पर निर्माण कार्य की शुरुआत दिल्ली मेट्रो की विकास यात्रा में महत्वपूर्ण उपलब्धि है. उन्होंने कहा कि उन्होंने वह दौर भी देखा है जब दिल्ली में मेट्रो नहीं थी. मेट्रो के आगमन व लगातार विस्तार ने दिल्ली की तस्वीर बदल दी है. उन्होंने कहा कि दिल्ली मेट्रो के विकास व विस्तार की इस यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक सहयोग और सहायता उपलब्ध कराने के लिए प्रशासन पूरी तरह प्रतिबद्ध है.
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