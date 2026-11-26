संविधान से खिलवाड़ करने वाले आज लोकतंत्र की कर रहे बात, चुनाव हारकर बौखलाई कांग्रेस हुई मुद्दाविहीन: सीएम
कांग्रेस प्रभारी सुखदेव भगत ने कहा कि संविधान किसी की जागीर नहीं जनता की तकदीर है. प्रवीण कुमार सिंह की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 26, 2026 at 10:29 PM IST
रायपुर: संविधान गौरव दिवस के मौके पर राजधानी रायपुर में बीजेपी और कांग्रेस के बीच सियासी जुबानी जंग देखने को मिली. शहीद स्मारक भवन में आयोजित संगोष्ठी में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला. सीएम ने कहा कि जिन लोगों ने अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए कई बार संविधान के साथ खिलवाड़ किया और चुनी हुई सरकारों को बर्खास्त किया, वे आज लोकतंत्र और संविधान की बात कर रहे हैं.
मुख्यमंत्री साय ने कांग्रेस को मुद्दाविहीन बताते हुए कहा, चुनाव में लगातार हार से पार्टी बौखलाई हुई है. वहीं, कांग्रेस ने संविधान रक्षा मार्च निकालकर केंद्र सरकार पर संविधान और संवैधानिक मूल्यों को कमजोर करने का आरोप लगाया.
संविधान गौरव दिवस
रायपुर के शहीद स्मारक भवन में संविधान गौरव दिवस के अवसर पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया था. पत्रकारों से चर्चा करते हुए सीएम ने समस्त छत्तीसगढ़वासियों को संविधान गौरव दिवस की शुभकामनाएं दीं. उन्होंने संविधान निर्माता डॉ. भीमराव अंबेडकर को नमन करते हुए कहा कि संविधान निर्माण में छत्तीसगढ़ के भी कई लोगों का योगदान रहा है. संविधान सभा के उन सदस्यों को भी इस अवसर पर याद करते हैं.
भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और हमारा संविधान एक पवित्र ग्रंथ है. यह प्रत्येक नागरिक को स्वतंत्रता से जीने, अपनी अभिव्यक्ति व्यक्त करने और असहमति को मर्यादित तरीके से रखने का अधिकार देता है: विष्णु देव साय, सीएम
संविधान से खिलवाड़ करने वाले लोकतंत्र की बात कर रहे: सीएम
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि जिन लोगों ने अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए अनेकों बार संविधान के साथ खिलवाड़ किया, उसे तोड़ा-मरोड़ा और जनता द्वारा चुनी गई सरकारों को बर्खास्त किया, वे आज संविधान और लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, इससे ज्यादा हास्यास्पद कुछ नहीं हो सकता. सीएम ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री का धन्यवाद करना चाहेंगे, जिन्होंने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती को संविधान गौरव दिवस के रूप में घोषित किया.
कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं: विष्णुदेव साय
कांग्रेस पर हमला जारी रखते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस मुद्दाविहीन हो गई है और उसके पास कोई मुद्दा नहीं बचा है. पार्टी लगातार सिकुड़ती जा रही है. चुनाव में लगातार हार के कारण कांग्रेस बौखलाई हुई है और इसी वजह से इस तरह की हल्की बातें कर रही है.
कांग्रेस का संविधान रक्षा मार्च
इधर, संविधान दिवस के मौके पर कांग्रेस ने राजधानी रायपुर में संविधान रक्षा मार्च निकालकर शक्ति प्रदर्शन किया. वोट बचाओ-देश बचाओ अभियान के तहत गांधी मैदान से अंबेडकर चौक तक निकाले गए इस मार्च में कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सुखदेव भगत समेत प्रदेश के कई दिग्गज नेता और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए. मार्च के बाद आयोजित सभा में कांग्रेस नेताओं ने केंद्र सरकार पर संविधान और संवैधानिक मूल्यों को कमजोर करने का आरोप लगाया.
संविधान किसी की जागीर नहीं: सुखदेव भगत
सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सुखदेव भगत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधा हमला बोला. उन्होंने कहा कि संविधान किसी सरकार की जागीर नहीं है, बल्कि 140 करोड़ भारतीयों की तकदीर है. भगत ने आरोप लगाया कि बहुमत के अहंकार में केंद्र सरकार संविधान और संवैधानिक मूल्यों को कमजोर करने का काम कर रही है. उन्होंने कहा कि संविधान को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह चलाने की कोशिश की जा रही है, सरकार अपनी मर्जी से कानून बना रही है.
संविधान गौरव दिवस पर रायपुर में आयोजित कार्यक्रम और कांग्रेस के संविधान रक्षा मार्च के जरिए बीजेपी और कांग्रेस ने एक-दूसरे पर जमकर निशाना साधा. मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कांग्रेस के पुराने राजनीतिक फैसलों और उसके मौजूदा रवैये पर सवाल उठाए, तो कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर संविधान की मूल भावना को कमजोर करने के आरोप लगाए. इस तरह संविधान के सम्मान और रक्षा का मुद्दा राजधानी में सियासी टकराव का केंद्र बना रहा.
रायपुर में कांग्रेस का रक्षा मार्च, सुखदेव भगत बोले- संविधान किसी सरकार की जागीर नहीं, भारतीयों की तकदीर है.
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