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संविधान से खिलवाड़ करने वाले आज लोकतंत्र की कर रहे बात, चुनाव हारकर बौखलाई कांग्रेस हुई मुद्दाविहीन: सीएम

संविधान गौरव दिवस ( ETV Bharat )

रायपुर: संविधान गौरव दिवस के मौके पर राजधानी रायपुर में बीजेपी और कांग्रेस के बीच सियासी जुबानी जंग देखने को मिली. शहीद स्मारक भवन में आयोजित संगोष्ठी में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला. सीएम ने कहा कि जिन लोगों ने अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए कई बार संविधान के साथ खिलवाड़ किया और चुनी हुई सरकारों को बर्खास्त किया, वे आज लोकतंत्र और संविधान की बात कर रहे हैं.

मुख्यमंत्री साय ने कांग्रेस को मुद्दाविहीन बताते हुए कहा, चुनाव में लगातार हार से पार्टी बौखलाई हुई है. वहीं, कांग्रेस ने संविधान रक्षा मार्च निकालकर केंद्र सरकार पर संविधान और संवैधानिक मूल्यों को कमजोर करने का आरोप लगाया.

