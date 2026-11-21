बिहार के सभी सरकारी स्कूलों में मनेगा संविधान दिवस, तारीख नोट कर लीजिए
Constitution Day 26 November: प्रार्थना सभा में राष्ट्रगान से पहले होगा प्रस्तावना का पाठ. शिक्षा विभाग ने जारी किया आदेश. रिपोर्ट- कृष्णनंदन
Published : November 21, 2026 at 8:50 AM IST
पटना : बिहार के सभी सरकारी स्कूलों में 26 नवंबर को संविधान दिवस व्यापक स्तर पर मनाया जाएगा. इस अवसर पर स्कूलों में सुबह की प्रार्थना सभा के दौरान राष्ट्रगान से पहले भारतीय संविधान की प्रस्तावना का पाठ कराया जाएगा. इसके साथ ही विद्यार्थियों को संविधान के महत्व, उसके मूल सिद्धांतों और देश के लोकतांत्रिक मूल्यों की जानकारी दी जाएगी. विभाग का उद्देश्य विद्यार्थियों को केवल संविधान की जानकारी देना ही नहीं, बल्कि उसके निर्माण से जुड़ी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से भी परिचित कराना है.
शिक्षा विभाग ने इस आयोजन को लेकर सभी स्कूलों के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं. कार्यक्रम के तहत भाषण, पोस्टर, ड्राइंग, कोलाज और क्विज प्रतियोगिता जैसी गतिविधियां आयोजित की जाएंगी, ताकि बच्चों में संविधान के प्रति समझ और जागरूकता विकसित हो सके. शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव सीके अनिल ने इस संबंध में सभी क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशकों और जिला शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश जारी किया है.
''भारतीय संविधान देश की अनमोल धरोहर है. यह सामाजिक समरसता, संवाद और समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करता है. ऐसे में विद्यार्थियों को संविधान के महत्व और उसमें निहित मूल्यों से परिचित कराना जरूरी है. इसके लिए सभी सरकारी स्कूलों में संविधान दिवस का आयोजन व्यवस्थित और व्यापक स्तर पर करने को कहा गया है.''- सीके अनिल, अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग
भीमराव अंबेडकर और राजेंद्र प्रसाद के योगदान पर भाषण
संविधान दिवस के अवसर पर स्कूलों की प्रार्थना सभा में एक छात्र और एक छात्रा को अपनी बात रखने का मौका दिया जाएगा. दोनों विद्यार्थियों को संविधान निर्माण में बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर और डॉ. राजेंद्र प्रसाद के योगदान पर पांच-पांच मिनट बोलना होगा. इसके माध्यम से बच्चों को संविधान निर्माण की प्रक्रिया और इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले महापुरुषों के योगदान से अवगत कराया जाएगा.
होगी क्विज प्रतियोगिता
विभागीय निर्देश के अनुसार मध्याह्न भोजन के बाद एक पीरियड में सभी कक्षाओं के विद्यार्थियों के बीच रचनात्मक गतिविधियां आयोजित की जाएंगी. इसमें बच्चे संविधान और उसके मूल सिद्धांतों से जुड़े पोस्टर, ड्राइंग और कोलाज बनाएंगे. वहीं, लाइब्रेरी पीरियड में संविधान के मूल सिद्धांतों पर आधारित क्विज प्रतियोगिता कराई जाएगी. इस प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कृत किया जाएगा. इन गतिविधियों के जरिए बच्चों को संविधान में वर्णित अधिकारों, कर्तव्यों और लोकतांत्रिक व्यवस्था के प्रति जागरूक करने का प्रयास किया जाएगा.
प्रधानाध्यापक कक्ष में गांधी जी के चित्र के साथ लगेगा प्रस्तावना का पोस्टर
अपर मुख्य सचिव ने सभी स्कूलों के प्रधानाध्यापकों को अपने कक्ष में महात्मा गांधी के चित्र के साथ भारतीय संविधान की प्रस्तावना का बड़ा पोस्टर लगाने का निर्देश दिया है. खास बात यह है कि यह पोस्टर केवल संविधान दिवस के दिन तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरे साल प्रधानाध्यापक कक्ष में लगा रहेगा. इसके अलावा स्कूलों में संविधान के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए अन्य रचनात्मक गतिविधियां भी आयोजित की जा सकेंगी.
अभिभावकों को भी संविधान के महत्व से कराया जाएगा अवगत
शिक्षा विभाग ने अधिकारियों और प्रधानाध्यापकों को संविधान दिवस का आयोजन व्यापक स्तर पर सुनिश्चित करने को कहा है. इस दौरान विद्यार्थियों के साथ-साथ उनके अभिभावकों को भी भारतीय संविधान के महत्व और दैनिक जीवन में उसकी भूमिका के बारे में जागरूक किया जाएगा. विभाग का मानना है कि स्कूलों के माध्यम से बच्चों और अभिभावकों तक संविधान के मूल्यों का संदेश पहुंचाया जा सकता है. इस पहल के जरिए नई पीढ़ी में संवैधानिक मूल्यों, सामाजिक समरसता और लोकतांत्रिक जिम्मेदारियों के प्रति समझ विकसित करने पर जोर दिया जा रहा है.
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