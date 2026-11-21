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बिहार के सभी सरकारी स्कूलों में मनेगा संविधान दिवस, तारीख नोट कर लीजिए

बिहार शिक्षा विभाग ( ETV Bharat )

पटना : बिहार के सभी सरकारी स्कूलों में 26 नवंबर को संविधान दिवस व्यापक स्तर पर मनाया जाएगा. इस अवसर पर स्कूलों में सुबह की प्रार्थना सभा के दौरान राष्ट्रगान से पहले भारतीय संविधान की प्रस्तावना का पाठ कराया जाएगा. इसके साथ ही विद्यार्थियों को संविधान के महत्व, उसके मूल सिद्धांतों और देश के लोकतांत्रिक मूल्यों की जानकारी दी जाएगी. विभाग का उद्देश्य विद्यार्थियों को केवल संविधान की जानकारी देना ही नहीं, बल्कि उसके निर्माण से जुड़ी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से भी परिचित कराना है.

शिक्षा विभाग ने इस आयोजन को लेकर सभी स्कूलों के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं. कार्यक्रम के तहत भाषण, पोस्टर, ड्राइंग, कोलाज और क्विज प्रतियोगिता जैसी गतिविधियां आयोजित की जाएंगी, ताकि बच्चों में संविधान के प्रति समझ और जागरूकता विकसित हो सके. शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव सीके अनिल ने इस संबंध में सभी क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशकों और जिला शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश जारी किया है.