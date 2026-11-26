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वीरता-बलिदान के अतीत की गौरवगाथा से इतराता सूबा, संविधान को सजाने में निभाई है बड़ी भूमिका, देश में यहीं है संविधान का मंदिर

रायपुर: 26 नवंबर 1949 भारतीय संविधान को भारत के लोकतंत्र में अंगीकार करने का दिन माना जाता है. इस दिन भारत में संविधान को अपनाया गया था. लोकतांत्रिक व्यवस्था और लोकतांत्रिक मूल्यों की परिपाटी अपने उस संवैधानिक संरचना के दायरे में आया जिसमें सब कुछ संविधान के दायरे में रहकर संविधान के तहत संविधान के अनुसार करने का पूर्ण संकल्प पूरे देश को दे दिया गया.

संविधान निर्माण में सभी राज्य और उस समय के तमाम विद्वानों की बड़ी भूमिका रही. हालांकि आजादी की लड़ाई से लेकर भारत के संविधान के निर्माण में वर्तमान का छत्तीसगढ़ जो उस समय मध्य प्रांत और बरार के क्षेत्र में हुआ करता था उसकी भूमिका बड़ी अहम रही है. मध्य प्रांत और बरार क्षेत्र में 15 राजघराने हुआ करते थे जिनमें से 14 राजघराने ऐसे थे जो वर्तमान के छत्तीसगढ़ में हैं. तब इन सभी राजघराने को संविधान सभा में सम्मिलित किया गया था. इसके पीछे भी सामाजिक संरचना और लोकतंत्र को स्थापित करने की मूल परिकल्पना का उद्देश्य शामिल था.

10. रानी-चो-चेरस आंदोलन (1878): बस्तर की रानी जुगराज कुंवर और स्थानीय माड़िया-मुरिया महिलाओं ने राजा भोरमदेव के विदेशी विवाह और अंग्रेजी हस्तक्षेप का विरोध किया. आठ वर्ष तक चला यह महिला नेतृत्व वाला आंदोलन सामाजिक परंपराओं और स्वाभिमान की रक्षा का प्रतीक बना.

9. सोनाखान विद्रोह (1857): वीर नारायण सिंह ने अकालग्रस्त जनता को बचाने के लिए अंग्रेजी गोदामों का अन्न गरीबों में बांट दिया. उन्हें देशद्रोह का दोषी ठहराकर 10 दिसंबर 1857 को रायपुर में फांसी दे दी गई. यह छत्तीसगढ़ के स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम बलिदान माना जाता है.

8. लिंगा गढ़ विद्रोह (1856): धुरवराव, यादोराव और बाबूराव जैसे स्थानीय वीरों ने अंग्रेजी कर वसूली और जल-जंगल-जमीन पर कब्जे के विरोध में हथियार उठाए. महीनों चले संघर्ष में अनेक आदिवासी शहीद हुए. अंग्रेजों ने प्रमुख नेताओं को फांसी दी, पर स्वतंत्रता की लौ बुझी नहीं.

7. कोई विद्रोह (1859): दक्षिण बस्तर में अंग्रेजों द्वारा साल-सागौन वृक्षों की अंधाधुंध कटाई और वन नीति के विरोध में यह आंदोलन हुआ. नागलु दोरा, जंगू राजू और अन्य नेताओं ने नेतृत्व किया. एक साल वृक्ष के पीछे एक आदमी का सिर का नारा गूंजा. अंग्रेजों को अंततः समझौता करना पड़ा.

6. मेरया विद्रोह (1842): दंतेवाड़ा क्षेत्र में धार्मिक आस्थाओं पर अंग्रेजों के हस्तक्षेप के कारण माड़िया और मुरिया जनजातियों ने विद्रोह किया. अंग्रेजों ने देवी-देवताओं की पूजा पर रोक लगाने की कोशिश की थी. आदिवासियों ने इसे धार्मिक स्वतंत्रता का प्रश्न बनाकर संगठित प्रतिरोध किया.

5. तारापुर विद्रोह (1842-1854): दीवान दलगंजन सिंह ने अंग्रेजों द्वारा बढ़ाए गए करों (टकोली) का विरोध किया. मुरिया, माड़िया और हलबा जनजातियों ने उनका साथ दिया. अंग्रेजों ने पहले तो दमन किया, पर जनता के एकजुट विरोध के कारण कर नीति वापस लेनी पड़ी. यह कर-नीति विरोधी सफल आंदोलन था.

4. परलकोट विद्रोह (1824-1825): अबूझमाड़ और हलबा जनजातियों ने राजा गेंद सिंह के नेतृत्व में अंग्रेजों और मराठों की संयुक्त तेना के खिलाफ संघर्ष किया. लंबे युद्ध के बाद अंग्रेजों ने परलकोट को घेरकर राजा गेंद सिंह को 20 जनवरी 1825 को फांसी दे दी. यह बस्तर की वीरता का प्रतीक बना.

3. भोपालपट्टनम विद्रोह (1795): कैप्टन मिंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से बस्तर में प्रवेश का प्रयास किया. गोंड, कोया, दोरला और माड़िया जनजातियों ने अपने हथियारों से उसका मार्ग रोका. यह संघर्ष स्थानीय लोगों द्वारा विदेशी शासन के विरुद्ध पहला सशस्त्र प्रतिरोध साबित हुआ.

2. सरगुजा विद्रोह (1792): राजा अजीत सिंह के नेतृत्व में सरगुजा रियासत के लोगों ने अंग्रेजों और रक्सेल राजपूतों के विरुद्ध संघर्ष किया. 1857 की क्रांति में भी यहां के कोल और अन्य जनजातियों ने पुनः अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ हथियार उठाए. यह विद्रोह स्थानीय स्वराज और स्वतंत्रता की भावना का प्रतीक था.

1. हलबा विद्रोह (1774-1779): यह भारत का पहला जनजातीय विद्रोह माना जाता है. बस्तर क्षेत्र में राजगद्द विवाद और अकाल की स्थिति से उत्पन्न यह संघर्ष हलबा जनजाति द्वारा चलाया गया. अंग्रेजों, मराठों और दरियाव देव के संयुक्त दमन से विद्रोह कुचल दिया गया, पर इसने स्वतंत्रता चेतना जगाई.

जो लड़ाइयां अभिलेख में अंकित हुई है उनके कीर्तिमान बहुत बड़े हैं और यह सिर्फ अपनी माटी और अपनी आंचलिक पहचान के लिए हुई लड़ाई का एक बड़ा हिस्सा भी है. एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कई आंदोलन अपनी माटी और अस्मिता को बचाने के लिए उस समय के मध्यप्रांत बरार और आज के छत्तीसगढ़ में हुए. एक समय में ब्रिटिश हुकूमत के लिए मध्य प्रांत बरार का क्षेत्र विद्रोह का क्षेत्र माना जाता था. देश की आजादी के लिए यहां के लोग हमेशा मरने मिटने को तैयार रहते थे.

वर्तमान का छत्तीसगढ़ जब कभी मध्य प्रांत बरार का क्षेत्र हुआ करता था उस समय भी यहां कि सामाजिक संरचना अपने देश की आजादी के लिए बड़ा इतिहास लिखी है. अपनी माटी को बचाने के लिए यहां के आदिवासी समाज ने समय-समय पर आंदोलन किया और बड़ी लड़ाई लड़ी.

11. भूमकाल विद्रोह (1910): वीर गुंडाधुर के नेतृत्व में बस्तर के आदिवासियों ने अंग्रेजों की वन नीति, कर वसूली और बेगारी के खिलाफ संगठित विद्रोह किया. लाल कालिंदी सिंह इसके राजनीतिक मार्गदर्शक थे. 1910 का भूमकाल विद्रोह छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी सशस्त्र स्वतंत्रता लड़ाई मानी जाती है.

क्या कहते हैं इतिहासकार?

छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ इतिहासकार डॉक्टर रमेन्द्रनाथ मिश्र ने बताया कि राजवाड़े के प्रतिनिधि के तौर पर कई लोग संविधान सभा में शामिल किए गए थे. इनमें से एक कार्य समिति बनाई गई थी जिसमें रजवाड़ों के प्रतिनिधि के तौर पर लोगों को शामिल किया जा रहा था. इनमें से किशोरी मोहन त्रिपाठी जो रायगढ़ के रहने वाले थे. राम प्रसाद पुताई जो कंकर के थे. रघुराज सिंह दीवान जो अंबिकापुर के थे इनको इन राजघरानों के तरफ से भेजा गया. यह सभी लोगों समिति में रखे गए थे.

रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग यह तीन जिले ऐसे थे जो अंग्रेजों के सीधे नियंत्रण में थे. यहां से बैरिस्टर छेदीलाल को लिया गया था और दुर्ग से घनश्याम सिंह गुप्त को लिया गया था और रायपुर से पंडित रविशंकर शुक्ला को लिया गया था.

जिसमें 6 कैटेगरी को घराने से लिया गया था. सेवा, शिक्षा और न्याय के क्षेत्र से संविधान सभा में 3 लोगों को रखा गया था. इसमें खास तौर से अंबिका चंद्र शुक्ला, दान प्रताप दानी और अगम दास जी को शामिल किया गया था. जो लोग समाज सेवा के क्षेत्र से रखे गए थे, जो सुझाव और विचार के लिए रखा गया था यह छत्तीसगढ़ के लिए सौभाग्य और गौरव की बात है.

संविधान का हिन्दी अनुवाद

छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ इतिहासकार डॉक्टर रमेन्द्रनाथ मिश्र ने बताया कि संविधान की जो हिंदी भाषा है उसे घनश्याम सिंह गुप्त ने तैयार किया था. वे मध्य प्रांत सरकार के कई बार स्पीकर भी रहे थे जिन्होंने भारत के संविधान का हिंदी अनुवाद किया था. संविधान सभा के सदस्य घनश्याम सिंह गुप्त ने राष्ट्रीय आंदोलन में राजनीतिक सेवाओं के साथ-साथ सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में भी योगदान दिया.

जंगल सत्याग्रह के दौरान वे 50 रुपये जुर्माना देकर 6 महीने की सजा काटकर जेल से मुक्त हुए थे. नवम्बर 1933 में जब गांधी जी दुर्ग दौरे पर आए तो घनश्याम सिंह गुप्त के निवास पर रुके थे. जबलपुर के राबर्टसन कॉलेज से बीएससी की पढ़ाई की. उन्हें गोल्ड मेडल से भी सम्मानित किया गया.1908 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से एलएलबी की पढ़ाई पूरी की थी.

देश के पहले राजा ने किया था हस्ताक्षर

छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ इतिहासकार डॉक्टर रमेन्द्रनाथ मिश्र ने कहा कि सिर्फ यहीं तक नहीं बल्कि संविधान निर्माण और उसके संपोषण में भी छत्तीसगढ़ बड़ी भूमिका अदा करता है. पूरे देश में 565 राजघराने हुआ करते थे जिनको भारत संघ में शामिल करने के लिए निर्णय लिया गया था या उन्हें भारत संघ में शामिल करना था.

सभी 565 राजघरानों में से भारत संघ में शामिल होने के लिए राज पत्र पर सबसे पहले छत्तीसगढ़ के ही राजा ने हस्ताक्षर किया था. उदय राजवाड़े ने इस पर सबसे पहले पहल करते हुए भारत संघ में शामिल होने के लिए पूरे देश के राजघरानों से सबसे पहले हस्ताक्षर किया था जो भारत के लोकतांत्रिक व्यवस्था की मजबूती को बताता है.

देश को आजाद करने का जज्बा अलग था

छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ इतिहासकार डॉक्टर रमेन्द्रनाथ मिश्र ने कहा कि आजादी के लिए देश के लोगों में गजब का जुनून था. उन्हें अपना देश अपने नियम चाहिए थे. 1907 में जब पहली बार वंदेमारतम गाया गया तो रायपुर का टाउन हॉल देश भक्ति के गीत से गूंज गया था. उन्होंने यह भी कहा कि पंडित रविशंकर शुक्ला के नेतृत्व में बड़ी संख्या में रायपुर के टाउन हॉल में लोग आए थे और वहां पर वंदे मातरम गीत गाया गया था. आंध्र प्रदेश के वंदे मातरम क्रांति को लेकर के डॉक्टर रविंद्र नाथ मिश्रा ने कहा कि क्योंकि देश की आजादी का आंदोलन पूरे देश में था तो जिस भी तरह के आंदोलन की शुरुआत पूरे देश में हुई उसका असर सभी राज्यों पर हुआ है. उन्होंने कहा कि क्योंकि बस्तर का इलाका आंध्र से जुड़ता है ऐसे में इसका असर निश्चित तौर पर बस्तर के क्षेत्र पर रहा है. उन्होंने कहा कि उस समय बहुत बड़ा प्रभाव तो नहीं लेकिन आंशिक तौर पर यह वहां देखने को मिला था जो इतिहास के कई अभिलेखों में अंकित भी है. उन्होंने कहा कि देश के आजाद होने और संविधान के लागू होने तक आज के छत्तीसगढ़ ने बड़ी भूमिका अदा की है.

संविधान का मंदिर

जगदलपुर मुख्यालय से 60 किलोमीटर दूर एक संविधान का मंदिर है. डाइकिन नामक स्टील प्लांट की स्थापना के विरोध में उपजे आंदोलन की सफलता आदिवासियों को संविधान में मिली. पंचायती राज में 73वें संविधान से ग्राम सभाओं को मिली ताकत का सर्वप्रथम बस्तर में उपयोग किया गया, जिसके कारण यहां स्टील प्लांट नहीं बनाया जा सका. ग्राम बुरुंगपाल की पंचायत ने ग्राम सभा में प्रस्ताव पारित कर स्टील प्लांट को खारिज कर दिया था, अपनी इस जीत से उत्साहित ग्रामीणों ने स्टील प्लांट के शिलान्यास स्थल पर ही संविधान का मंदिर बना दिया.

1992 में स्थापित संविधान के इस मंदिर में हर रोज पूजा की जाती है. पंचायत में किसी भी बैठक सभा या निर्णय से पहले इस मंदिर में पूजा अर्चना की जाती है. उसके बाद ही कोई फैसला लिया जाता है. हालांकि मंदिर का कोई कमरा नहीं है और ना ही इस पर छत है. लेकिन ग्रामीण इस स्थान का बेहद सम्मान करते हैं.

24 दिसंबर 1996 को तैयार हुआ यह मंदिर करीब 6 फीट लंबा और 8 फीट चौड़ा चबूतरे पर बना है. जिस पर पीछे की ओर 6 फीट ऊंची और 10 फीट चौड़ी दीवार बनी है . इस दीवार पर भारतीय संविधान में अनुसूचित क्षेत्रों के लिए ग्राम सभा की शक्तियां और इससे संबंधित इबारतें लिखी है. गांव में त्यौहार हो या कोई नया काम शुरू करना हो पूरा गांव यहीं जुटता है. संविधान की कसमें खाई जाती हैं. इसके बाद ही एक राय होकर काम शुरु करते हैं. यह परंपरा करीब 1992 से लगातार कायम है.

2026 गौरव का मान

26 नवंबर 2026 छत्तीसगढ़ के लिए इस बार संविधान गौरव दिवस गौरव और मान दोनों का विषय है. 31 मार्च 2026 के बाद छत्तीसगढ़ से खत्म हुए नक्सलवाद ने पूरे छत्तीसगढ़ में लोकतंत्र और संविधान की एक नई परिभाषा लिखी है. वे इलाके जहां पर संविधान और उसके अनुसार होने वाले कामों को कुछ खास लोगों ने रोक रखा था. 2026 में ऐसे लोगों का पूरा किला ही ध्वस्त हो गया जो लोग संविधान के विरोध में कोई और तर्क लिए खड़े रहते थे. सुरक्षा बलों के मजबूत इरादे ने स्थानीय लोगों के भरोसे ने और संविधान पर छत्तीसगढ़ के बनाए गए विश्वास ने 31 मार्च 2026 के बाद छत्तीसगढ़ को एक नई विकास की दिशा दी है. जो निश्चित तौर पर इस बार के संविधान गौरव को और मजबूत कर रहा है. छत्तीसगढ़ अपने विकास के नए अध्याय को लिख रहा है. और जरूरत भी इसी बात की थी कि छत्तीसगढ़ नक्सल समाप्ति के बाद नई बुनियाद और नई संरचना का नया आधार खड़ा करे जो पूरे देश के लिए उजाले वाले प्रतिबिंब का सबसे बड़ा आधार स्तंभ हो.