संविधान दिवस: बस्तर के लोगों ने संविधान गुड़ी पहुंचकर की पूजा, अंबेडकर को किया नमन
केवल बस्तर में है संविधान गुड़ी, यहां संविधान की पूजा भी होती है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 26, 2025 at 8:40 PM IST
जगदलपुर: 26 नवंबर को देश के अलग अलग स्थानों में अलग अलग तरीकों से संविधान दिवस मनाया गया. वहीं छत्तीसगढ़ के बस्तर में संविधान के किताब को गुड़ी बनाकर उसकी पूजा अर्चना भी की गई. बस्तर जिले के बुरुंगपाल में स्थानीय मूल निवासी संविधान दिवस के अवसर पर संविधान गुड़ी पर पहुंचे. जहां डॉ. भीमराव अंबेडकर के तस्वीर पर उन्होंने माल्यार्पण किया.
लोगों को दी गई जानकारी: संविधान और पेसा कानून को लेकर स्थानीय लोगों को जानकारी दी गई. उपस्थित सभी लोगों ने संविधान ज़िंदाबाद के नारे लगाए. वहीं संविधान कानून को मानने के लिए शपथ भी ली गई. आदिवासी नेता रुक्मणि कर्मा ने बताया कि आज सभी नागरिक एकजुट होकर संविधान दिवस मना रहे हैं और संविधान निर्माता को नमन कर रहे हैं.
संविधान में भारतीय नागरिकों को अधिकार मिला है. 1992 में जब डायकेन नामक कंपनी इस क्षेत्र में पहुंची थी तो उस कंपनी को नागरिक अधिकारों के तहत ही भगाया गया था.- रुक्मणि कर्मा, आदिवासी नेता
संविधान के नियमों की जानकारी ब्रमदेव शर्मा ने दी. जो पहले बस्तर के कलेक्टर रहे. जिसके बाद अधिकारों के तहत अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ी गई. जिसमें जीत हासिल हुई. उसके बाद से बुरुंगपाल में एक संविधान की गुड़ी बनाई गई. जिसमें संविधान और पेशा कानून के नियमों को लिखा गया. छत्तीसगढ़ में केवल बस्तर ही है जहां लोगों को संविधान की गुड़ी नजर आएगी.
दरअसल बस्तर के आदिवासी अपने पूजा पाठ के लिए एक कुटिया का निर्माण करते हैं. जहां अपने गांव के देवी देवताओं को रखा जाता है. इसे गांव की गुड़ी कहा जाता है. वैसे ही संविधान की भी गुड़ी बस्तर में स्थापित है.