ETV Bharat / state

संविधान दिवस: बस्तर के लोगों ने संविधान गुड़ी पहुंचकर की पूजा, अंबेडकर को किया नमन

केवल बस्तर में है संविधान गुड़ी, यहां संविधान की पूजा भी होती है.

Constitution Day Celebration
बस्तर के लोगों ने संविधान गुड़ी पहुंचकर की पूजा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : November 26, 2025 at 8:40 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

जगदलपुर: 26 नवंबर को देश के अलग अलग स्थानों में अलग अलग तरीकों से संविधान दिवस मनाया गया. वहीं छत्तीसगढ़ के बस्तर में संविधान के किताब को गुड़ी बनाकर उसकी पूजा अर्चना भी की गई. बस्तर जिले के बुरुंगपाल में स्थानीय मूल निवासी संविधान दिवस के अवसर पर संविधान गुड़ी पर पहुंचे. जहां डॉ. भीमराव अंबेडकर के तस्वीर पर उन्होंने माल्यार्पण किया.

संविधान दिवस: बस्तर के लोगों ने संविधान गुड़ी पहुंचकर की पूजा, अंबेडकर को किया नमन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

लोगों को दी गई जानकारी: संविधान और पेसा कानून को लेकर स्थानीय लोगों को जानकारी दी गई. उपस्थित सभी लोगों ने संविधान ज़िंदाबाद के नारे लगाए. वहीं संविधान कानून को मानने के लिए शपथ भी ली गई. आदिवासी नेता रुक्मणि कर्मा ने बताया कि आज सभी नागरिक एकजुट होकर संविधान दिवस मना रहे हैं और संविधान निर्माता को नमन कर रहे हैं.

संविधान में भारतीय नागरिकों को अधिकार मिला है. 1992 में जब डायकेन नामक कंपनी इस क्षेत्र में पहुंची थी तो उस कंपनी को नागरिक अधिकारों के तहत ही भगाया गया था.- रुक्मणि कर्मा, आदिवासी नेता

संविधान के नियमों की जानकारी ब्रमदेव शर्मा ने दी. जो पहले बस्तर के कलेक्टर रहे. जिसके बाद अधिकारों के तहत अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ी गई. जिसमें जीत हासिल हुई. उसके बाद से बुरुंगपाल में एक संविधान की गुड़ी बनाई गई. जिसमें संविधान और पेशा कानून के नियमों को लिखा गया. छत्तीसगढ़ में केवल बस्तर ही है जहां लोगों को संविधान की गुड़ी नजर आएगी.

दरअसल बस्तर के आदिवासी अपने पूजा पाठ के लिए एक कुटिया का निर्माण करते हैं. जहां अपने गांव के देवी देवताओं को रखा जाता है. इसे गांव की गुड़ी कहा जाता है. वैसे ही संविधान की भी गुड़ी बस्तर में स्थापित है.

वो दिन दूर नहीं जब हमारा छत्तीसगढ़, हमारा देश माओवादी आतंक से पूरी तरह मुक्त हो जाएगा: PM
सरेंडर नक्सलियों का कांकेर में रेड कारपेट पर स्वागत, संविधान की कॉपी दी गई, IG बोले- टॉप नक्सल लीडरशिप की ताकत पहले जैसी नहीं
छत्तीसगढ़ में 20 लाख के इनामी नक्सल दंपति का सरेंडर, फोर्स को बड़ी सफलता

TAGGED:

JAGDALPUR SANVIDHAN DIVAS
CONSTITUTION DAY BASTAR
BASTAR CONSTITUTION
संविधान दिवस
CONSTITUTION DAY CELEBRATION

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

साहसी मानव तस्करी विरोधी कार्यकर्ता से लेकर भारत की 'जल माता' तक कौन हैं रामोजी एक्सीलेंस अवार्ड 2025 विजेता ? जानें

रामोजी एक्सीलेंस अवार्ड: उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन बोले- गलत सूचना के युग में मीडिया सच्चाई से अवगत कराए

सर्विस, इनोवेशन और राष्ट्रीय भावना के साथ रामोजी एक्सीलेंस अवार्ड 2025 का समापन

बुलंद हौसलों की कहानी: एक एक्सीडेंट और इलेक्ट्रीशियन से चित्रकार बन गए धमतरी के बसंत साहू

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.