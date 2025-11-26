ETV Bharat / state

संविधान दिवस; हमारा संविधान दुनिया का सबसे बड़ा और भारत की अनेकता को एकता में जोड़ने वाला : सीएम योगी

सीएम योगी आदित्यनाथ ने लोकभवन में संविधान की उद्देशिका का सशपथ पाठन कराया.

संविधान दिवस पर संबोधित करते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ.
संविधान दिवस पर संबोधित करते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ. (Photo Credit : CM MEDIA CELL)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 26, 2025 at 3:09 PM IST

लखनऊ : संविधान निर्माण में जिन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने योगदान व विशेषज्ञों ने सहयोग किया, उसी का परिणाम है कि हमारा संविधान दुनिया का सबसे बड़ा और भारत की अनेकता को एकता में जोड़ने वाला है. संविधान की मूल प्रति को लेकर बाबा साहेब भीमराव आंबेडकर की समिति जब संविधान सभा के पास गई थी तब भी उन्होंने कहा था कि संविधान एक दस्तावेज है, जो भारत की विविधता को एकता में जोड़ने में मार्गदर्शिका के रूप में देश को नेतृत्व प्रदान करेगी. हमको संविधान में दिए गए अधिकारों के साथ अपने कर्तव्यों का भी ध्यान रखना चाहिए. बिना कर्तव्य के अधिकार नहीं मिलते हैं.

संविधान दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में मौजूद अतिथि.
संविधान दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में मौजूद अतिथि. (Photo Credit : CM MEDIA CELL)

यह बातें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को लोक भवन में आयोजित कार्यक्र में कहीं. इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संविधान दिवस पर लोकभवन में संविधान की उद्देशिका का सशपथ पाठन कराया. इसके पूर्व अतिथियों ने भारत मां व बाबासाहेब भीमराव आंबेडकर के चित्र पर पुष्पार्चन किया. इस दौरान लघु फिल्म भी दिखाई गई. इसके बाद सीएम योगी ने विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को भी सम्मानित किया.

संविधान दिवस पर आयोजित कार्यक्रम.
संविधान दिवस पर आयोजित कार्यक्रम. (Photo Credit : CM MEDIA CELL)
कर्तव्य के बिना अधिकार नहीं हो सकता : सीएम योगी ने कहा कि आज हर संस्था, पंचायत में ऐसे आयोजन करके संविधान की प्रस्तावना का वाचन करने का प्रयास हुआ है. 2015 में संविधान दिवस पर पीएम मोदी ने कहा था कि हममें से हर व्यक्ति स्वतंत्र भारत का नागरिक है लेकिन स्वतंत्रता की वास्तविक कीमत विस्मृत की जा रही है, क्योंकि हमने स्वाधीनता की लड़ाई को आंखों से नहीं देखी. हमने क्रूर यातनाओं को नहीं सहा. परिणामस्वरूप हर व्यक्ति केवल अधिकार की बात करता है. अधिकार तब सुरक्षित होते हैं, जब व्यक्ति कर्तव्यों के निर्वहन की आदत डाले. कर्तव्य के बिना अधिकार नहीं हो सकता.






सम्मानजनक मानदेय का अधिकार मिलना चाहिए : सीएम योगी ने कहा कि नागरिक कर्तव्यों का ईमानदारी से निर्वहन करना सारी बातों का निचोड़ है. कहीं धुआं उठ रहा है तो हमें भी सतर्क-सजग होना चाहिए. यदि पड़ोस में आग लगी है और हम उस बुझाने में योगदान नहीं दे रहे हैं तो देर-सबेर हम भी उसकी चपेट में आएंगे. सीएम ने ट्रेड यूनियन का जिक्र करते हुए कहा कि उनका भाव था कि हमारी मांगें पूरी हों, चाहे जो मजबूरी हो यानी हर कीमत पर उनके गलत और सही फैसले लागू होने चाहिए. काम करो और काम का उचित दाम दो. व्यक्ति ईमानदारी से कार्य कर रहा है तो सम्मानजनक मानदेय व जीने का अधिकार मिलना चाहिए.






विकसित भारत- विकसित यूपी के लिए 98 लाख से अधिक सुझाव मिले : सीएम योगी ने आह्वान किया कि विकसित भारत की संकल्पना को बढ़ाने के लिए विकसित उत्तर प्रदेश चाहिए. विकसित उत्तर प्रदेश के लिए विकसित लखनऊ के साथ ही हर स्तर पर यह मानसिकता पैदा करनी होगी. सत्र के दौरान 24 घंटे (12-13 अगस्त) की चर्चा चलाई गई थी. पोर्टल लांच कर प्रदेशवासियों से सुझाव मांगे गए तो विकसित भारत- विकसित उत्तर प्रदेश के लिए अलग-अलग सेक्टर में हर तबके से जुड़े प्रदेश के 98 लाख से अधिक लोगों ने सुझाव दिए हैं यानी हर व्यक्ति व्यवस्था के साथ जुड़ना चाहता है. 98 लाख का मतलब हर पांच में से एक परिवार ने हमें सुझाव दिया है.


विकसित भारत की संकल्पना दूर नहीं हो सकती : सीएम योगी ने कहा कि सरकार ने तय किया है कि जो अच्छे सुझाव आए हैं, उन्हें दो श्रेणियों (जनपद व प्रदेश स्तर) में ले रहे हैं. हर जनपद में तीन और प्रदेश स्तर के पांच अच्छे सुझावों को सम्मानित करेंगे. यह राष्ट्र व देश के प्रति हमारी सेवा होगी. इसकी शुरूआत सबसे छोटी ईकाई से प्रारंभ करनी होगी. आत्मनिर्भर ग्राम पंचायत-वार्ड होगा तो आत्मनिर्भर जनपद, प्रदेश व भारत भी होगा. आत्मनिर्भर भारत होगा तो विकसित भारत की संकल्पना हमसे दूर नहीं हो सकती. इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, योगी सरकार के मंत्री सुरेश खन्ना, सूर्य प्रताप शाही, दारा सिंह चौहान, धर्मपाल सिंह, धर्मवीर प्रजापति, बलदेव सिंह औलख, दानिश आजाद अंसारी, महापौर सुषमा खर्कवाल, अनुसूचित जाति-जनजाति आयोग के अध्यक्ष बैजनाथ रावत मौजूद रहे.

