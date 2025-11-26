ETV Bharat / state

देसी रियासतों में लोकतंत्र की आवाज को बुलंद करने वाले व्यास, पटेल के निर्णय का जताया था विरोध

देसी रियासतों का प्रतिनिधित्व करते हुए उनका प्रयास था कि देसी रियासतों को भी प्रांत का दर्जा मिले. वे चाहते थे कि यहां भी उसी तरह का लोकतंत्र ​स्थापित हो जैसा अन्य प्रांतों में होगा. यही कारण था कि 28 अप्रैल 1947 को पहली बार व्यास ने संविधान सभा के अपने संबोधन में कैबिनेट मिशन के तहत देसी रियासतों को राजाओं के भरोसे छोड़ देने की आलोचना की थी. उन्होंने कहा था कि देसी रियासतों को भी प्रांतों की तरह देखा जाना चाहिए. प्रांत जैसी ही व्यवस्था यहां लागू होनी चाहिए.

जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के राजनीति विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर और संविधान विशेषज्ञ डॉ. दिनेश गहलोत ने व्यास की संविधान सभा में महत्वपूर्ण ​भूमिका पर बात की. उन्होंने कहा कि अभी लोगों को यह पता नहीं है कि सिरोही के राजस्थान में वापस विलय का बीज किसने बोया था? राजस्थान से एक सदस्य थे जो सरदार पटेल के सिरोही को बॉम्बे में शामिल करने मुद्दे पर सामने हो गए. जयनारायण व्यास ने कहा था कि सिरोही को कहां रहना है यह वहां की जनता तय करेगी, यहां बैठ कर तय नहीं कर सकते.

जोधपुर : भारत के संविधान निर्माण के लिए गठित संविधान सभा के सदस्यों के परामर्श से ही दुनिया का सबसे बड़ा संविधान बना. इस सभा में राजस्थान से खासकर मारवाड़ से दो सदस्य थे, जिनमें एक जयनारायण व्यास थे. इन्होंने संविधान सभा में सिरोही को तत्कालीन बॉम्बे में शामिल करने का विरोध किया, राष्ट्रभाषा हिंदी की वकालत की. साथ ही राष्ट्र ध्वज और देसी रियासतों में लोकतंत्र पर दमदारी से अपनी बात रखी. संविधान सभा की कार्रवाई के महत्वपूर्ण हिस्सों में व्यास के व्यक्तव्य अंकित हैं. संविधान सभा के सदस्य होने के नाते ही व्यास तीसरी बैठक से शामिल हुए थे. उनके साथ जोधपुर से ही रियासत के प्रतिनिधि के रूप में सीवी वेंकटचारी थे, लेकिन उन्होंने कोई बात नहीं रखी.

11वें सत्र में उठा सिरोही का मुद्दा : संविधान विशेषज्ञ डॉ. दिनेश गहलोत ने बताया कि संविधान सभा का 11वां सत्र 14 से 26 नवंबर 1949 में हुआ था. इस दौरान 16 नवंबर को सिरोही का मुद्दा सभा में छाया रहा. जयनारायण व्यास को भरतपुर के सदस्य राजबहादुर और अन्य सदस्यों का भी साथ मिला. केएम मुंशी ने बम्बई प्रांत की परिभाषा का संशोधन प्रस्ताव रखा, जिसमें सिरोही को दो भाग में बांट दिया. एक भाग राजस्थान को दिया गया. इस दौरान सिरोही में बाल शासक थे. इस पर व्यास ने प्रश्न पूछा कि क्या सिरोही के नरेश ने इस विभाजन संधि पर हस्ताक्षर किए हैं? मुंशी इसका जवाब नहीं दे पाए तो व्यास ने कहा कि संवैधानिक रूप से सिरोही को भागों में बांटना उचित नहीं है, जब तक वहां की जनता ऐसा न चाहे. पूरे सत्र में यह बात चलती रही. व्यास पटेल के समक्ष बात करते रहे. पटेल इस पर उत्तर देने लगे तो उन्हें कहना पड़ा कि कोई बाधा नहीं डाले, क्योंकि व्यास इसको लेकर काफी आक्रामक थे. यहीं से पूर्ण सिरोही के राजस्थान में विलय का बीज पड़ा था.

संविधान पार्क (ETV Bharat)

हिंदी भाषा की वकालत, राष्ट्रध्वज पर भी बोले : उन्होंने बताया कि 14 सितंबर 1949 को सभा में हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला था. इस दिन संविधान सभा में व्यास का उद्बोधन भाषा पर ही रहा. व्यास ने संविधान सभा में अंग्रेजी की बहुतायता पर भी सवाल उठाया था. उन्होंने यहां तक कहा था जब हम यहां पर अंग्रेजी बोल रहे हैं तो हिंदी जो हमारी भाषा है, उसे क्यों नहीं बोल सकते? अगर नहीं कर सकते तो अंग्रेजी को राष्ट्रभाषा घोषित करें. उनके इस उद्बोधन की सराहना हुई थी. इसी तरह से सभा के चौथे सत्र में 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रध्वज अपनाया था. नेहरू ने इसका प्रस्ताव रखा था. उस दिन व्यास ने भी उद्बोधन में कहा था कि इस तिरंगे के लिए हमारे देसी रियासतों की आवाज को भी शामिल करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने भी संघर्ष किया है.

जयनारायण व्यास (Source : (Facebook : Loknayak Jai Narain Vyas))

पत्रकार से मुख्यमंत्री का सफर : 18 फरवरी 1899 को जयनारायण व्यास का जन्म जोधपुर सेवाराम व्यास और गोपदेवी के घर में हुआ था. वे अच्छे पत्रकार थे. साथ में गीतकार भी थे. उन्होंने पीप, आगीवण, तरुण राजस्थान जेसे पत्रों का प्रकाशन किया था. 1929 में उनकी पहली गिरफ्तारी हुई थी. वे राजतंत्र के विरोधी थे, लेकिन संवैधानिक राजतंत्र के पक्षधर थे. यही कारण था कि संविधान सभा में भी उन्होंने देसी रियासतों में भी प्रांतों जैसा लोकतंत्र की वकालत की थी. आजादी के बाद मार्च 1948 से मार्च 1949 तक जोधपुर राज्य के प्रधानमंत्री रहे थे. 26 अप्रैल 1951 को राजस्थान के मुख्यमंत्री नियुक्त हुए, लेकिन 1952 में हुए चुनाव में वे हार गए थे. बाद में उन्होंने किशनगढ़ से उपचुनाव जीता और 1 नवंबर 1952 को दोबारा सीएम बने. उनका कार्यकाल नंवबर 1954 तक था. इसके बाद दो बार राज्यसभा के सदस्य रहे. 1963 में उनका निधन हो गया.

26 नवंबर को मनाया जाता है संविधान दिवस : डॉ. गहलोत ने बताया कि संविधान निर्माण सभा ने 26 नवंबर 1949 को संविधान के 16 अनुच्छेद स्वीकार कर इसे अंगीकृत किया था, इसलिए इस दिन संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है. पूर्ण संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, जिसमें 395 अनुच्छेद व 8 अनुसूचियां थी. इस दिन को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है.