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संविधान दिवस पर सीएम धामी ने की तीन बड़ी घोषणाएं, एक क्लिक में जानिए

संविधान एवं विधि दिवस ( ETV Bharat )

देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने संविधान एवं विधि दिवस के अवसर पर पुलिस लाइन देहरादून में आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभाग किया. इस दौरान उन्होंने अभियोजन विभाग के लिए तीन महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं. उन्होंने नए आपराधिक कानूनों की प्रशिक्षण और जन-जागरूकता के लिए विभाग को 25 लाख रुपये की अतिरिक्त धनराशि स्वीकृत करने की घोषणा की.

मुख्यमंत्री ने कहा कि अभियोजन विभाग, पुलिस और अन्य संबंधित विभागों के अधिकारियों-कर्मचारियों को नए आपराधिक कानूनों का प्रशिक्षण दिया जाएगा. साथ ही आमजन को इन कानूनों के प्रति जागरूक करने के लिए भी प्रयास किए जाएंगे.