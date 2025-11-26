संविधान निर्माण में छत्तीसगढ़ की ऐतिहासिक भूमिका, 9 सदस्यों ने लिखी देश की लोकतांत्रिक नींव

ETV Bharat / state

रायपुर: भारत की संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान को अपनाया था. यही वजह है कि हर साल 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है. भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, इसलिए 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है.

संविधान निर्माण में छत्तीसगढ़ की ऐतिहासिक भूमिका

भारत के संविधान निर्माण में छत्तीसगढ़ ने बेहद महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक योगदान दिया था. मध्य प्रांत और बरार के उस दौर में छत्तीसगढ़ से कुल 9 प्रतिनिधि संविधान सभा में शामिल हुए थे. संविधान की मूल प्रति में छत्तीसगढ़ के प्रतिनिधियों के हस्ताक्षर दर्ज हैं. इनमें से एक सदस्य ने तो संविधान की अंग्रेजी प्रति का हिंदी अनुवाद कर इसे देश के हर व्यक्ति तक पहुंचाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. संविधान निर्माण में छत्तीसगढ़ के इस गौरवमयी योगदान पर इतिहासकार रमेंद्रनाथ मिश्र ने ईटीवी भारत से विशेष बातचीत में विस्तार से जानकारी दी.

संविधान निर्माण में छत्तीसगढ़ की ऐतिहासिक भूमिका (ETV Bharat Chhattisgarh)

15 में से 14 राजवाड़े थे छत्तीसगढ़ के हिस्से

इतिहासकार रमेंद्रनाथ मिश्र बताते हैं कि संविधान निर्माण से पहले मध्य प्रांत और बरार में कुल 15 राजवाड़े थे, जिनमें से 14 राजवाड़े छत्तीसगढ़ के थे. यह तथ्य इस बात को साबित करता है कि छत्तीसगढ़ उस समय राजनीतिक और प्रशासनिक रूप से एक महत्वपूर्ण क्षेत्र था. जब संविधान निर्माण प्रक्रिया शुरू हुई, तब इन राजवाड़ों का प्रतिनिधित्व संविधान सभा में सुनिश्चित किया गया, ताकि स्थानीय हितों और सामाजिक संरचना को समझकर संविधान में समाहित किया जा सके.

Constitution Day Chhattisgarh
भारत का संविधान (ETV Bharat Chhattisgarh)

संविधान समिति में थीं तीन श्रेणियां, छत्तीसगढ़ से आए थे 9 सदस्य

रमेंद्रनाथ मिश्रा ने बताया कि संविधान सभा के गठन के दौरान तीन कैटेगरी से सदस्य चुने गए. रियासतों से, ब्रिटिश प्रशासित क्षेत्र (खालसा) से और समाजसेवी वर्ग (सी.पी. बरार) से. हर श्रेणी से छत्तीसगढ़ के 3-3 सदस्य शामिल हुए. कुल 9 प्रतिनिधियों ने इस ऐतिहासिक प्रक्रिया में भाग लिया. इन सभी ने अपने-अपने अनुभव, सामाजिक दृष्टि और प्रशासनिक समझ के आधार पर संविधान को मजबूत और सर्वसमावेशी बनाने में योगदान दिया.

Constitution Day Chhattisgarh
सबसे पहले भारत संघ में विलय पर हस्ताक्षर करने वाले राजवाड़े छत्तीसगढ़ के (ETV Bharat Chhattisgarh)

रियासतों से आए तीन प्रतिनिधि

रियासतों की ओर से संविधान सभा में छत्तीसगढ़ से रायगढ़ के किशोरी मोहन त्रिपाठी, कांकेर के राम प्रसाद पोटाई और सरगुजा के रघुराज सिंह दीवान को शामिल किया गया था. इन राजघरानों से जुड़े सदस्यों ने अपने क्षेत्रों की सामाजिक संरचना, आदिवासी समुदायों की समस्याओं, स्थानीय शासन व्यवस्था और परंपराओं को संविधान में स्थान देने के लिए महत्वपूर्ण सुझाव दिए. उनकी भूमिका ने संविधान को जमीनी वास्तविकताओं से जोड़ने का काम किया.

Constitution Day Chhattisgarh
संविधान समिति में थीं तीन श्रेणियां, छत्तीसगढ़ से आए थे 9 सदस्य (ETV Bharat Chhattisgarh)

खालसा (ब्रिटिश प्रशासित क्षेत्र) से निर्वाचित तीन सदस्य

ब्रिटिश शासन के दौरान खालसा श्रेणी के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों से रायपुर के पंडित रविशंकर शुक्ल, दुर्ग के घनश्याम सिंह गुप्त और बिलासपुर के बैरिस्टर ठाकुर छेदीलाल संविधान सभा के सदस्य बने. इन तीनों सदस्यों का प्रशासनिक अनुभव, कानूनी विशेषज्ञता और राजनीतिक समझ संविधान निर्माण की बहसों में बेहद उपयोगी साबित हुई. विशेष रूप से रविशंकर शुक्ल और छेदीलाल ने विधायी ढांचे और प्रशासनिक व्यवस्थाओं पर महत्वपूर्ण सुझाव रखे.

Constitution Day Chhattisgarh
रियासतों से आए तीन प्रतिनिधि (ETV Bharat Chhattisgarh)

समाजसेवी वर्ग (सीपी बरार) से जुड़े सदस्य

समाजसेवी वर्ग से छत्तीसगढ़ की ओर से से अंबिका चरण शुक्ला, गणपत राव दानी और अगम दास संविधान सभा में शामिल हुए. इन सदस्यों ने सामाजिक न्याय, नागरिक अधिकार, समानता, पिछड़े वर्गों की स्थिति और जनहित से जुड़े मुद्दों को संविधान की बहसों में शामिल करवाया. खासतौर पर इनकी भूमिका सामाजिक समावेशन और लोकतांत्रिक मूल्यों को संविधान की आत्मा बनाने में अहम थी.

Constitution Day Chhattisgarh
संविधान का हिंदी अनुवाद, घनश्याम सिंह गुप्त की ऐतिहासिक भूमिका (ETV Bharat Chhattisgarh)

संविधान का हिंदी अनुवाद घनश्याम सिंह गुप्त की ऐतिहासिक भूमिका

इतिहासकार मिश्र बताते हैं कि संविधान का अंग्रेजी में तैयार पहला मसौदा आम लोगों की समझ से दूर था. ऐसे में दुर्ग के घनश्याम सिंह गुप्त ने संविधान का हिंदी अनुवाद तैयार किया, जिसे आज भी संविधान के मूल हिंदी संस्करण के रूप में मान्यता प्राप्त है. गुप्त लंबे समय तक मध्य प्रांत की विधानसभा के स्पीकर भी रहे. यह योगदान केवल तकनीकी नहीं, बल्कि सांस्कृतिक रूप से भी बेहद महत्वपूर्ण था, क्योंकि इससे संविधान आम जनता की भाषा में उपलब्ध हो सका.

Constitution Day Chhattisgarh
संविधान की मूल प्रति में छत्तीसगढ़ के प्रतिनिधियों के हस्ताक्षर दर्ज (ETV Bharat Chhattisgarh)

सबसे पहले भारत संघ में विलय पर हस्ताक्षर करने वाले राजवाड़े छत्तीसगढ़ के

मिश्र कहते हैं कि उस दौर में भारत में लगभग 565 रियासतें थीं, लेकिन भारत संघ में विलय के लिए सबसे पहले हस्ताक्षर करने वाले राजवाड़े छत्तीसगढ़ के थे. यह छत्तीसगढ़ की राष्ट्रवादी सोच और एक नए भारत के निर्माण में उसकी तत्पर भूमिका को दर्शाता है. छत्तीसगढ़ के राजपरिवारों ने बिना किसी विलंब के विलय स्वीकार किया, जिससे आगे की एकीकरण प्रक्रिया को गति मिली.

सरदार पटेल की दृढ़ता और छत्तीसगढ़ की भूमिका

मिश्र बताते हैं कि भारत का वर्तमान नक्शा सरदार वल्लभभाई पटेल की दृढ़ता और रणनीति का परिणाम है. उन्होंने रियासतों के विलय को मिशन मोड में पूरा किया. छत्तीसगढ़ के राजवाड़ों का सहयोग और तत्परता इस राष्ट्रीय प्रयास में बेहद सहायक साबित हुई. यह प्रदेश की दूरदर्शिता और राष्ट्रीय एकता के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है.

संविधान की मूल प्रति में भी दर्ज हैं छत्तीसगढ़ के प्रतिनिधियों के हस्ताक्षर

इतिहासकार मिश्रा कहते हैं कि संविधान की मूल प्रति आज भी संरक्षित है, जिसमें छत्तीसगढ़ के 9 प्रतिनिधियों के हस्ताक्षर दर्ज हैं. यह तथ्य बताता है कि छत्तीसगढ़ केवल भौगोलिक रूप से नहीं, बल्कि वैचारिक और ऐतिहासिक रूप से भी भारत के लोकतंत्र का अभिन्न हिस्सा रहा है. लोगों को यह इतिहास जानना चाहिए कि संविधान निर्माण की नींव में छत्तीसगढ़ का भी उतना ही महत्वपूर्ण योगदान है.

