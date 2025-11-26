संविधान दिवस: सरकारी कार्यक्रमों के साथ सामाजिक राजनीतिक संगठनों ने लिया बढ़ चढ़कर हिस्सा
रांची और खूंटी में धूमधाम से संविधान दिवस मनाया गाय. संविधान के अनुसार चलने की शपथ ली गई.
Published : November 26, 2025 at 3:25 PM IST
रांची/खूंटी: 26 नवंबर को संविधान दिवस है. इस मौके पर सरकारी कार्यालयों में जहां संविधान के प्रति आस्था जताते हुए लोगों ने शपथ ली, वहीं राजनीतिक-सामाजिक स्तर पर विभिन्न संगठनों के द्वारा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के प्रतिमा पर माल्यार्पण कर संविधान दिवस मनाया गया.
झारखंड मंत्रालय में बुधवार को संविधान दिवस के मौके पर नगर विकास सचिव सुनील कुमार ने सचिवालय कर्मियों को शपथ दिलाई. वहीं मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय में संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुबोध कुमार द्वारा सभी पदाधिकारियों एवं कर्मियों को संविधान की प्रस्तावना का सामूहिक पाठ कराया गया.
गौरतलब है कि 26 नवंबर 1949 को हमारे देश का संविधान बनकर तैयार हुआ था. संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉ भीमराव अंबेडकर के 125वें जयंती वर्ष के रूप में 26 नवंबर 2015 को पहली बार भारत सरकार द्वारा संविधान दिवस संपूर्ण भारत में मनाया गया, तब से प्रत्येक वर्ष देश में संविधान दिवस मनाया जा रहा है. इससे पहले इसे राष्ट्रीय कानून दिवस के रूप में मनाया जाता था.
डोरंडा स्थित बाबा साहेब की प्रतिमा पर लगी रही भीड़
संविधान गौरव दिवस के अवसर पर बुधवार को डोरंडा स्थित बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर लोगों की भीड़ लगी रही. सामाजिक और राजनीतिक संगठनों से जुड़े लोग बाबा साहेब अमर रहे का नारा लगाते हुए संविधान निर्माता को श्रद्धा सुमन अर्पित कर याद करते रहे. इस मौके पर पूर्व नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बाउरी, रांची महानगर भाजपा के जिलाध्यक्ष वरुण साहू और बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं ने पुराना उच्च न्यायालय के समक्ष बाबा साहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया.
संविधान बनाने वालों ने भविष्य की भी चिंता की: अमर बाउरी
इस अवसर पर पूर्व नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि 26 नवंबर को ही बाबा साहेब ने राष्ट्रपति को भारत का संविधान समर्पित किया था. उन्होंने कहा कि आज भी भारत लोकतांत्रिक मान्यताओं के साथ जीवित है. इसमें संविधान की सबसे बड़ी भूमिका है. अमर बाउरी ने कहा कि बाबा साहेब ने भारत का संविधान बनाने में भविष्य की भी चिंता की है.
पूर्व नेता प्रतिपक्ष अमर बाउरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दो दिन का विशेष सत्र बुलाकर इस पर चर्चा कर आज के दिन को संविधान गौरव दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया था. उन्होंने कहा कि आज संकल्प लेने का दिन है कि सब लोग संविधान के अनुसार अपने अधिकार का उपयोग करें. वहीं उन्होंने कहा कि देश में जब तक हिंदू बहुसंख्यक है, तब तक देश मे संविधान जिंदा है, जिस दिन हिंदू अल्पसंख्यक हो जाएगा देश का संविधान खतरे में होगा.
खूंटी में भी मनाया गया संविधान दिवस
खूंटी में बुधवार को संविधान दिवस गरिमामय तरीके से मनाया गया. जिले के सभी पुलिस थाना, पुलिस पिकेट एवं लाइन में विशेष शपथ कार्यक्रम का आयोजन किया गया. जिसमें संविधान के प्रति सम्मान, कर्तव्यों के पालन और राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने का संकल्प लिया गया. थाना प्रभारियों एवं अधिकारी और कर्मचारियों को संविधान की प्रस्तावना पढ़कर सुनाई. सभी को न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के सिद्धांतों को देश की आधारशिला बताया.
पुलिसकर्मियों को कानून के शासन का दिया वचन
शपथ ग्रहण के दौरान पुलिसकर्मियों ने राष्ट्र के प्रति समर्पण, कर्तव्यों का सजग पालन, मानवाधिकारों की रक्षा और कानून के शासन को सर्वोपरि रखने का वचन दिया. कार्यक्रम में संविधान दिवस के ऐतिहासिक महत्व पर भी प्रकाश डाला गया, जिसमें बताया गया कि 26 नवंबर 1949 को देश का संविधान अंगीकृत किया गया था, जो 26 जनवरी 1950 से प्रभावी हुआ. एसपी मनीष टोप्पो ने कहा कि प्रत्येक पुलिसकर्मी का कर्तव्य है कि वह इन मूल्यों को अपने कार्यों और व्यवहार में प्रतिबिंबित करें
