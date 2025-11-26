ETV Bharat / state

संविधान दिवस: सरकारी कार्यक्रमों के साथ सामाजिक राजनीतिक संगठनों ने लिया बढ़ चढ़कर हिस्सा

रांची/खूंटी: 26 नवंबर को संविधान दिवस है. इस मौके पर सरकारी कार्यालयों में जहां संविधान के प्रति आस्था जताते हुए लोगों ने शपथ ली, वहीं राजनीतिक-सामाजिक स्तर पर विभिन्न संगठनों के द्वारा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के प्रतिमा पर माल्यार्पण कर संविधान दिवस मनाया गया.

झारखंड मंत्रालय में बुधवार को संविधान दिवस के मौके पर नगर विकास सचिव सुनील कुमार ने सचिवालय कर्मियों को शपथ दिलाई. वहीं मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय में संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुबोध कुमार द्वारा सभी पदाधिकारियों एवं कर्मियों को संविधान की प्रस्तावना का सामूहिक पाठ कराया गया.

बीजेपी नेता डॉ बाबा साहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए (ईटीवी भारत)

गौरतलब है कि 26 नवंबर 1949 को हमारे देश का संविधान बनकर तैयार हुआ था. संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉ भीमराव अंबेडकर के 125वें जयंती वर्ष के रूप में 26 नवंबर 2015 को पहली बार भारत सरकार द्वारा संविधान दिवस संपूर्ण भारत में मनाया गया, तब से प्रत्येक वर्ष देश में संविधान दिवस मनाया जा रहा है. इससे पहले इसे राष्ट्रीय कानून दिवस के रूप में मनाया जाता था.



डोरंडा स्थित बाबा साहेब की प्रतिमा पर लगी रही भीड़

संविधान गौरव दिवस के अवसर पर बुधवार को डोरंडा स्थित बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर लोगों की भीड़ लगी रही. सामाजिक और राजनीतिक संगठनों से जुड़े लोग बाबा साहेब अमर रहे का नारा लगाते हुए संविधान निर्माता को श्रद्धा सुमन अर्पित कर याद करते रहे. इस मौके पर पूर्व नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बाउरी, रांची महानगर भाजपा के जिलाध्यक्ष वरुण साहू और बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं ने पुराना उच्च न्यायालय के समक्ष बाबा साहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया.

संविधान बनाने वालों ने भविष्य की भी चिंता की: अमर बाउरी

इस अवसर पर पूर्व नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि 26 नवंबर को ही बाबा साहेब ने राष्ट्रपति को भारत का संविधान समर्पित किया था. उन्होंने कहा कि आज भी भारत लोकतांत्रिक मान्यताओं के साथ जीवित है. इसमें संविधान की सबसे बड़ी भूमिका है. अमर बाउरी ने कहा कि बाबा साहेब ने भारत का संविधान बनाने में भविष्य की भी चिंता की है.

